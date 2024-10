O ressurgimento de Darmstadt é uma irritação significativa para o KSC.

Invencíveis no território dos adversários: Florian Kohfeldt e o SV Darmstadt empatam em 3-3 mesmo liderando duas vezes.

KSC Karlsruhe - SV Darmstadt 98 3:3 (2:1)

O KSC Karlsruhe continuou a entreter, mas perdeu a chance de assumir temporariamente a liderança. Apesar de permanecer invicto graças ao empate em 3-3 (2-1) contra o time rebaixado da Bundesliga, o Darmstadt 98, uma vitória teria colocado eles momentaneamente na liderança. Na semana passada, o Karlsruhe havia feito uma impressionante reviravolta com um empate em 4 a 4 contra o 1. FC Köln.

Gols de Dzenis Burnic (11.), Leon Jensen (28.) e Fabian Schleusener (77.) não foram suficientes para o Karlsruhe, que fica um ponto atrás do líder Fortuna Düsseldorf. Uma vitória do último contra o Hamburger SV no domingo pode aumentar a diferença. Já o Darmstadt ficou satisfeito em garantir um ponto crucial na luta contra o rebaixamento com gols de Isac Lidberg (15.), Kai Klefisch (54.) e Aleksandar Vukotic (74.).

Como esperado, o Karlsruhe começou com alta intensidade e abriu o placar com mérito. Apesar de sua domínio na posse de bola, os Badeners às vezes foram hesitantes na defesa. Após o rápido empate, Jensen aproveitou com uma magnífica voadora no canto superior para colocar o Karlsruhe na frente novamente.

O fracasso do Karlsruhe em ampliar a vantagem provou ser custoso. Enquanto eles escaparam por pouco do desastre quando o gol de Förster foi anulado (49.), Klefisch logo empatou para o Darmstadt. Os Lilás então conseguiram empatar o jogo, com gols sendo trocados em ambas as extremidades.

SC Paderborn - Jahn Regensburg 3:0 (1:0)

O SC Paderborn permaneceu invicto na 2ª Bundesliga e momentaneamente assume a zona de promoção. O time do técnico Lukas Kwasniok garantiu uma vitória de 3 a 0 (1 a 0) sobre o Jahn Regensburg, que ocupa a última posição. Com essa vitória, eles momentaneamente ficam em segundo lugar atrás do Fortuna Düsseldorf no início da 8ª rodada. O 1. FC Magdeburg e o Hannover 96 podem ultrapassá-los até o final da semana.

Sebastian Klaas (14.), Aaron Zehnter (66.) e David Kinsombi (81., pênalti) foram os artilheiros do Paderborn na frente de 12.615 espectadores. O Regensburg foi principalmente pressionado e só ameaçou nas cobranças de falta - o Jahn ainda não marcou um gol nesta temporada da liga.

O Paderborn levou um tempo para marcar o segundo gol depois do impressionante chute de Klaas de 16 metros. Isso permitiu que o Regensburg quase empatasse. Bryan Hein acertou a trave com uma cobrança de falta (61.), mas logo depois, Zehnter selou a vitória com um gol de ângulo apertado.

