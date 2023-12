O ressurgimento da Ferrari é "bom para a Fórmula 1", diz Christian Horner, chefe da Red Bull

Isso deve-se em grande parte às fortunas contrastantes de duas equipas - o ressurgimento da Ferrari e as dificuldades da Mercedes - tornando impossível prever o resultado do campeonato deste ano.

Charles Leclerc, da Ferrari, lidera atualmente a classificação dos pilotos, 19 pontos à frente de Max Verstappen, da Red Bull, que conquistou a sua terceira vitória da época no Grande Prémio de Miami, no domingo.

Apenas seis pontos separam estas duas equipas na classificação dos construtores, enquanto a Mercedes - triunfante nas últimas oito épocas - se encontra incarateristicamente no terceiro lugar.

"É ótimo correr com a Ferrari, é bom para a Fórmula 1 ter a Ferrari competitiva", disse o diretor da equipa Red Bull, Christian Horner, à CNN Sport em Miami no passado fim de semana, a primeira vez que a cidade acolheu uma corrida de F1.

"Charles Leclerc está a fazer um excelente trabalho, Carlos Sainz é também um piloto de primeira classe ... Sabemos que a Mercedes vai resolver os seus problemas. É ótimo para a Fórmula 1 ter outra equipa à mistura."

Para Horner, esta temporada parece uma espécie de mudança de guarda; Verstappen e Leclerc têm ambos 24 anos, com anos de corrida potencialmente ainda pela frente.

"É uma grande competição entre esta jovem geração que está a surgir", acrescenta.

"Charles e Max correm um contra o outro desde que eram crianças. A corrida entre os dois em cada Grande Prémio até agora este ano tem sido fantástica."

Após uma conclusão dramática e controversa do campeonato do ano passado - que viu Verstappen ganhar seu primeiro título sobre Lewis Hamilton no final da temporada no Grande Prêmio de Abu Dhabi - a Red Bull parece estar envolvida em outro braço de ferro nesta temporada.

Os novos regulamentos que foram introduzidos no início de 2022 obrigaram as equipas a redesenhar completamente os seus carros. As mudanças fizeram com que a Ferrari prosperasse, a Mercedes lutasse e a Red Bull superasse as expectativas iniciais da equipa, de acordo com Horner.

"Depois de nos termos esforçado tanto no carro do ano passado, para chegarmos a estes novos regulamentos, optámos por correr esse risco porque tivemos uma oportunidade de ganhar no ano passado e é preciso ir em frente", explica.

"Isso colocou uma enorme pressão sobre a equipa na segunda metade do ano passado, pois tínhamos de recuperar o atraso. Pessoalmente, não esperava que começássemos o ano de forma tão competitiva como começámos.

"Estar na primeira linha da primeira corrida, vencer a segunda corrida, vencer e conseguir um duplo em Imola foi um começo inacreditável para nós e penso que é um testemunho para toda a equipa por ter feito um trabalho fenomenal num espaço de tempo tão curto."

'Um público totalmente novo'

O Grande Prémio de Miami do fim de semana passado foi, antes de Austin, a primeira de duas corridas nos Estados Unidos esta temporada, enquanto na próxima temporada haverá três com o Grande Prémio de Las Vegas adicionado ao calendário.

O desporto teve um recente aumento de popularidade na América do Norte e registou um crescimento de 58% nos números da audiência televisiva nos EUA na época passada, em comparação com o ano anterior.

Esse aumento de audiência foi parcialmente alimentado pela popularidade de "Drive to Survive " - uma série documental da Netflix que já cobriu quatro épocas de F1.

"A Netflix fez um ótimo trabalho ao abrir o desporto a um público totalmente novo", disse Horner.

"Explicou como o desporto funciona, mostrou quem são alguns dos pilotos, quais são algumas das dinâmicas.

"Mas o desporto ainda tem de dar resultados, e o ano passado foi um ano épico - a competição, desde a primeira até à última corrida, foi como uma luta de pesos pesados em 22 rondas diferentes. Foi um campeonato fenomenal no ano passado... o sonho de um produtor".

E se o campeonato desta época conseguir oferecer os mesmos níveis de drama - embora com novos protagonistas - então é provável que os números de audiência continuem a crescer.

"Enquanto continuarmos a ter Grandes Prémios aos domingos e continuar a ser uma competição de homens e máquinas nos limites, é disso que se trata", diz Horner.

"Claro que vai evoluir... tudo evolui na vida. Penso que a Fórmula 1 está a passar por essa evolução neste preciso momento."

