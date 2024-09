O Serviço Postal dos Estados Unidos propõe um aumento de cinco vezes nos preços dos selos em um período de três anos.

O Serviço Postal dos EUA declarou que o custo do Correio de Primeira Classe, atualmente fixado em 73 centavos, aumentará cinco vezes até 2027, de acordo com um relatório apresentado à Comissão Reguladora de Correios nesta semana.

O primeiro aumento de preço está agendado para julho de 2025 e ocorrerá a cada janeiro e julho até 2027, revelou a agência. No entanto, esses aumentos específicos de preço aguardam aprovação da Comissão Reguladora de Correios.

O Serviço Postal garantiu que não aumentará os preços em janeiro de 2025, apesar do novo cronograma de aumentos semestrais, marcando um hiato temporário.

Em um comunicado, o Diretor Geral dos Correios, Louis DeJoy, afirmou: "Nossos métodos estão dando certo e a inflação projetada está em uma tendência de queda". Conseqüentemente, ele acrescentou: "Adiaremos a proposta de qualquer aumento de preço para serviços dominantes do mercado até pelo menos julho".

Além disso, o Serviço Postal afirmou sua intenção de continuar implementando medidas de economia de custos e de manter seus serviços e produtos a preços acessíveis. Também destacou que apenas alguns países cobram menos pelo correio do que os EUA.

O custo de um selo de Correio de Primeira Classe subiu para 10 centavos em 1974, chegando perto do 200º aniversário do serviço. Recentemente, em 2002, estava em 34 centavos, que é metade do seu preço atual.

A parcela do Correio de Primeira Classe no negócio total do Serviço Postal está diminuindo devido ao aumento da comunicação digital. Nos últimos dez anos, o número anual de cartas individuais enviadas caiu aproximadamente pela metade.

Os aumentos propostos no preço do Correio de Primeira Classe são parte da estratégia comercial do Serviço Postal para cobrir seus custos, conforme mencionado no relatório. Apesar dos aumentos planejados, o Diretor Geral dos Correios, Louis DeJoy, anunciou um hiato temporário nos aumentos de preço para serviços dominantes do mercado.

Leia também: