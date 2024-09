"O setor automóvel está sob intensa pressão" ou "A indústria automóvel enfrenta dificuldades significativas".

Fabricantes de veículos alemães enfrentam numerosos desafios significativos. No entanto, o analista da Bolsa de Valores Robert Halver, da Baader Bank, prevê uma reviravolta positiva para a VW e seus colegas. O atual desempenho das ações dos fabricantes de automóveis também é um reflexo do mercado.

ntv.de: Não é apenas a VW que está sofrendo na Bolsa, as ações da BMW e da Daimler também estão caindo. Não está sendo exagerado agora?

Robert Halver: Certamente, há algum exagero no atual estado das ações dos fabricantes de veículos alemães. No entanto, esse setor está passando por várias crises: a demanda é fraca, os consumidores estão preferindo economizar, politicamente há incerteza sobre o futuro dos motores tradicionais e a promoção dos veículos elétricos. Além disso, novos concorrentes da Ásia estão entrando no mercado. Os fabricantes alemães não estão bem adaptados à feroz competição no mercado de massa de veículos moderadamente caros. Quando notícias dramáticas, como a da VW da semana passada ou o aviso de lucro recente da BMW, ocorrem, a indústria inteira sofre um golpe duro na Bolsa.

ntv.de: Os fabricantes de automóveis alemães ainda estão fazendo bilhões de lucros. Comparados a esses lucros, as ações parecem muito baratas. Há algum risco de calote, por exemplo, na VW?

Não há risco de calote para as empresas de automóveis alemães. No entanto, as controvérsias em torno da VW, o cancelamento das garantias de longo prazo de localização e empregos, desencadearam uma reação de choque, até mesmo entre os investidores.

ntv.de: Dadas as múltiplas crises que você descreveu: há alguma razão pela qual os investidores não deveriam vender suas ações de automóveis alemães imediatamente? Eles podem esperar uma melhora no futuro previsível?

O pânico nunca é uma boa estratégia na Bolsa. Sempre há um novo amanhã - também para a indústria de automóveis alemães. A demanda voltará a crescer quando a economia global recuperar a força. Alguns consumidores que adiaram suas compras de carro neste ano provavelmente irão compensar em breve se precisarem de um carro. No entanto, os problemas estruturais da indústria permanecem. Um retorno aos bons velhos tempos em que os fabricantes de automóveis alemães eram globalmente líderes e únicos infelizmente não é mais uma opção.

ntv.de: Todos os fabricantes de automóveis alemães são igualmente afetados por esses problemas, ou alguns estão melhor posicionados para o futuro do que outros?

Esses problemas estruturais afetam a indústria como um todo, em princípio. No entanto, a atual demanda fraca não está afetando tanto as marcas premium quanto as de massa. Os clientes que compram Mercedes, BMW, Audi ou Porsche não são tão sensíveis ao preço quanto os clientes do segmento médio, onde a concorrência tornou-se extremamente acirrada.

ntv.de: Quando falamos sobre a crise dos fabricantes de automóveis alemães, temos que distinguir entre corporações com operações globais cujos mercados de vendas e fábricas estão principalmente no exterior, de um lado, e a localização de produção Alemanha, de outro? Os problemas de localização são relevantes da perspectiva da Bolsa?

Quanto é doloroso ouvir sobre potenciais demissões e fechamentos de fábricas na Alemanha, do ponto de vista do investidor, é preferível que as empresas produzam mais no exterior, onde os custos são mais baixos do que na Alemanha, que se tornou menos competitiva devido aos altos custos de trabalho e energia.

Entrevista com Robert Halver por Max Borowski.

Despite the challenges, German vehicle manufacturers continue to manufacture motor vehicles, attempting to navigate through the weak demand, consumer preference for savings, political uncertainty, and fierce competition from new Asian rivals. The structural issues faced by the industry remain, but some premium brands are better positioned due to less price-sensitive customers.

