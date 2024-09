"O reinado pós-Hitler": surpreso e perplexo

A Casa da História revisita o tratamento da história nazista após 1945, um tema que ganhou atenção recente. Esta exposição apresenta revelações surpreendentes e chocantes.

Um dos displays mais pequenos na exposição "After Hitler" na Casa da História é um bilhete antigo de Theresienstadt. Este bilhete permitiu a Erna Meintrup, uma mulher judia, regressar à sua cidade natal, Münster, em 1945 após sobreviver ao gueto de Theresienstadt. O diretor do museu, Harald Biermann, pergunta-se: "O que ela estaria a sentir durante essa viagem? Talvez algo como: Os meus familiares ainda estão vivos? O que aconteceu com as minhas posses? Como será encontrar aqueles que não me cumprimentaram há anos?"

A exposição, com mais de 500 objetos, tem o subtítulo "Alemães a Confrontar o Nacional-Socialismo". Biermann explica: "Acreditamos que este tema é altamente relevante, infelizmente, ainda mais na atualidade devido ao aumento dos partidos de extrema-direita e de extrema-esquerda."

A abordagem da exposição centra-se no tema a partir da perspectiva das gerações sucessivas - desde a "geração da experiência" que viveu a era nazista até à geração com menos de 30 anos hoje. A primeira geração é dita ter apenas suprimido a história do NS. A equipa do museu tem uma visão diferente: "A pergunta comum nas mesas de jantar alemãs na década de 50 era 'Onde é que você estava?'" Biermann revela. "E se alguém então dizia 'Estive na Iugoslávia', então todos já sabiam: Era a guerra dos partisans, a guerra mais suja depois da da União Soviética. E, portanto, não havia mais perguntas a fazer - porque todos já sabiam."

"Saudações de Obersalzberg"

Quando o Chanceler Federal Konrad Adenauer assinou um acordo de reparações com Israel em 1952, 44% da população considerou-o desnecessário, 24% concordou em princípio mas achou a compensação demasiado alta, enquanto apenas 11% expressaram aprovação. O resto estava incerto. Um dos exhibits peculiares na exposição é um cartão-postal enviado em 1965 de "Hitler's Berghof 1933-1945" com várias vistas da residência alpina. No verso está escrito: "Saudações de Obersalzberg."

A década de 60 na República Federal marcou uma nova fase de confronto aumentado. "Agora os filhos perguntavam aos pais: 'Onde é que você estava quando as sinagogas estavam a arder?'" Biermann explica. A palavra "Holocausto" tornou-se popular em séries de televisão nos EUA em 1979 e também foi mostrada na Alemanha, mas apenas no terceiro episódio - e não pela Rádio Baviera. Simultaneamente, uma onda significativa de "Hitler" varreu a República Federal - com os diários falsificados de 1983 como o ponto mais macabro.

"O cerne desta época para mim está refletido no título posterior do livro 'Meu Avô Não Era um Nazista'", diz Biermann. "Quero dizer que os julgamentos gerais tornaram-se mais duros enquanto as ligações pessoais eram ignoradas. Afinal, o meu próprio avô sempre tinha sido simpático."

Após a reunificação, as perspetivas alargaram-se, incluindo os Sinti e os Ciganos como grupos de vítimas adicionais. Inicialmente, porém, surgiu competição: "Os primeiros grupos de vítimas homossexuais que queriam exibir uma bandeira esculpida em Dachau não foram permitidos porque os grupos de vítimas estabelecidos o impediram", relata Biermann.

Auschwitz como decoração de Natal numa janela

Na última secção da exposição, explora-se o estado atual do ajuste de contas. Políticos de extrema-direita expressam frequentemente cansaço com a "autoflagelação constante". No ano passado, um quiosque de livros convertido em cabine telefónica perto do Memorial do Holocausto em Berlim, "Carril 17", foi queimado por um homem de 63 anos com a intenção de destruir livros sobre o Holocausto.

O exhibit mais chocante é um arco de luzes de Natal com uma imagem do campo de extermínio de Auschwitz. Em 2019, um neo-nazi com várias condenações de Chemnitz decorou a sua janela com este meticulosamente cortado em papel. O tribunal distrital multou-o.

"Certamente, pode ser observada uma correlação entre a consciência histórica e a afiliação à democracia", conclui Biermann. "As questões levantadas por esta exposição têm implicações para as nossas vidas."

A exposição "After Hitler" estará em exibição até 26 de janeiro de 2026 na Casa da História em Bonn. Aberta de terça a sexta-feira das 9h às 18h, sábado, domingo e feriados das 10h às 18h. A entrada é gratuita.

Leia também: