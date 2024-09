O sinal de alerta de recessão deixou de piscar de vermelho, mas outro indicador está agora a ativar-se.

Bandeiras vermelhas estão surgindo agora devido ao fato de que os rendimentos do Tesouro estão se movendo em direção a uma "direção normal" mais uma vez. (Sim, você entendeu certo.)

Quando a taxa de rendimento do Tesouro de 2 anos ultrapassa a de 10 anos, trata-se de um fenômeno conhecido como "curva de rendimento invertida", que indica que os investidores veem o futuro próximo como mais arriscado do que o futuro distante. Isso ocorre porque os riscos elevados levam os investidores a exigir um retorno mais alto, ou rendimento, para investir em notas do Tesouro dos EUA.

Após o relatório de emprego da última sexta-feira, que indicou uma ligeira queda na taxa de desemprego em agosto e uma queda no número de empregados contratados em comparação com anos anteriores, a taxa de rendimento de 2 anos caiu abaixo da de 10 anos, levando a uma "curva de rendimento não invertida". No entanto, essa mudança não ocorreu de forma repentina. A expectativa de taxas de juros mais baixas, que os investidores vêm incorporando há vários meses, fez com que as taxas de juros de curto prazo, como a de 2 anos, caíssem.

O relatório de emprego e o lançamento de dados de inflação principalmente positivos desta semana fortaleceram a crença de que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juros em sua próxima reunião - e também aumentou a probabilidade de cortes adicionais em reuniões subsequentes neste ano.

No entanto, há um problema com isso. Quando a curva de rendimento, que é a diferença entre a de 10 anos e a de 2 anos, se torna positiva, ou "não se inverte", logo antes do Federal Reserve reduzir as taxas de juros, uma recessão tende a seguir pouco depois.

Por exemplo, quando a curva de rendimento se tornou positiva em dezembro de 2000, o Federal Reserve reduziu as taxas de juros um mês depois. Dois meses depois, uma recessão começou. Uma sequência semelhante de eventos ocorreu na aproximação da Grande Recessão.

No entanto, houve numerous casos em que a curva de rendimento não se invverteu sem uma recessão iminente. O caso mais recente da curva de rendimento não se invertendo foi em setembro de 2019. Pouco depois disso, o Federal Reserve reduziu as taxas, mas uma recessão não começou até fevereiro de 2020.

É por isso que Marco Giacoletti, professor de finanças e economia na School of Business da Universidade do Sul da Califórnia, vê a não inversão da curva de rendimento como "apenas uma das muitas sinalizações da atividade econômica futura disponíveis para economistas".

"Eu certamente não descartaria a ‘não inversão' da curva de rendimento", disse Kristina Hooper, estrategista global de mercado chefe da Invesco, à CNN. (Desinversão e não inversão são ambas usadas para se referir a uma curva de rendimento que volta a estar em território positivo.) No entanto, Hooper não está muito preocupada com uma recessão iminente.

Uma das razões pelas quais ela não está muito preocupada é porque a curva de rendimento ficou invertida por um período de tempo mais longo em comparação com as recessões passadas. Conseqüentemente, a não inversão pode estar sinalizando uma recessão que está mais longe do que costumava indicar.

Além disso, há numerous fatores influenciando os movimentos dos rendimentos, incluindo a necessidade do governo de leiloar uma quantidade significativa de dívida para financiar seu gasto, que não têm relação com as expectativas de recessão, afirmou Hooper. "Portanto, é difícil dizer que absolutamente acreditamos que isso vai acontecer exatamente da mesma forma que aconteceu historicamente".

Kevin Flanagan, chefe de estratégia de renda fixa da WisdomTree, está prestando mais atenção aos indicadores do mercado de trabalho para indicações de uma possível recessão do que na curva de rendimento. "O mercado de trabalho está esfriando, mas não está fraco. Não está desmoronando".

No entanto, a taxa de desemprego aumentou o suficiente para acionar um predictor de recessão separado conhecido como "regras de Sahm". Batizado em homenagem à economista Claudia Sahm, que o desenvolveu, a regra postula que sempre que a taxa de desemprego como uma média de três meses aumenta 0,5 ponto percentual em relação ao ponto mais baixo nos últimos 12 meses, uma recessão é iminente.

No entanto, Sahm em si afirmou que sua regra foi "feita para ser quebrada", e é pouco provável que a economia dos EUA esteja à beira de uma recessão no momento.

Uma fonte de otimismo para Flanagan é a média móvel de quatro semanas dos pedidos iniciais de seguro-desemprego, que atualmente está significativamente abaixo dos níveis observados antes das recessões anteriores, exceto pela pandemia.

"Isso é uma melhor maneira de se olhar para as coisas", disse ele à CNN.

Dado o atual clima econômico e a recente não inversão da curva de rendimento, as empresas podem ser cautelosas ao investir capital excedente devido à incerteza potencial em relação às taxas de juros e às condições econômicas futuras. A economia do país, altamente dependente da saúde de vários setores e empresas, pode experimentar uma mudança sutil no momento do crescimento como resultado.

