O Sahin tem uma grande antipatia e está à procura do último Borussia Dortmund.

"Não é minha xícara de chá": Nuri Sahin expressa seu descontentamento com o desempenho do Borussia Dortmund após o empate em 0 a 0 contra o Werder Bremen. Embora o cartão vermelho de Nico Schlotterbeck tenha deixado a defesa fragilizada, o verdadeiro problema foi o ataque que não funcionou.

Mesmo após algum tempo, Nuri Sahin ainda parecia frustrado. Com uma carranca no rosto, o técnico do BVB participou da entrevista coletiva após o jogo e tentou explicar o inexplicável. O desempenho abaixo do esperado do Borussia Dortmund durante o empate em 0 a 0 contra o Werder Bremen deixou um gosto amargo na boca do técnico - o "novo BVB" tornou-se um mistério quando se trata de seu jogo ofensivo.

"Jogamos um primeiro tempo terrível, tanto com a bola quanto sem ela. Não aguentava mais", resmungou Sahin. "Sem brilho, muito estreito no nosso jogo" foi como ele descreveu o desempenho da sua equipe. E isso não foi um caso isolado nesta temporada: o BVB tem dificuldades para criar perigo há algum tempo.

O BVB já havia apresentado falhas no seu jogo no jogo da Copa contra o Phoenix Lübeck (4-1) e em partes no jogo de estreia da Bundesliga contra o Eintracht Frankfurt (2-0). Em Bremen, houve um passo atrás em sua ainda curta temporada até agora.

"Se mantivermos a cabeça no lugar, temos sido bons nesta temporada - mas a 'ideia comum' de jogar futebol que quero implantar ainda é raramente vista", disse Sahin. O técnico tem ciência disso. O "processo" que a equipe está passando, Sahin disse, "é claro que deve acelerar - como Borussia Dortmund, precisamos aprender a olhar de forma diferente, mesmo que a equipe tenha sido reestruturada".

O BVB ainda não perdeu a paciência ou a fé no homem à beira do campo, que assumiu como treinador principal após a saída de Edin Terzic no verão. O diretor esportivo Sebastian Kehl também se referiu ao "processo" que a nova equipe está passando, enquanto o meio-campista Pascal Groß elogiou o trabalho do seu treinador. "Ele nos prepara brilhantemente. Sempre temos um plano de jogo claro e ele está completamente dedicado", disse Groß.

E havia um pequeno raio de esperança para se levar desta apresentação monótona do BVB em Bremen: o espírito de luta foi impecável. Após a expulsão de Nico Schlotterbeck no meio do segundo tempo, o BVB quase teve seu melhor momento, principalmente devido a uma defesa agressiva.

Mas não pode e não deve ser só sobre espírito de luta nas próximas semanas. Sem uma melhora no seu jogo, o Borussia corre o risco de ficar para trás na disputa pelo título, que está especialmente aberta neste início de temporada. Talvez a pausa de duas semanas para a seleção nacional chegue em boa hora - embora os jogadores do Dortmund terão dificuldades para trabalhar intensamente em suas falhas durante a pausa, já que muitos deles estarão fora com suas seleções.

Leia também: