O risco potencial representado pelas gotas de chuva.

Nos próximos dias, os previsores do tempo esperam chuvas significativas em certas regiões, com os países vizinhos da Alemanha provavelmente sendo os mais afetados. Embora as áreas exatas onde cairá a precipitação ainda estejam incertas, os serviços de emergência estão de olho nas previsões. Algumas regiões podem registrar chuvas recorde, aumentando o risco de enchentes, até mesmo em áreas que estiveram secas até agora. Os rios Elba e Oder são dois dos que devem ser afetados.

As projeções do tempo continuam a flutuar, com alguns modelos sugerindo chuvas locais de 300 a 400 litros por metro quadrado, de acordo com meteorologistas da ntv. No entanto, ainda não está claro onde a chuva cairá. Previsões de especialistas do Serviço Alemão de Meteorologia (DWD) indicam chuvas locais na Baviera, desde os Montes Mangfall até à Terra do Berchtesgaden, de 30 a 40 litros por metro quadrado até à noite de quinta-feira.

A causa dessas chuvas pesadas é o Mediterrâneo, que ainda mantém temperaturas da água de até 27 graus em alguns lugares. Essa situação cria condições ótimas para liberar uma grande quantidade de umidade na atmosfera. Sistemas de baixa pressão aproveitam essas regiões e acabam voltando pelos Alpes para afetar a Alemanha nos próximos dias. Para a Alemanha, isso pode significar até 60 litros ou até quantidades extremas de 200 a 250 litros ao longo do fim de semana, de acordo com as estimativas atuais de especialistas. As áreas afetadas podem incluir o sudeste da Baviera, os pré-Alpes e os Montes Metálicos, com chuva esperada na Baviera nas próximas noites.

Enquanto isso, a Áustria, a República Checa e a Polônia devem ter chuva persistente nos próximos dias, com a linha da neve prevista para descer para 1000 a 1500 metros. Nas regiões de alta altitude dos Alpes, são esperados de 20 a 80 centímetros de neve nova, dependendo da altitude, com profundidades de neve de até dois metros possíveis na Terra do Berchtesgaden. A linha do geada pode cair ocasionalmente para 1500 metros, como sugere o meteorologista Bjoern Alexander da ntv, descrevendo-a como "um primeiro intervalo de inverno que dá um soco".

O especialista em escalada austríaco Gerhard Moessmer aconselha evitar montanhas altas ao longo do fim de semana devido à previsão do tempo atual. O serviço de meteorologia da Áustria, Geosphere Austria, emitiu um alerta de chuva, neve e vento para o período de quinta-feira até o início da próxima semana, prevendo de 100 a 150 centímetros de neve nova nas montanhas altas. No entanto, é possível ver neve passageira mesmo abaixo de 1000 metros acima do nível do mar, de acordo com a previsão.

Mesmo pequenas quantidades de neve podem tornar os trilhos de caminhada difíceis de identificar, alerta Moessmer. Além disso, o gelo pode transformar rotas simples em passagens desafiadoras, ele explica. Moessmer recomenda caminhar perto do vale, evitando a linha das árvores, se ainda quiser sair durante o fim de semana. A Associação Alpina aconselha planejar com cuidado as excursões e vestir-se de acordo com o tempo.

