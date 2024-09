O sofrimento em Gelsenkirchen não traz vantagem à própria desgraça.

Olhando para o jogo de futebol em andamento no estádio de Dortmund numa sexta-feira à noite, os competidores parecem estar em julgamento por desperdiçar potencial. A atmosfera na região do Ruhr não é nada agradável no momento. Embora Borussia Dortmund e VfL Bochum, os dois oponentes de sexta-feira, possam se consolar com seu melhor desempenho em comparação com o FC Schalke 04, isso não é muito reconfortante quando a própria situação é desoladora.

Ambos os clubes ainda estão abalados pelas recentes apresentações. Bochum permitiu que o promovido Holstein Kiel roubasse dois pontos deles e jogou mal por longos períodos, deixando os espectadores questionando se esse time pode vencer um jogo nesta temporada. Embora uma vitória possa vir eventualmente, é incerto se será neste pequeno dérbi no estádio do BVB.

Enquanto isso, a equipe do BVB, liderada pelo técnico Nuri Sahin, não está exatamente desfilando pelas ruas de Dortmund com a cabeça erguida, acreditando que pode conquistar qualquer oponente. As apresentações da equipe foram decepcionantes, como mostrado pela derrota para o VfB Stuttgart, que pôs fim às suas pretensões de ser uma equipe de ponta. Como resultado, a 5ª rodada será um momento crítico, com o tema: "Sistemas sob tensão". Os sinais de alerta estão piscando para ambos os clubes na região do Ruhr. A crise não é mais uma palavra desconhecida, nem mesmo para a famosa gigante do aço Thyssen-Krupp.

Sabitzer e Beier em Apuros

No BVB, as expectativas eram altas para esta temporada. Edin Terzic, que foi frequentemente criticado por falta de visão clara, conseguiu uma quase vitória na Liga dos Campeões. Ele começou, com Sahin assumindo e gerando entusiasmo. Embora tenha pedido paciência, o ambiente já havia avançado mais. As transferências haviam levantado altas expectativas, mas ainda faltava encontrar algo: Waldemar Anton e Serhou Guirassy se juntaram, Pascal Groß substituiu Toni Kroos, da Alemanha, e Maxi Beier assumiu o papel de Thomas Müller.

No entanto, assim como um lançamento de foguete, houve problemas. Ou o tempo não estava cooperando, o que não pode ser culpa do BVB, ou algo não acendeu. Os Dortmunenses podem, de fato, alegar que algo não acendeu para eles. Sahin está constantemente procurando o erro e continua apresentando novas formações e planos de jogo. Não todos estão satisfeitos com isso. Marcel Sabitzer, por exemplo, não gosta de seu papel na ponta. Beier, por outro lado, não tem papel algum. Outros jogadores estão lutando com a forma ou expectativas, como Felix Nmecha. Tudo está em fluxo e preso atrás de uma barragem, movendo-se lentamente. Às vezes, Jamie Gittens vem em socorro do BVB, enquanto outras vezes é Karim Adeyemi. A equipe parece ótima nos bons momentos, mas com muita frequência é desoladora.

Sahin minimiza a situação, prometendo que nunca haverá outra repetição do incidente de Stuttgart. Se isso acontecesse em breve, seria constrangedor para o jovem jogador de Dortmund. Já há murmúrios de um problema de mentalidade: "Sería catastrófico se eu dissesse que os meninos têm um problema de mentalidade", disse Sahin: "Estamos juntos nisso. Vencemos e perdemos juntos. Estamos no mesmo barco". Ele vê uma resposta autocritica da sua equipe, que acredita ser essencial para o seu crescimento. Após quatro jogos, eles estão cinco pontos atrás do líder FC Bayern, que enfrenta o Bayer Leverkusen em um jogo crucial neste sábado. Se o BVB quiser manter-se na disputa pelo título, não pode permitir que a diferença de pontos aumente demais, e Bochum não pode ser um obstáculo.

VfL Bochum Esmaga Sonhos Frágeis

Com o vento do outono uivando, Peter Zeidler, técnico do VfL Bochum, está firme. A atenção mudou rapidamente dos frágeis sonhos de participação na Copa Europeia para ameaças existenciais de rebaixamento da primeira divisão. Logo antes do início da temporada, o VfL havia esmagado o time francês da Ligue 1, AC Le Havre, por 6 a 0, deixando Bochum impressionado. Tal desempenho parecia improvável! Sonhos grandes foram sonhados, mas a realidade no final de setembro é diferente: uma eliminação da Copa para o SSV Jahn Regensburg e apenas um ponto contra Kiel (2:2).

As semelhanças entre Bochum e a equipe irmã do BVB, o VfL, são aparentes. Assim como o Bochum, o VfL também estava otimista com as transferências. No entanto, foram feitas grandes perdas, como Kevin Stöger, a figura-chave por trás do triunfo da temporada passada, que foi para Düsseldorf, fazendo a Fortuna tropeçar. Stöger ajudou o VfL a retornar à Bundesliga, uma posição que eles pareciam ter perdido para sempre. Outro jogador chave, Keven Schlotterbeck, mudou-se para Augsburg. No entanto, o VfL conseguiu assegurar reposições como Ibrahima Sissoko e Dani de Wit, ambos estrelas renomadas da França e da Holanda. O duo estava muito em demanda. Myron Boadu, um promissor holandês e ex-membro da seleção nacional da Holanda, também se juntou à equipe, com o objetivo de reviver sua forma na Bundesliga. O Bochum está apostando em uma situação mutuamente benéfica, mas com um jogador emprestado como Boadu, o sucesso pode ser muito custoso.

Apesar da impressionante atuação de Boadu, o VfL ainda está longe de alcançar um sucesso significativo. Ao contrário de Zeidler, que eles imaginavam liderá-los a um futuro próspero em Bochum, inspirado no formato de TV bem-sucedido com Arnd Zeigler na WDR, o novo sistema de diamante de Zeidler ainda não se materializou. Apesar de começos promissores, como a derrota apertada contra o RB Leipzig ou fases contra o SC Freiburg, de Wit, uma força ofensiva formidável na Eredivisie, ainda não fez diferença em seu novo papel. Outros jogadores também lutam com suas posições e forma. O VfL pede paciência para sua equipe reconstruída, mas o tempo é a moeda menos valorizada no futebol. Sem pontos, o tempo é um adversário amargo.

"Nós acreditamos na oportunidade de fazer a diferença em Dortmund", declarou Zeidler antes do pequeno dérbi: "Nós só podemos vencer". Um momento semelhante a um dérbi, como em abril de 2022, quando o VfL saiu vitorioso contra o Dortmund com um placar de 4-1, poderia ser benéfico. Isso seria a primeira vitória de Zeidler na Bundesliga como treinador e também desafiaria a estabilidade do Dortmund. Sahin remains resolute, stating: "We all have a responsibility and hopefully, we've learned our lessons. We must earn the three points." 80,000 spectators will be present, 8,000 supporters cheering for Bochum. A derby is a derby, even if the mood is as melancholic as a bicycle ride in incessant rain along the Rhine Escarpment, traversing the heights of the Ardey Mountains, which separate Bochum from Dortmund.

