O salto de longa distância Rehm conquistou a quarta medalha de ouro consecutiva

Markus Rehm iniciou como o principal favorito no evento de salto em distância nos Jogos Paralímpicos e, sem dúvida, entregou. Embora a marca mágica de nove metros tenha escapado, o alemão de 36 anos teve muito o que comemorar após sua impressionante performance. Como detentor do recorde mundial atual, Markus Rehm conquistou sua quarta medalha de ouro consecutiva no salto em distância nos Jogos Paralímpicos de Paris. Com um salto de 8.13 metros, ele dominou o Stade de France, mantendo sua sequência invicta na classe T64 por 14 anos consecutivos. Rehm ficou 34 centímetros à frente de Derek Loccident, dos EUA, mas ficou aquém do recorde de Miltiadis Tentoglou, campeão olímpico, por 35 centímetros. O sonho dos nove metros permaneceu inalcançado.

"It was awesome, everyone had a tough time warming up. The jumps were a bit off. But gold's gold, that's the important thing," compartilhou Rehm com um amplo sorriso: "Hitting the four-peat sounds amazing. To be at the top for so many years and remain undefeated is a massive honor - it's just out of this world." Em sua carreira paralímpica, o nativo de Leverkusen, que perdeu a perna direita abaixo do joelho em um acidente de wakeboard quando tinha 14 anos, já conquistou cinco medalhas de ouro. Em 2016, também conquistou ouro com a equipe de revezamento sprint da Alemanha. Desde sua estreia profissional em 2011, também conquistou nove títulos mundiais e oito coroas europeias. Seu salto em Paris marcou a primeira competição paraolímpica a receber transmissão ao vivo em horário nobre na ARD.

Havia muito em jogo: antes da competição, Rehm sentiu a pressão da competição pela primeira vez devido à aparição de saltadores de oito metros, o que o fez esquecer de perseguir recordes. Rehm começou a competição com um salto seguro de 7.83 metros, que instantaneamente o colocou na liderança. Em sua segunda tentativa, ele mal ultrapassou a marca de oito metros, então ficou nesse nível. Seu melhor salto ocorreu em sua quinta tentativa. No final, ele permaneceu invicto em sua 16ª competição de salto em distância em um evento principal. Seu próprio recorde mundial é de 8.72 metros. Seu parceiro de treinamento, Noah Bodelier, conseguiu terminar em sexto lugar com um salto de 6.98 metros.

"O domínio de Markus Rehm no Atletismo ficou evidente novamente nos Jogos Paralímpicos, onde ele defendeu com sucesso seu título no salto em distância."

"Apesar de não ter batido um novo recorde mundial, a performance consistente de Rehm no Atletismo consolidou seu status como uma força invencível na classe T64."

