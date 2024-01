O realizador de "Oldboy", Park Chan-wook, sobre a nova era do cinema K

"Talvez eu faça o tipo de filmes que faço para não executar esses sentimentos", disse Park à CNN em Hong Kong, onde recentemente organizou uma aula de cinema no museu M+.

"Nunca tomo medidas, mas penso muito no assunto", acrescentou, falando através de um tradutor. "Penso em como vou causar problemas a essa pessoa... de que forma posso infligir mais dor. Isso ajudou-me nos meus filmes".

Os filmes de Park lidam com os lados mais obscuros e tabu da natureza humana, contando histórias de vingança, incesto e tragédia. A sua longa-metragem de 2016, "The Handmaiden", uma adaptação livre de "Fingersmith", da escritora galesa Sarah Water, passada na Coreia dos anos 30, durante a ocupação colonial japonesa, é uma história de amor no meio de um mundo distorcido de controlo patriarcal e erotismo pervertido. É também conhecido por um trio de filmes apelidados de "A Trilogia da Vingança" - "Sympathy for Mr. Vengeance", "Oldboy" e "Lady Vengeance" - bem como pelo thriller romântico noir de 2022 "Decision to Leave".

Mais recentemente, dedicou-se à história de um espião comunista meio francês, meio vietnamita, contada no romance de Viet Thanh Nguyen, vencedor do Prémio Pulitzer, "The Sympathizer". A adaptação da HBO, da qual Park é coprodutor e produtor executivo juntamente com o ator e cineasta canadiano Don McKellar, é protagonizada por Robert Downey Jr., Sandra Oh e Hoa Xuande. O filme relata a vida e os dilemas de The Captain, um agente duplo norte-vietnamita que é forçado a fugir para os Estados Unidos no final da Guerra do Vietname e vive numa comunidade de refugiados sul-vietnamitas, a quem continua a espiar. (A HBO é propriedade da Warner Bros. Discovery, a empresa-mãe da CNN).

"Os americanos podem não saber bem, mas o facto de a Coreia do Sul ter participado na Guerra do Vietname é um acontecimento muito significativo para os coreanos", disse Park, explicando o que o atraiu para o projeto. "Um país dividido em dois, a sofrer uma grave crise ideológica... e a passar por uma guerra, uma guerra civil... A Coreia do Sul também passou por essa tragédia, por isso não me pareceu que esta fosse a história de outra pessoa."

Tudo o que é velho é novo de novo

Na última década, com o interesse global pela cultura pop sul-coreana, o cinema nacional e da diáspora do país está a ganhar seguidores internacionais e os seus realizadores são cada vez mais reconhecidos no estrangeiro. Park disse à CNN que acredita que a tumultuada história recente da Coreia do Sul - a transição da ditadura para a democracia no final dos anos 70 e 80, e o subsequente afrouxamento das restrições à censura - ajudou a criar a magia no ecrã produzida pelos realizadores coreanos nos últimos anos. "Somos pessoas que experimentaram um leque de emoções mais profundo e mais alargado", afirmou. "Isto em si não é necessariamente uma coisa boa, mas penso que ajuda a fazer filmes e dramas".

"Podem perguntar porque é que não foram feitos bons filmes imediatamente após a democratização, porque é que demorou 10 a 20 anos. Isso deve-se ao facto de a geração habituada a processar pensamentos com base na censura não poder despertar subitamente a criatividade imediatamente após o levantamento das restrições. Só floresceu artisticamente quando a geração que cresceu com a possibilidade de ver obras criadas numa era sem restrições criativas se tornou cineasta", acrescentou.

Entre esta nova geração de realizadores encontra-se Bong Joon Ho, cujo filme "Parasite" - um thriller de comédia negra sobre os Kim, uma família pobre que procura infiltrar-se na vida da rica família Park - ofereceu um olhar incisivo sobre a desigualdade de classes na Coreia do Sul e ganhou quatro Óscares, incluindo o de Melhor Filme, em 2020. "Minari", do realizador coreano-americano Lee Isaac Chung, que acompanha as lutas de uma família de imigrantes coreanos que vive na zona rural do Arkansas, recebeu entretanto seis nomeações e um Óscar (para Youn Yuh-jung na categoria de melhor atriz secundária) um ano mais tarde.

No outono de 2021, "Squid Game", do diretor Hwang Dong-hyuk, um thriller em que centenas de personagens financeiramente destituídos competem em jogos infantis mortais, impressionou os telespectadores e se tornou a série de TV mais assistida da Netflix até hoje. O gigante do streaming afirmou que os seus dados de audiência mostram que mais de 60% de todos os membros da Netflix viram títulos coreanos em 2022.

