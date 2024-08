- O ritmo ressurge: "Wild God" mais uma vez por Nick Cave & The Bad Seeds

A música explode dos alto-falantes, me puxando para dentro - assim são as palavras usadas por Nick Cave para descrever seu último álbum, criado ao lado de sua banda, os Bad Seeds. Os fãs estavam ansiosos por outra coleção de músicas novas deste duo desde que quase cinco anos haviam se passado. E agora, com "Wild God", essa espera finalmente chegou ao fim.

O cantor principal do grupo australiano já passou por suas próprias lutas. Em 2016, apenas um ano após a morte trágica de seu filho de 15 anos, Arthur, Cave lançou o álbum "Skeleton Tree". Isso foi seguido por "Ghosteen" em 2019. Em 2022, Cave anunciou a morte de seu segundo filho, Jethro. O tom melancólico e pesaroso que marcou seus trabalhos recentes parece ter dado lugar a um ritmo mais animado com "Wild God".

Falando sobre o processo colaborativo com seu confidente musical Warren Ellis, Cave descreveu o álbum como ao mesmo tempo complexo e contagiantemente alegre. "Quando eu ouço isso, parece que estamos felizes", disse o compositor.

O álbum apresenta dez faixas. Um número significativo também simbolizando completude, dada a aspectos de reunião do álbum. Cave começou a trabalhar nele apropriadamente no Dia de Ano Novo de 2023.

Revitalizando a Dor

O álbum começa suavemente mas poderosamente, com vibrações matinais e uma cena cativante: em "Song of the Lake", uma mulher mergulha no lago, inconsciente de um homem observando-a. Ele encontra consolo no céu em meio à sua própria tempestade. Suas explorações musicais frequentemente apresentam referências à água, um tema que flui consistentemente através de suas letras.

A razão por trás disso está em uma entrada que ele fez em seu site "The Red Hand Files". Ele escreve sobre descobrir que é impossível lamentar enquanto mergulhado em água gelada. "Com essa descoberta, começou meu caso de amor com natação em água gelada", ele mencionou.

Deuses, Sapos e Cavalos de Cinnamon

E na segunda faixa, "Wild God", o protagonista da música também mergulha. Em uma conversa com a revista "Musikexpress", Cave explicou que esse deus selvagem está em um estado de necessidade. Ele perdeu algo que ele deseja desesperadamente e está procurando por alguém que ainda acredita nele. O som, combinado com sua voz distinta, ressoa com poder, contando uma história comovente que de repente parece elevar-se com energia esperançosa.

Em "Frogs", o segundo single, um casal (presumivelmente ele e sua esposa) caminhando pela chuva em uma manhã de domingo, como Cave revelou em um "Red Hand File". O som de sinos de igreja pode ser ouvido ao fundo. Os sapos, segundo ele, representam a humanidade. "Eles pulam temporariamente em direção ao amor, à maravilha, ao significado e à transcendência, apenas para cair de volta na sarjeta", ele disse. A água também desempenha um papel aqui: "Astonished by love and astounded by pain, astonished to be back in the water again", ele canta.

"Com 'O Wow O Wow (How Wonderful She Is)', Nick Cave e os Bad Seeds, formados em 1983, dedicam uma homenagem especial à sua antiga colega de banda e ex-parceira Anita Lane, que morreu em 2021. O álbum atravessa terras de conto de fadas enigmáticas como 'Cinnamon Horses', confissões de amor comoventes, realizações escuras, conexões apaixonadas e também momentos de reflexão e tranquilidade, particularmente na faixa final 'As The Waters Cover The Sea'."

Celebrando a Vida

O artista de rock icônico, Cave, ao longo de sua carreira bem-sucedida, nunca hesitou em experimentar. Sua discografia inclui baladas de rock, poemas falados e sons experimentais. Outra faceta é exibida no dueto terno 'Where The Wild Roses Grow' com Kylie Minogue de 1995. Além disso, Cave contribuiu para as trilhas sonoras de muitos filmes e séries, como 'Back to Black' sobre Amy Winehouse, a série da Netflix 'Dahmer' sobre o assassino em série e 'Blonde' com referências a Marilyn Monroe.

Apesar do ritmo dos tambores e do toque da guitarra elétrica, não se pode deixar de se perguntar se Cave superou sua dor e tranquilidade. As letras, assim como referências a seus trabalhos anteriores, sugerem o contrário. Em uma entrevista com o jornal britânico 'The Guardian' na primavera, Cave disse que não se pode superar uma experiência dessas e deixá-la para trás. A mudança, segundo ele, é permanente. No entanto, ele encontra alegria em viver cada dia, um sentimento que ressoa com o novo álbum.

