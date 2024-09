O Schalke 04 anseia pelo Raul, mas luta para se manter à tona

A posição do treinador anterior está vaga no Schalke, e eles anseiam pelo seu retorno. Raul, um nome do passado, está sendo muito especulado nos bastidores, afastando-os ainda mais da dura realidade da situação atual. A realidade, neste caso, significa que eles estão lutando contra a possibilidade de rebaixamento, com um treinador interino que sofreu derrotas em seus últimos cinco jogos.

Há um desejo enorme em Gelsenkirchen, ansiosamente aguardando a chegada do salvador que levará o Schalke 04 de volta ao sucesso. Karel Geraerts, que começou com perspectivas promissoras, falhou novamente, e a busca recomeçou. Mesmo enquanto a dúvida do treinador ganha força novamente, a necessidade urgente do Schalke são pontos.

Deslizando para a 16ª colocação na zona de rebaixamento no fim de semana passado, após uma derrota por 5 a 3 contra o Darmstadt, que está mergulhado em uma série de crises há meses, não pintou um quadro bonito. Seus jogos em casa contra o Hertha BSC, assim como seu recente jogo fora contra o Preußen Münster, são cruciais para pontuar. O Preußen Münster comemorou sua primeira vitória da temporada no fim de semana anterior contra o Jahn Regensburg.

O que os oficiais em Madrid estavam procurando?

As autoridades do Schalke, lideradas pelo Diretor de Futebol Profissional Ben Manga, estão relatadamente tomando seu tempo até a pausa internacional no meio de outubro para decidir sobre o sucessor de Geraerts. A atenção parece estar novamente nos talentos internacionais, como aconteceu durante o compromisso do belga há um ano.

O nome de Raul também está na mistura. O atacante espanhol, que ecoou com os torcedores do Schalke com seus gols e carisma entre 2010 e 2012, agora lidera o RM Castilla, o time reserva do Real Madrid. Manga e o CEO do Schalke, Matthias Tillmann, visitaram Madrid na semana passada, mas não há clareza se foi em busca da antiga estrela.

Manga, contratado pelo Schalke até 2024, detém muito poder após a demissão de Geraerts e a saída de Wilmots. Seus próximos passos serão objeto de escrutínio intenso nas próximas semanas. Após uma recente rodada com jornalistas, ele fez alguns comentários sobre a questão do treinador e depois os retirou, atribuindo-os ao seu caráter confidencial.

Fimpel esclarece sua posição

Não importa quem substitua Geraerts, o Fimpel, de 35 anos, sem a licença de treinador adequada para uma nomeação a longo prazo como técnico principal, voltará para o time Sub-23. Sua equipe Sub-23 sofreu cinco derrotas consecutivas na Regionalliga West após um início promissor com 7 pontos.

Despite this, Fimpel included U23 captain Tim Albutat in the first team and sent players like Steve Noode, Mauro Zalazar, Peter Remmert, and Aris Bayindir to the youth team. Dominick Drexler also won't be considered. Drexler fell out with Geraerts and hasn't been allowed to participate in team training since - and it appears, this will continue even if a new coaching hope is found.

