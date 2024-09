O recém-nomeado técnico de futebol masculino dos EUA, Mauricio Pochettino, compartilha suas ambições para a próxima Copa do Mundo: "É crucial apontar alto".

Relatando como uma das nomeações mais significativas na história do futebol dos EUA, o ex-treinador de Chelsea, Tottenham Hotspur e Paris Saint-Germain disse à CNN Sport que sente o potencial da equipe. Ele observou que o time precisa pensar em grande escala para concorrer com as melhores equipes do mundo e ter a chance de vencer.

Após a demissão de Gregg Berhalter, que não conseguiu levar os EUA além da fase de grupos na Copa América realizada em casa em junho e julho, as negociações para essa posição foram um processo demorado.

Finalmente, o argentino de 52 anos, conhecido como Poch, foi anunciado na terça-feira, poucos minutos antes da seleção masculina de futebol dos EUA empatar em 1-1 contra a Nova Zelândia em um jogo amistoso em Cincinnati. Na última partida, a nova equipe de Pochettino ainda não conseguiu vencer.

O primeiro gol na terça-feira foi marcado por Christian Pulisic (seu 31º gol internacional, colocando-o em quinto lugar na lista de todos os tempos da seleção masculina dos EUA), que é o único jogador de nível mundial no elenco. Após o jogo, o capitão expressou sua insatisfação.

"Há várias coisas que precisam mudar, e é principalmente sobre a mentalidade e a cultura da equipe", disse o capitão de 25 anos, Pulisic, em sua entrevista pós-jogo. "Temos talento, mas espero que essa seja a primeira coisa que ele queira mudar."

Quando questionado sobre os comentários de Pulisic, o novo técnico da seleção masculina dos EUA reconheceu a decepção do capitão e expressou sua intenção de garantir que Pulisic se sinta satisfeito.

No entanto, em uma entrevista com Don Riddell, da CNN World Sport, após falar com a mídia na localização da CNN em Hudson Yards, em Nova York, Pochettino acreditava que a cultura já existia nos Estados Unidos.

"Nos últimos dois jogos, a equipe jogou bem, mas não competiu adequadamente", disse Pochettino. "Isso é crucial: eles precisam competir com mais força. Temos jogadores talentosos, mas eles devem entender que precisamos competir com mais força, jogando da maneira que preferimos e implementando nossas concepções."

Pochettino está oficialmente prestes a iniciar seu mandato nos próximos amistosos contra o Panamá em 12 de outubro em Austin, seguido de um confronto com os rivais México três dias depois. No entanto, o objetivo final é liderar a equipe à Copa do Mundo de 2026, que será realizada em casa em um festival de futebol de cinco semanas organizado conjuntamente pelo Canadá e pelo México.

"É monumental, um dos maiores eventos do mundo", disse Pochettino. "Only sendo envolvido é um sonho realizado ... e, é claro, estamos muito animados para não apenas melhorar a equipe, mas também contribuir para um evento extraordinário que será a Copa do Mundo aqui."

Apesar da Copa do Mundo de 2026 ser realizada nos Estados Unidos, o sucesso pode depender de influências europeias.

Muitos dos principais jogadores da seleção masculina dos EUA, como Pulisic, Weston McKennie, Yunus Musah, Antonee Robinson, Tyler Adams, Timothy Weah, Giovanni Reyna e Folarin Balogun, jogam nas ligas mais prestigiadas da Europa. Provavelmente, isso continuará a ser sua base para esse papel.

Pochettino tem um histórico europeu impressionante, começando com o Espanyol na La Liga da Espanha antes de se mudar para a Premier League inglesa. Ao lado de ajudar o Southampton a superar as expectativas e levar o Tottenham Hotspur à final da Liga dos Campeões da UEFA, que eles perderam para o Liverpool em 2019, sua equipe do Paris Saint-Germain conquistou o título da Ligue 1 e várias outras taças.

Embora não tenha alcançado a partida final com o Paris Saint-Germain, sua equipe repleta de estrelas (Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé) conseguiu vencer o título da Ligue 1 e vários outros troféus. O último mandato de Pochettino de volta à Premier League com o Chelsea foi de curta duração, mas o futebol europeu foi garantido antes que Pochettino e o clube se separassem.

A conexão com o Chelsea provou ser significativa. O recente contrato da treinadora da seleção feminina dos EUA, Emma Hayes, foi uma grande vitória para a USWNT, já que a lenda do Chelsea conquistou não menos que 16 títulos em sua carreira de 12 anos com a equipe feminina do Chelsea. Hayes já guiou sua nova equipe à glória olímpica, com a USWNT saindo vitoriosa nos Jogos Olímpicos de Paris.

Pochettino elogia o programa da USWNT - "uma inspiração enorme para mim" - e Hayes, que conhece há algum tempo, chegou a descrevê-la como "a melhor treinadora do mundo" e que "para nós (a seleção masculina dos EUA), é um desafio alcançá-los".

Embora alcançar o recorde da seleção feminina dos EUA de quatro vitórias na Copa do Mundo possa nunca estar ao alcance de Pochettino e da equipe masculina, um bom desempenho na Copa do Mundo de 2026 está definitivamente no horizonte para todos envolvidos no futebol dos EUA.

Questionado se a recente nomeação tem alguma significância, considerando que ocorreu em uma sexta-feira 13, um dia muitas vezes considerado azarado por muitos?

Com uma boa risada e um sorriso, o argentino tranquiliza: "Na verdade, assinei o contrato alguns dias antes, essa apresentação é hoje, mas assinei em 10 de setembro. Para aqueles que são supersticiosos, não se preocupem nem um pouco!"

