O sector automóvel alemão está a sofrer - não há remédio à vista.

Apegando-se a métodos tradicionais, a política, os negócios e os sindicatos estão tentando lidar com a situação no setor automotivo. No entanto, o problema fundamental permanece irresolvido.

Chamem agora de "reunião", os políticos frequentemente convocam uma para demonstrar que um problema é crítico, vital e requer atenção imediata. Embora tais gatherings de alto nível geralmente produzam resultados limitados, sua popularidade continua a crescer.

Em linha com essa moda questionável, o "Summit Automotivo" foi convocado pelo Ministro Federal da Economia, Robert Habeck, para segunda-feira. Os participantes incluíram representantes da política, dos negócios e dos sindicatos. As circunstâncias da indústria principal da Alemanha merecem preocupação: a Volkswagen considera fechar instalações, enquanto a BMW e a Mercedes reduzem suas previsões de lucros e vendem muitos menos veículos elétricos do que o esperado. Para um governo focado na transformação da mobilidade, essa situação vai além de um simples incômodo.

De fato, algumas possíveis soluções estão sendo sugeridas. O SPD propõe reviver a ideia de um bônus de descarte, com a Volkswagen também considerando essa abordagem. Reconhecendo os princípios do mercado, essa ação Would serve apenas como uma subvenção temporária para fabricantes, sem tornar os carros elétricos realmente mais baratos. A Mercedes defende regulamentações de CO2 mais brandas, que exigiriam a aprovação de Bruxelas. E, é claro, os benefícios fiscais para veículos corporativos elétricos estão sendo considerados novamente, na esperança de aumentar a utilização de carros de bateria em frotas corporativas.

Modelo para a França?

"Claramente, precisamos de sinais claros e confiáveis para o mercado", concluiu Habeck após a reunião. No entanto, essa percepção chegou tarde, após a introdução e subsequente abandono de incentivos para a compra de carros elétricos pelo governo alemão devido ao teto da dívida.

Dadas as circunstâncias atuais do mercado, todas as propostas atuais parecem pequenas – desproporcionais à situação real. O mercado alemão tem peso, mas sua importância peca em comparação com o desafio atual – a China. Por décadas, os chineses têm adquirido conhecimentos tecnológicos das fabricantes de carros alemãs através de joint ventures, passando a liderar nos cada vez mais importantes componentes de automóveis de IT. Além disso, eles têm mantido um número significativo de fabricantes de carros elétricos frequentemente deficitários através de ajuda financeira, dos quais surgem concorrentes em ascensão nos Estados Unidos e na Europa, que oferecem preços baixos.

Consequentemente, todas as fabricantes alemãs estão sofrendo uma grande perda de participação no mercado chinês, e nem um bônus de descarte nem uma anistia de CO2 corrigirão isso. Na época do summit automotivo, Habeck apenas declarou: "Não sou a favor de tarifas". Uma solução diplomática deve ser encontrada.

Interessantemente, uma proposta visa contrapor a política industrial chinesa. A Volkswagen se referiu a um modelo francês: incentivos são concedidos apenas se a produção do veículo emitir menos de 14.75 toneladas de CO2. Esse sistema poderia fortalecer a proteção do clima e possibly deter a concorrência chinesa na Europa.

No dia do summit, os EUA apresentaram outra abordagem: um banimento total da venda de carros chineses avançados equipados com software e hardware chinês ou russo. A justificativa é a preocupação com a segurança. Desde o incidente com os rádios explosivos no Líbano, ficou evidente que dispositivos eletrônicos controlados podem ser weaponizados em outros países. Um banimento também Would servir como uma ferramenta na guerra comercial em andamento entre os EUA e a China, que tem intensificado nos últimos meses.

A Alemanha ou a Europa não precisam adotar tais políticas comerciais rigorosas, uma vez que é previsível que tais medidas terão desvantagens. No entanto, surge a pergunta se o poder automotivo ainda está pensando muito estreitamente enquanto outras grandes regiões industriais, especialmente a Ásia e os EUA, tomam medidas ousadas ativamente. De qualquer maneira, essa competição não será resolvida com um bônus de descarte.

Leia também: