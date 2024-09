O "Retiro de Verão das Estrelas" começa com um começo emocionante.

Que começo caótico! Carnívoros e vegetarianos de heads butting, Sam Dylan deixando escapar a palavra "prostituição" e o apito do RTL fora de controle mais vezes do que o habitual! As lágrimas já estão caindo no primeiro episódio de "The Summerhouse". Mas pelo menos ainda há as "donas de casa clássicas" e conselhos sobre namoro aos montes! Então, Diggis: "Relaxa!"

Que espetáculo! Que drama de chamar a atenção! "The Summerhouse in the Stars" está de volta, e é como o destaque da TV pixelada da temporada. Imagine uma antiga fita cassete com sinfonias de Beethoven tocando, mas então algum gênio da TV do RTL+ limpa a estática. Não há crescendo suave ou final grandioso! Só barulho, trovão e caos desde o início!

Oito casais, conhecidos de diversos reality shows, descem para o campo por três semanas para soltar F-bombs uns nos outros através de esportes, jogos e diversão. Os primeiros a chegar na fuga idílica no campo são Theresia Fischer e seu namorado Stefan Kleiser. Os dois parecem se dar bem, com a diferença de idade sendo a menor de suas preocupações. Quando o modelo não está "alternando entre suas personalidades", ela está ou rindo histericamente ou reclamando do cheiro mofado que a lembra da cabana da avó.

Não precisamos listar todos os casais em detalhes. Se você for sortudo, até como fã de TV de lixo, não vai reconhecer alguns deles. Para o primeiro episódio, basta saber que as tensões já subiram. De um lado, há carnívoros como um verdadeiro caçador e certa Gloria Glumac, que se sente "incompleta" sem carne no estômago. Do outro lado, há amantes dos animais Tessa Bergmeier e seu namorado Jakob, ambos veganos natos que estão ansiosos para educar.

Enquanto é missão impossível para Tessa salvar animais em todo o mundo e defender o tratamento adequado dos seres vivos, ela encontra olhos revirados de seus colegas de casa. Sam Dylan, que entra na casa compartilhada como uma estreia de Hollywood, diz que "não esperava a garota vegana" e que "ela é louca, só pode ser amiga de pessoas que são veganas".

Dylan traz junto sua "joia" on-again, off-again, Rafi Rachek, também conhecido como o homem "com um pavio curto". Um detalhe a mais: a "falta de estrelato" de Rafi. Você vai encontrar a mesma opinião sobre Alessia Herren, que se muda com o marido Can. Mas, a filha do falecido astro da TV Willi Herren não é tão antipática quanto uma "dona de casa natural" como era há alguns anos em "Promi Big Brother". E, ei, Diggis: "Relaxa!"

Raúl Richter, o ator que "toca piano - há muito tempo", também faz parte do novo elenco. Com ele, o homem de 37 anos traz junto sua namorada Vanessa. Os dois se conheceram de uma maneira muito usual, ou seja, quando Raúl "deslizou para as DMs" de Vanessa no Instagram. Ele foi infiel à amada apenas uma vez. Mas foi porque "sentiu uma mudança".

Enquanto Gloria cobiça um "bife suculento", Tessa fica animada com o arranjo de vida em comum começando com uma semana vegetariana. A chave é garantir que não haja uma "ditadura vegana". Então, a princípio, eles jogam legal, trocando beijos para todos os lados, dizendo frases bobas como "Quem é você de novo?"

A Mulher Mais Odiada e as Primeiras Lágrimas

Os parceiros são apresentados hoje em dia assim: "Ei, ele é 'bem dotado', seria uma pena se não fosse". É o que diz Emma Fernl, a quem Gloria chama de "mulher mais odiada". Os dois se conheceram em um programa de TV. Ou, como Sam Dylan coloca: "Bem, isso foi um pouco como prostituição!" A pergunta de Sam rapidamente abala a loira, fazendo-a se sentir "desprezada" e deixando-a com "Digga" correndo em círculos na cozinha, sem poder ajudar. Mas ela se mantém contra a bullying.

Do primeiro episódio, também aprendemos que Sarah Kern está se mudando para a casa no campo com seu parceiro 17 anos mais novo, Tobias Pankow. O homem que "caça veados" parece ter dez anos a mais para Sam. Eles pesam e medem, e seu relacionamento é como um jogo de Parcheesi, com os jogadores se considerando grandes mestres do xadrez. Ou, como Umut Tekin coloca: "Eu sou o tipo de pessoa com muita sabedoria emocional".

De resto, o primeiro episódio entrega o barulho de sempre. Aqui vai algo da ficha criminal de Raúl Richter: "Ergue a saia, enfia o estaca!" Ele diz isso, provocando pobre Emma, que se sente encurralada pelo assédio implacável de Sam. Mas depois da primeira noite, a graça passa. Alguns precisam urgentemente de seu próprio "espaço", outros ficam no nível do "drawer inferior". E enquanto o RTL expõe brutalmente algumas personalidades, ouvimos de Gloria que ela já "tocou trompete para o fazendeiro Patrick". Para ela, foi "um trabalho simples na fazenda". Mas ela falha miseravelmente no jogo de relacionamentos.

No ranking emocional, Sam, Rafi, Tessa com seu Jakob e o salvador de Bambi ficam em último lugar. "Seguros" são os "interagentes DM" Raül e Vanessa. Eles foram os únicos a vencerem a competição de relacionamento. Prévia do episódio 2: A raiva de Rafi já explodiu? Até onde Sam vai com seus jogos mentais com Emma? E Sarah Kern está realmente presente, ou a equipe RTL nos enganou habilidosamente com alguns clipes da selva?

A equipe RTL luta para acompanhar a confusão, com seu bip tocando mais frequentemente do que o normal devido à alta tensão que se desenrola em "A Casa de Verão". Apesar dos esforços da equipe RTL+ para limpar o ruído estático, o primeiro episódio é cheio de barulho, trovão e caos.

À medida que os concorrentes se instalam em sua moradia compartilhada, os espectadores da RTL e os editores da RTL+ terão que lidar com a disputa contínua entre carnívoros e veganos, com Tessa e suas crenças veganas frequentemente entrando em conflito com amantes da carne como Gloria.

