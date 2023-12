O sindicato dos jogadores da NFL despede o consultor de neurotraumatologia envolvido na avaliação da concussão do jogador dos Dolphins, segundo os relatórios

O consultor de neurotrauma não afiliado foi despedido depois de se ter descoberto que cometeu "vários erros" na sua avaliação, segundo a ESPN, citando uma fonte anónima.

A CNN contactou a NFLPA, mas não obteve resposta imediata.

A National Football League e a NFLPA divulgaram uma declaração conjunta no sábado, dizendo que, embora a investigação sobre o tratamento dos protocolos de concussão de Tagovalioa continue em andamento, ambas as partes concordaram que são necessárias atualizações nos protocolos.

A NFL e a NFLPA disseram que "prevêem alterações ao protocolo nos próximos dias, com base no que foi aprendido até agora no processo de revisão".

No domingo, a NFLPA disse à liga que iria iniciar uma revisão sobre o tratamento da aparente lesão na cabeça de Tagovailoa. Mais tarde, a NFL confirmou à CNN que seria efectuada uma investigação conjunta.

Na vitória dos Dolphins sobre os Buffalo Bills, por 21-19, Tagovailoa foi eliminado do jogo por breves instantes no segundo período, depois de uma pancada do defesa dos Bills, Matt Milano, ter forçado a parte de trás do seu capacete a embater no relvado. O quarterback do terceiro ano, de 24 anos, levantou-se cambaleando e foi levado para o vestiário para um exame de concussão. Milano foi assinalado como tendo cometido uma infração por desrespeito pelo passe.

Os Dolphins anunciaram inicialmente que Tagovailoa era questionável para voltar ao jogo com uma lesão na cabeça, mas voltou a entrar em campo no terceiro quarto e terminou o jogo com 186 jardas e um touchdown.

Tagovailoa disse aos repórteres após o jogo que caiu de costas antes de sua cabeça atingir o gramado, causando o travamento de suas costas e o tropeço. Ele acrescentou que foi avaliado quanto a uma concussão, mas acabou sendo liberado.

"A adrenalina fez-me continuar", acrescentou Tagovailoa.

O treinador dos Dolphins, Mike McDaniel, aludiu a uma lesão nas costas após o jogo, dizendo que as costas de Tagovailoa ficaram "dobradas" numa jogada anterior, mas a pancada "soltou-lhe as costas", fazendo com que as suas pernas ficassem trémulas. McDaniel acrescentou que Tagovailoa lhe disse que as suas costas pareciam o "Gumby".

A NFL e os Dolphins estão a ser alvo de escrutínio pela decisão de permitir que Tagovailoa jogue mais um jogo na quinta-feira.

Tagovailoa foi atacado pelo defensive lineman Josh Tupou, do Cincinnati Bengals, no segundo quarto do jogo e ficou imóvel no campo por vários minutos. Toda a linha lateral dos Dolphins entrou em campo enquanto ele era colocado numa maca e numa prancha antes de ser levado para o hospital. Os adeptos dos Bengals presentes no Estádio Paycor, em Cincinnati, mostraram o seu respeito quando Tagovailoa foi levado para fora do campo.

Numa declaração na noite de quinta-feira, a NFLPA disse que a saúde e a segurança dos jogadores estavam no "centro" da sua missão.

"A nossa preocupação esta noite é com Tua e esperamos uma recuperação completa e rápida", afirmou. "A nossa investigação sobre a potencial violação do protocolo está em curso".

McDaniel disse aos repórteres na sexta-feira que Tagovailoa estava no protocolo de concussão após a quinta-feira, mas não deu nenhum cronograma para seu retorno ao campo.

O vídeo mostrou que os antebraços de Tagovailoa estavam flexionados e seus dedos contorcidos - um sinal de que o correspondente médico chefe da CNN, Dr. Sanjay Gupta, um neurocirurgião, disse que é uma "resposta de esgrima" e pode estar ligada a uma lesão cerebral.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com