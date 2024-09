O Shohei Ohtani está a 50-50, referindo-se ao seu desempenho notável desta temporada como um jogador notável dos Los Angeles Dodgers.

Em jogo que viu três home runs e 10 RBIs de carreira, o destaque dos Los Angeles Dodgers alcançou algo que nenhum jogador havia feito antes na quinta-feira, batendo a home run número 50 da temporada e roubando a base número 50 – aumentando ainda mais suas estatísticas para 51 home runs e 51 bases roubadas até o fim do jogo.

Uma tripla no topo do sétimo contra os Miami Marlins deu início ao clube 50-50, com Ohtani, que terminou o jogo com um recorde de 6-for-6 no bastão, se tornando seu primeiro membro.

“Estava ansioso para riscar isso da minha lista o mais rápido possível”, compartilhou o dois vezes MVP da Liga Americana, que havia se aproximado do marco histórico de 50-50 por semanas. “Isso é algo que vou guardar por muito tempo.”

A vitória por 20-4 sobre os Marlins também garantiu a entrada dos Dodgers nos playoffs, marcando a primeira aparição de Ohtani nos playoffs após ter ficado de fora em cada uma de suas seis temporadas com os Los Angeles Angels.

Este será outro marco em uma carreira que tem sido cheia de eventos nos últimos meses.

Uma jornada inesquecível rumo ao infinito

A chegada de Ohtani aos Dodgers foi marcada por uma grande cerimônia, acompanhada por um contrato recorde de $700 milhões por 10 anos – supostamente o acordo de agente livre mais caro da história dos esportes norte-americanos. Este contrato ultrapassou o próximo maior acordo de agente livre da MLB, o contrato de nove anos e $360 milhões assinado por Aaron Judge com os New York Yankees em 2023.

Ohtani está adiando mais de 97% de seu contrato até depois do período completo de 10 anos, mantendo seu salário anual atualizado em $2 milhões. Esta tática reduz suas obrigações fiscais pessoais enquanto alivia as obrigações de taxa de equilíbrio competitivo e fluxo de caixa dos Dodgers.

Para LA, vencedores de dez dos últimos onze títulos da Divisão Oeste da Liga Nacional, garantir a contratação de um dos talentos mais raros e excepcionais do beisebol foi um marco significativo, e Ohtani era esperado para empurrar a franquia ainda mais alto.

Poucos teriam previsto que o jogador de 30 anos teria uma primeira temporada tão produtiva com a equipe, mesmo considerando seus padrões habituais. Especialmente dadas as desafios físicos que enfrentou.

Ohtani passou por uma cirurgia no cotovelo em setembro de 2023 – apenas um dia antes de abrir o clube 50-50 – e foi aconselhado a não lançar até 2025. Isso teve um impacto significativo no potencial de desempenho do astro de dois esportes.

No entanto, apesar de estar fora do lançamento, Ohtani teve uma estreia extraordinária com os Dodgers. Ele rebateu um recorde da franquia de 51 home runs – superando o recorde de Shawn Green na quinta-feira – com uma média de rebatidas de .294, liderando os Dodgers para um recorde de 91-62 e a primeira posição na NL West com nove jogos restantes na temporada regular.

Antes de Ohtani, os jogadores mais próximos de alcançar uma temporada de 50-50 foram Ronald Acuña Jr. dos Atlanta Braves em 2023, que roubou 73 bases e rebateu 41 home runs, e Alex Rodriguez, que rebateu 42 home runs e roubou 46 bases com os Seattle Mariners em 1998.

Ohtani também se tornou o jogador mais rápido da MLB a alcançar o marco de 40-40 em julho, fazendo isso no 129º jogo da temporada dos Dodgers. Ele agora é o favorito para vencer o prêmio de MVP da NL, potencialmente fazendo história como o primeiro a fazê-lo exclusivamente como um rebatedor designado (DH). Apesar de não ter lançado nesta temporada, Ohtani continua sendo favorito para este prêmio, e há rumores de que ele possa lançar nos playoffs.

“Este jogo tem uma rica história”, disse o gerente geral dos Dodgers, Dave Roberts, após Ohtani alcançar o marco de 50-50, “e fazer algo que nunca foi feito – ele é um caso à parte. Ele é um jogador incrivelmente talentoso e permanece humilde.”

Turistas japoneses têm inundado Los Angeles para ter a chance de assistir à sua estrela nacional, e na sexta-feira, o porta-voz do governo, Yoshimasa Hayashi, ofereceu suas congratulações.

“Estamos muito orgulhosos dos feitos de Sr. Ohtani e seu papel em redefinir o beisebol”, disse Hayashi em uma conferência de imprensa.

Para atender ao crescente interesse da Ásia, os Dodgers também oferecem tours do estádio em japonês, servem uma variedade de culinária japonesa e atraíram numerosos patrocinadores japoneses.

Uma traição fora do campo

Enquanto a temporada de Ohtani no campo quebra recordes, desafios fora do campo têm surgido.

Em junho, seu amigo e intérprete de longa data, Ippei Mizuhara, confessou-se culpado em tribunal por cometer fraude e evasão fiscal, roubando aproximadamente $17 milhões da conta de Ohtani para pagar dívidas de jogo. A revelação veio poucas horas após a primeira aparição de Ohtani com os Dodgers no jogo de abertura da temporada da MLB na Coreia do Sul.

Havia murmúrios por semanas após a revelação de que Mizuhara tinha um problema com jogos de azar, e as pessoas começaram a se perguntar quanto Ohtani sabia sobre a situação.

Tanto a estrela do esporte Ohtani quanto Mizuhara, que está prestes a ser sentenciado em 25 de outubro, mantiveram que Ohtani não estava a par do vício em jogos de azar e das atividades desonestas de Mizuhara. Quando Mizuhara admitiu culpa pelos crimes, Ohtani disse que sentiu um alívio.

“Este tem sido um momento difícil para mim, então estou especialmente grato pelo meu grupo de apoio - minha família, agente, agência, advogados e consultores, bem como toda a organização dos Dodgers, que têm sido inabaláveis em seu apoio durante esta situação”, explicou Ohtani em um comunicado. “É hora de fechar este capítulo e seguir em frente, me concentrando em jogar e vencer jogos.”

Parece que faz uma eternidade que esse incidente aconteceu, considerando como a primeira temporada de Ohtani com os Dodgers tem sido selvagem. Com suas performances incríveis no bastão, como a proeza que quebrou recorde que ele alcançou na quinta-feira, a atenção voltou novamente para suas habilidades notáveis no campo.

Enquanto os Dodgers garantem sua 12ª presença consecutiva nos playoffs, suas aspirações para a Série Mundial estão mais fortes do que nunca. Ohtani está liderando o caminho, e fãs de todo o mundo estarão ansiosos para ver o que mais ele pode fazer.