Park, que foi nomeado melhor realizador em Cannes em 2022 por Decision to Leave, disse que Bong e Hwang "desempenharam papéis muito mais importantes do que eu" na apresentação da televisão e do cinema coreanos ao mundo. Acredita que ele e os seus colegas realizadores não procuraram apelar especificamente ao público estrangeiro, mas tentaram refletir profundamente sobre "as emoções universais de um ser humano" e as situações em que as pessoas se encontram hoje em dia em todo o lado. "É isso que desperta a simpatia das pessoas e dos espectadores de todo o mundo", afirma.

Um tema que o trabalho de Park explora - e que ressoa tanto na Coreia do Sul como no estrangeiro - é o lugar e o tratamento das mulheres na sociedade. Ele e Jeong Seo-Kyeong, a argumentista feminina por detrás de muitos dos seus maiores êxitos, colaboram frequentemente na criação de personagens femininas complexas, convincentes e relacionáveis. Em "The Handmaiden", mostram o potencial da sexualidade e da autonomia de uma mulher, enquanto em "Decision to Leave", Park disse que queria subverter as ideias em torno da perspetiva, começando com o "olhar masculino total" do protagonista masculino Hae-joon antes de mudar para o de Seo-rae, a protagonista feminina, no segundo ato.

"Não estou a dizer que a parte feminina se sobrepõe à masculina. É quase como se o equilíbrio fosse atingido no final", disse Park numa entrevista anterior à CNN, acrescentando: "(Seo-rae) já não é esta figura enigmática que o protagonista masculino tem de resolver".

Se ele alguma vez classificaria um dos seus filmes como feminista é outra questão. "Limito-me a exprimir o meu ponto de vista e o que penso ser correto", afirma. "Nesse sentido, sempre fui feminista e acho que faço filmes (que são feministas)".

"Mas isso não significa que as mulheres retratadas nos meus filmes sejam sempre as mais bondosas, heróicas e correctas. Não acho que seja isso que torna um filme feminista", acrescentou. "As mulheres podem cometer erros, podem fazer coisas más e também podem ser tolas. Acho que um filme feminista é aquele que retrata todos esses aspectos (das mulheres) e também dá vida a uma personagem autónoma, independente e detalhada. É isto que eu acho que faz um filme feminista".

Na onda coreana

Talvez seja a capacidade extraordinária de Park e da sua equipa de transcenderem as barreiras linguísticas, ao mesmo tempo que abordam temas como a redenção e a justiça, que tem mantido filmes como "Oldboy", que celebrou o seu 20º aniversário no ano passado, como favoritos de culto. Park acredita que o seu apelo não se deve apenas ao valor de choque (pense na famosa cena de "Oldboy" em que o vingativo protagonista Oh Dae-su come um polvo vivo) ou à novidade (a célebre cena de luta a curta distância do filme, que foi comparada a um jogo de vídeo), mas à universalidade das emoções humanas e das histórias clássicas que dão longevidade aos seus filmes.

Nos últimos anos, serviços de streaming como a Netflix e a Disney+ tomaram nota do cinema K e aumentaram o investimento. Após o sucesso da série de espionagem sobrenatural "Moving" no ano passado, Kim So-youn, da Walt Disney Company Korea, disse numa conferência de imprensa em setembro que o financiamento para o género iria de facto "aumentar gradualmente", segundo o jornal local Korea Times. No início do ano, a Netflix anunciou planos para investir 2,5 mil milhões de dólares nos próximos quatro anos para produzir mais filmes, dramas e reality shows coreanos.

O co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, disse na altura que as histórias produzidas na Coreia do Sul representam "o zeitgeist cultural global", citando o sucesso de programas como "Squid Game", bem como "The Glory" e "Physical: 100". Pouco depois, o gigante do streaming anunciou que Park iria co-escrever "War and Revolt", um thriller coreano passado no final do século XVI que conta a história de dois amigos de infância que se tornam adversários. O realizador, que já terminou de filmar a série - a sua produção mais cara até à data - elogiou a Netflix por "apoiar a (sua) visão sem grande interferência, em termos de criatividade".

Depois de terminar os seus dois últimos projectos televisivos, Park espera voltar ao grande ecrã - com produções sul-coreanas e americanas em preparação. "Tenho muitos projectos em preparação e não sei qual será o próximo, mas entre eles estão um western, uma ação de ficção científica e um thriller psicológico", disse.

Acrescentou ainda que é pouco provável que utilize a IA para produzir os seus filmes. "Estou cético em relação à possibilidade de a IA conseguir realmente fazer uma peça engenhosa e artística", disse Park, acrescentando que achava que a tecnologia não podia - nem devia - substituir os argumentistas e os produtores.

"Mas talvez eu a possa utilizar desta forma: Depois de escrever um guião, a IA pode verificar se é semelhante a um filme que vi ou não vi. Talvez eu possa utilizá-la para verificar se o meu guião é involuntariamente parecido com outro filme".

Kristie Lu Stout, Jadyn Sham e Thomas Page da CNN contribuíram para este relatório.

