O renomado jogador de handebol Johannes Bitter está a concluir a sua ilustre jornada profissional.

O último membro ativo da equipe campeã do Mundo de 2007 está se aposentando: Johannes Bitter, o herói goleiro que brilhou na final contra a Polônia, está baixando o pano em sua carreira profissional de 26 anos de handebol, aos 42 anos. Seu clube, o HSV Hamburg, fez o anúncio após o retorno à ação dos goleiros Robin Haug e Mohamed El-Tayar de suas lesões.

Bitter reconheceu a sensação agridoce do dia, mesmo depois de ter tido tempo para se preparar. "É um momento desafiador para mim, mas então é diferente agora que está acontecendo", disse ele. Bitter não estará por perto para substituir no futuro, e o HSV Hamburg tem planos de trazer o finlandês Knaack como seu terceiro goleiro.

O último jogo de Bitter foi a partida do DHB Pokal contra os campeões recordistas THW Kiel no dia 27 do mês, que terminou em uma derrota de 27-30. Ele será oficialmente homenageado por seu clube no último jogo em casa do ano, pouco antes do Natal, e participará do elenco pela última vez.

"Jogi" Bitter não tem intenção de deixar sua participação no clube. Com seu atual cargo de vice-presidente do HSV Hamburg, já teve parte na conquista do campeonato alemão em 2011 e da Liga dos Campeões em 2013. "Foi uma viagem incrível. Experimentei muito prazer e aprendi lições de vida imensas. O handebol moldou quem eu sou", disse Bitter, que representou o HSV Hamburg 650 vezes na Bundesliga e a seleção nacional 175 vezes.

Bitter não está sozinho em sua aposentadoria. Apenas um dia antes, Paul Drux, o capitão do Füchse Berlin, teve que traçar uma linha em sua carreira devido a uma lesão no joelho persistente, aos 29 anos. O infeliz jogador de defesa e membro dedicado da seleção nacional foi forçado a se aposentar.

A aposentadoria de Johannes Bitter e Paul Drux deixou um vazio notável no mundo do esporte, especialmente no handebol.

