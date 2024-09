As produções cinematográficas mais comercialmente triunfantes da história - "O segundo em posição de comando é o nono" (parafraseado)

Durante o fim de semana do Dia do Trabalho nos EUA, vários filmes experimentaram um aumento significativo nas bilheterias. No topo do ranking estava a sequela animada da Pixar "Inside Out 2", que apresentou um crescimento notável: com uma arrecadação mundial de $1,667 bilhão, agora está em nono lugar na lista dos filmes mais bem-sucedidos comercialmente de todos os tempos, segundo o "Box Office Mojo". Isso fez com que "O Rei Leão" de 2019 perdesse sua posição. Espera-se que "Inside Out 2" conquiste confortavelmente pelo menos o oitavo lugar, já que atualmente fica atrás de "Jurassic World" por apenas $4 milhões. No entanto, parece improvável que alcance uma posição ainda mais alta, com "Homem-Aranha: Sem Caminho para Casa" em sétimo lugar, com uma arrecadação de cerca de $1,92 bilhão. No momento, o primeiro lugar pertence à obra-prima de ficção científica de 2009 "Avatar", com uma impressionante arrecadação de $2,9 bilhões.

Interessantemente, "Inside Out 2" resolveu uma disputa semântica: ao ultrapassar "Frozen 2" algumas semanas atrás, foi aclamado como o filme animado de maior bilheteria de todos os tempos. No entanto, a refilmagem de "O Rei Leão", apesar de ser gerada por computador, foi classificada como filme de ação ao vivo devido à sua qualidade fotorrealista. Essa troca de posições finalmente esclareceu qualquer confusão - "Inside Out 2" agora é indiscutivelmente o número um nessa categoria.

"Deadpool & Wolverine" também avançam

O segundo e, até agora, o único outro filme a ultrapassar a marca de $1 bilhão em 2022 também viu um aumento significativo nas bilheterias no fim de semana. O improvável duo "Deadpool & Wolverine" agora arrecadou uma impressionante quantia de $1,26 bilhão, colocando-o na lista dos 25 filmes de maior bilheteria. No momento, o filme está em 24º lugar, com Hugh Jackman (55) e Ryan Reynolds (47) razoavelmente visando o top 20. Para alcançar isso, eles precisariam ultrapassar a atual diferença de $70 milhões mantida por "Star Wars: O Último Jedi" (20º lugar). No ranking interno da Marvel, "Deadpool & Wolverine" está atualmente em sétimo lugar.

