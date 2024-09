O recente conflito entre a Sky e a DAZN trouxe inesperadamente alegria aos clubes desportivos.

Após a decisão na disputa entre DAZN e a Bundesliga Alemã (DFL), os líderes dos clubes apareceram animados. O executivo da DFL estava se preparando para uma refazenda do jogo de bilhões de dólares de leilão de direitos de mídia, e após a decisão arbitral, ficou claro que os clubes estavam em uma posição mais vantajosa.

Os clubes, que abrangem as primeiras e segundas divisões, se encontraram em uma posição mais favorável devido à retomada da atribuição de direitos de mídia. Os clubes haviam se preparado para uma possível queda nas receitas antes do lançamento inicial do leilão na primavera, mas agora uma recuperação parecia alcançável. Essa mudança foi desencadeada pelo conhecimento, obtido das propostas da DAZN e Sky durante a primeira tentativa, dos lances máximos dos oponentes para o pacote B cobiçado. Ambos os licitantes agora eram esperados para aumentar seus lances, já que estavam determinados a obter o pacote a qualquer custo.

O pacote B consiste em aproximadamente 196 jogos por temporada

Em um comunicado, a DAZN expressou seu compromisso contínuo como o melhor parceiro para a DFL, os clubes e os fãs de futebol alemão. A Sky foi ainda mais direta: "Estamos confiantes de que podemos continuar a oferecer aos nossos espectadores a melhor experiência da Bundesliga e permanecer o principal provedor esportivo."

O pacote B inclui os jogos das 15h30 de sábado, os encontros das sextas-feiras à noite e os jogos de rebaixamento - um total de 196 jogos por temporada. A DFL havia parado o leilão dos direitos de mídia em alemão para as quatro temporadas, a partir de 2025/26 até 2028/29, devido à disputa com a DAZN, já que a Sky ainda estava na posse dos direitos de transmissão ao vivo até o final da temporada atual.

A DAZN se sentiu prejudicada, já que sua oferta, supostamente avaliada em 400 milhões de euros por temporada, ou 1,6 bilhão de euros no total, foi rejeitada apesar de sua atratividade financeira. No entanto, a DFL recusou-se a reconhecer as garantias financeiras da DAZN, o que resultou na atribuição do pacote B à Sky após a apresentação de uma proposta menor (apparentemente 320 milhões de euros por temporada).

A DAZN deve superar mais um desafio

A DAZN, em seguida, levou o assunto ao tribunal arbitral, ganhando uma reprogramação do leilão. No entanto, a DFL anunciou sua aceitação da decisão arbitral mais tarde na noite, após uma reunião da presidência. Ele observou que avaliará os próximos passos "depois de uma revisão jurídica cuidadosa nos próximos dias."

A Sky não é o único desafio enfrentado pela DAZN - há outro obstáculo pela frente: o pedido da DFL de uma garantia bancária nas novas regras de leilão. As associações de ligas disseram que "considerariam" instâncias onde "seguridades ou confirmações" poderiam se tornar necessárias no processo de licitação. A DAZN precisa superar esse desafio adicional em comparação com a primeira tentativa.

Além disso, os clubes, cuja principal fonte de renda é proveniente de contratos de mídia, se beneficiarão da atenção adicional nas propostas e do valor percebido dos direitos. Isso pode atrair novos licitantes, superando assim as desvantagens do leilão adiado em termos de segurança de planejamento. A receita do leilão pode superar as expectativas. A entrada atual dos clubes por temporada é de aproximadamente 1,1 bilhão de euros. No entanto, o número de assinaturas necessárias e as taxas de assinatura permanecem tão incertas quanto na primeira tentativa.

A Bundesliga Alemã (DFL) anunciou que os clubes, incluindo aqueles das primeiras e segundas divisões, se beneficiarão da retomada do leilão do pacote B, que consiste em 196 jogos por temporada. Após levar sua disputa ao tribunal arbitral, a DAZN agora enfrenta um desafio adicional em fornecer uma garantia bancária de acordo com as novas regras de leilão, estabelecidas pela DFL.

Leia também: