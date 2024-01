O Senado francês afirma que o caos na final da Liga dos Campeões se deve a uma "série de avarias

Até ao momento da redação deste relatório, o Senado ainda não o divulgou publicamente.

O senador Laurent Lafon, presidente da Comissão de Cultura, Educação e Comunicação - coautora do relatório - atribuiu as cenas de violência na final a "uma série de disfunções que ocorreram num quadro administrativo e decisório bastante vago".

"Não foi o número de pessoas presentes nas imediações do estádio que causou estas falhas", afirmou. "Não foi por haver adeptos do Liverpool que acompanharam a sua equipa que as coisas correram mal."

Os senadores atribuíram a responsabilidade à falta de "antecipação" de várias instituições, incluindo a polícia francesa e a UEFA, a federação europeia de futebol. O senador François-Noël Buffet, presidente da Comissão de Direito do Senado e coautor do relatório, apontou em particular o fracasso do processo de seleção.

"Bastaram 10 000 a 15 000 pessoas para tornar o processo de seleção impossível. Mesmo que não houvesse mais adeptos do que lugares no estádio, a situação poderia ter sido a mesma, provocando o mesmo caos e levando a tragédias que felizmente evitámos. Este fracasso deve-se, portanto, às decisões tomadas pela polícia", afirmou Buffet.

O número de bilhetes falsos foi "10 vezes superior à média habitual", segundo Lafon, afirmando que "a gestão da venda de bilhetes por parte da UEFA revelou-se inadequada".

Lafon também contradisse os argumentos apresentados pelo Ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, "nomeadamente que os distúrbios causados estavam relacionados com um afluxo maciço de espectadores e um grande número de bilhetes falsos". Acrescentou que "estes dois argumentos existem, mas não são a causa das perturbações".

"Obviamente, lamentamos e pedimos desculpa pelo que aconteceu", disse Lafon, acrescentando que os adeptos foram "verdadeiras vítimas" do caos.

O tratamento dado aos adeptos pelas autoridades francesas destacadas para o jogo, em maio, foi alvo de críticas generalizadas. Fotos e vídeos que circularam nas redes sociais mostram os adeptos do Liverpool amontoados em áreas vedadas e gás lacrimogéneo utilizado pela polícia.

No início de junho, a UEFA pediu desculpa "a todos os espectadores que tiveram de viver ou testemunhar acontecimentos assustadores e angustiantes" no período que antecedeu o jogo. Além disso, o organismo dirigente afirmou ter criado uma análise independente para "identificar as falhas e responsabilidades de todas as entidades envolvidas na organização da final", devendo o relatório final ser publicado no sítio Web da UEFA.

