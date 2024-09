O SC Magdeburg lança um míssil durante a Copa do Mundo de Clubes

SC Magdeburg, o campeão alemão de handebol, inicia sua busca por um inédito quarto título consecutivo da Copa do Mundo de Clubes no Egito com uma vitória esmagadora sobre a equipe dos EUA, California Eagles, por 57-21 (28-14). O estrela Lukas Mertens lidera o ataque com 16 gols. Desempenhos dominantes não são novidade para SC Magdeburg, como provou a vitória de 57-14 sobre a equipe da Nova Zelândia, University of Queensland, no ano passado. Seu maior triunfo na Bundesliga foi contra o Wilhelmshavener HV, com um placar de 45-22.

A equipe alemã venceu as últimas três edições da Copa do Mundo de Clubes (2021, 2022, 2023), anteriormente conhecida como Super Globe da IHF. Eles enfrentam um desafio difícil contra o FC Barcelona, a única outra equipe a ter conquistado três títulos seguidos (2017 a 2019). Uma vitória adicional seria um primeiro na história. Sua vitória no ano passado foi uma disputa acirrada contra o Füchse Berlin na final, 34-32 após a prorrogação.

Seu próximo desafio é contra o Khaleej Club, da Arábia Saudita, no domingo (14:00), após uma vitória de 48-25 sobre a equipe dos EUA em sua estreia. Os pesos pesados da Europa, os campeões da Liga dos Campeões, FC Barcelona, e os detentores do convite selvagem, Veszprém, são os principais candidatos ao título e ao prêmio de €400.000.

A Copa do Mundo de Clubes de 2023 está em sua 18ª edição, realizada na capital administrativa do Egito, que remain unnamed and is situated about 50 kilometers from Cairo. Nove equipes disputam o título cobiçado, com a final marcada para quinta-feira (19:00).

SC Magdeburg busca estabelecer um novo recorde ao vencer o título da Copa do Mundo de Clubes pela quarta vez consecutiva. Seu excelente desempenho contra o California Eagles, com um placar de 57-21, é um forte indício de sua defesa do título.

