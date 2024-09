O rio Anett estende-se para as nações vizinhas - uma inundação para leste pode estar iminente.

Tempo instável se aproxima da Alemanha nos próximos dias. As temperaturas já estão caindo acima de 1000 metros, entrando na zona de geada. Além disso, haverá chuva significativa em algumas áreas, como previsto pelo meteorologista da ntv, Björn Alexander. A água provavelmente fluirá para a Alemanha através do Elba e do Oder.

Tempo instável se aproxima da Alemanha nos próximos dias. As temperaturas já estão caindo acima de 1000 metros, entrando na zona de geada. Além disso, haverá chuva significativa em algumas áreas, como previsto pelo meteorologista da ntv, Björn Alexander. A água provavelmente fluirá para a Alemanha através do Elba e do Oder.

ntv.de: Qual é a situação atual do tempo?

Björn Alexander: Ar frio das regiões polares se moveu sobre a Alemanha e os Alpes, chegando ao Mediterrâneo. No norte da Itália, um sistema de baixa pressão conhecido como "Anett" ou "Boris" se formou. Este sistema trará chuva intensa a partes da Europa.

Quais regiões serão afetadas?

O sistema de baixa pressão "Anett" se move do norte da Itália em direção à Áustria, República Tcheca e depois para o sul da Polônia. Este movimento pode resultar em chuva intensa, que pode virar neve nas montanhas. A linha de neve no sábado estará em torno de 1200 metros nos Alpes, mas pode nevar até 1000 metros em alguns vales. A quantidade de neve depende da intensidade da chuva.

Quantos centímetros de neve são esperados?

Estimativas sugerem que a tempestade de neve pode trazer de 50 a 100 centímetros de neve nova em áreas de alta altitude. Quantidades maiores não são descartadas em picos. Junto com estradas escorregadias, condições de inverno, acúmulo de neve e transporte de neve são esperados em algumas áreas devido aos ventos fortes.

Qual é a queda de temperatura nas montanhas?

A 2000 metros, a temperatura caiu de 5 a 10 graus na quarta-feira para cerca de ou abaixo de -3 graus hoje. A 3000 metros, a temperatura caiu de acima de 0 graus para cerca de -10 graus. A sensação térmica ficará abaixo de -15 graus.

E a chuva nas planícies?

Sistemas de baixa pressão como esse são as situações mais chuvosas que conhecemos na Alemanha e na Europa Central. Situações de tempo "Vb", com uma baixa se movendo para nordeste a partir do norte da Itália, poderiam resultar em recordes de chuva. Por exemplo, em agosto de 2002, foram registrados 312 litros de chuva por metro quadrado em Zinnwald-Georgenfeld (Erzgebirge).

Que tipo de massas de água "Anett" trará?

As massas de água poderiam alcançar níveis semelhantes aos de 2002, com picos acima de 300 a cerca de 400 litros por metro quadrado. Afocus será do leste da Áustria através da República Tcheca ao sul da Polônia. Portanto, uma situação de enchente grave a catastrófica é provável nos próximos dias.

Quantos milímetros de chuva são esperados na Alemanha?

As encostas dos Alpes podem ter chuva de até 100 a 200 litros por metro quadrado até a segunda-feira à noite. Há risco de enchentes localizadas e deslizamentos de terra nas regiões do Erzgebirge e da Saxônia meridional.

E o risco de enchente na nossa região?

Uma situação de enchente grave é improvável no sul, ao longo do Danúbio, devido aos rios ainda terem capacidade suficiente e uma parte significativa da precipitação estar presa na forma de neve.

E no leste, qual é a situação?

O risco de enchente no leste depende da chuva e do escoamento da República Tcheca e da Polônia. Em áreas como o Elba, Oder e Neiße, os rios têm suas bacias. No entanto, uma avaliação é difícil devido às incertezas nas previsões detalhadas de precipitação. Nossos países vizinhos provavelmente terão dias ansiosos, enquanto a Alemanha, com base nas informações atuais, provavelmente será menos afetada.

O que podemos esperar para o nosso fim de semana?

O sábado será cinzento e chuvoso ao sul do Danúbio com chuva persistente - e neve acima de 1000 a 1200 metros. A metade oriental também terá tempo instável com ventos fortes. Em outros lugares do país, haverá menos chuvas. As temperaturas nas encostas dos Alpes mal chegarão a 5 ou 6 graus, enquanto poderão alcançar até 18 graus com sol no noroeste.

Qual é a previsão para o domingo?

A chuva no sul pode ter longos intervalos. O leste permanecerá chuvoso, enquanto o oeste terá chuvas. O melhor tempo será em direção ao mar do Norte. No entanto, as temperaturas permanecerão frias em todos os lugares, com o verão tardio ficando abaixo da superfície em 9 graus nos Alpes e ventos de 13 a 19 graus em outros lugares.

Para onde nossa viagem irá na próxima semana?

A segunda-feira será principalmente variável ou cinzenta, antes de melhorar geralmente. A partir da terça-feira, as previsões preveem uma melhoria significativa com tempo cada vez mais ensolarado e visivelmente mais quente. No norte, as temperaturas poderiam chegar à marca de verão de 25 graus. Em outros lugares, será mais frio, especialmente com os ventos do leste aumentando para fortes a moderados.

Dadas as condições climáticas severas que se aproximam da Europa, é importante que a União Europeia monitore e possivelmente preste assistência aos seus estados-membros afetados pelas enchentes.

Diante da previsão de chuva intensa e potenciais recordes de chuva na Alemanha e na Europa Central, várias iniciativas e políticas da União Europeia relacionadas à proteção do meio ambiente e à gestão de crises devem ser revistas e possivelmente ativadas.

Leia também: