O Schalke 04 está a passar por uma onda de fogo.

Em 22 de outubro de 2023, Karel Geraerts ficou estarrecido. Em sua estreia como treinador do FC Schalke 04, testemunhou eventos que o deixaram boquiaberto. Sua equipe sofreu uma derrota de 0-3 contra o Karlsruhe, marcando o início de uma jornada desafiadora para o belga. Este revés pode indicar o fim de seu mandato no clube. Naquela noite de sexta-feira, o time de segunda divisão do Schalke, que vinha lutando, sofreu sua terceira derrota da temporada, novamente contra o Karlsruhe, com um placar de 0-2 (0-1). Seu desempenho deixou muito a desejar.

Após a agitação da temporada anterior, as expectativas eram altas de que as coisas melhorariam. O Schalke era esperado para recuperar seu equilíbrio, aprender a andar novamente. No entanto, essa equipe está muito longe de ser um passeio tranquilo. No primeiro tempo, eles mal conseguiram representar uma ameaça. Houve alguns momentos que poderiam ter sido perigosos, mas sua execução foi deficiente, no mínimo.

O Karlsruhe, por outro lado, não se destacou, mas conseguiu manter o controle do jogo. Eles tiveram sete tentativas na direção antes do intervalo, com a sétima encontrando a rede. O atacante georgiano Budu Zivzivadze conseguiu passar pela linha defensiva desorganizada do Schalke. A linha defensiva inteira pareceu instável, incluindo Felipe Sanchez e Martin Wasinski, ambos os quais haviam causado agitação no Schalke.

Duelo Político de Manga

Contratados pelo novo diretor esportivo Ben Manga durante o verão, os dois jovens de 20 anos, Felipe Sanchez e Martin Wasinski, ainda não foram utilizados efetivamente pelo técnico Geraerts. Em vez disso, ele tem favorecido o meio-campista Ron Schallenberg, que tem lutado em seu papel defensivo. O capitão do Schalke, Kenan Karaman, comentou mais tarde: "O técnico toma as decisões. Não tenho influência nisso. Se o técnico acredita que o time é melhor servido com Ron na defesa central, faremos o nosso melhor para cumprir." Ele então acrescentou uma declaração altamente controversa: "O técnico deve sentir a situação."

Essas palavras podem ter agradado a Manga. O diretor esportivo tem mostrado pouco ou nenhum entendimento dos planos estratégicos de Geraerts. Publicamente, ele criticou o técnico, dizendo: "Ele tem alternativas, pode mexer." Geraerts rebateu: "Estou dando tudo pelo Schalke, não estou jogando política." Uma conversa esclarecedora ainda não ocorreu, já que Manga está de férias. Em vez disso, o CEO Matthias Tillmann e o diretor esportivo Marc Wilmots intervieram para abordar a situação. "Discutimos esse assunto", disse Geraerts. Os detalhes de sua discussão permanecem confidenciais.

O que vem a seguir? Incerto. Geraerts respondeu com mudanças de pessoal, mas ainda ficou decepcionado. Não foram apenas os jovens defensores que não se saíram bem. O resto da equipe permaneceu quieto por muito tempo contra o Karlsruhe, que agora lidera temporariamente a 2. Bundesliga. Não foi até a metade do segundo tempo que os jogadores do Schalke recuperaram seu espírito, mostrando mais coragem e, de repente, criando oportunidades. Schallenberg cabeceou uma bola apenas por cima do gol (61.), então o atacante Moussa Sylla errou de uma boa posição (62.). O Karlsruhe vacilou momentaneamente, mas então contra-atacou duramente. Mais uma vez, Zivzivadze marcou, colocando a bola na rede no final de uma sequência caótica na área de pênalti.

Apesar dos esforços do técnico com mudanças de pessoal, o segundo tempo mostrou um vislumbre de melhora para o Schalke. No entanto, sua recuperação foi de curta duração, já que o Karlsruhe continuou a dominar na "Segunda Divisão", temporariamente assegurando a posição de liderança. As lutas do lado belga persistiram, com momentos de perigo potencial não se traduzindo em gols, enquanto o atacante georgiano do Karlsruhe, Budu Zivzivadze, continuou a representar uma ameaça significativa, marcando outro gol para sua equipe.

Leia também: