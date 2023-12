O Real Madrid vence o Liverpool e conquista o título da Liga dos Campeões numa noite marcada por problemas de segurança

Por mais perigosa que seja a situação, por mais improvável que seja a vitória, a equipa de branco parece encontrar sempre uma forma de vencer.

Desta vez não houve reviravolta, como aconteceu contra Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester City, mas o Real teve de sobreviver a quase um jogo inteiro de domínio do Liverpool.

No entanto, a noite foi infelizmente marcada por problemas de segurança fora do estádio, que levaram a que os adeptos saltassem os portões e outros fossem alvo de gás lacrimogéneo, em cenas que serão faladas nos próximos dias.

Durante grande parte do jogo, a situação não foi bonita; as camisolas brancas pareciam estar constantemente espalhadas pela grande área, enquanto tentavam desesperadamente repelir onda após onda de ataques do Liverpool.

As oportunidades foram poucas para a equipa de Carlo Ancelotti, mas só precisou de uma. Vinicius Junior apareceu completamente desmarcado na segunda trave, aos oito minutos, para desviar o cruzamento rasteiro de Federico Valverde e garantir a vitória por 1 a 0 e o 14º título europeu do Real.

O defesa do Real, Nacho, descreveu o que a sua equipa fez na fase a eliminar da Liga dos Campeões como "magia" e muitos questionaram se esses actos improváveis de fuga seriam possíveis fora do Bernabéu.

Mas duvidem do Real por vossa conta e risco. Esta equipa tem sempre outro truque na manga.

Quando soou o apito final, o banco do Real explodiu e esvaziou-se no relvado. Alguns jogadores, deprimidos de alegria, foram para o chão e outros correram para partilhar o momento com os adeptos.

Foi mais uma noite de provações e tribulações para o Real na Liga dos Campeões desta temporada, mas pouco se pode fazer - até mesmo esta notável equipa do Liverpool - quando os Los Blancos parecem ter um encontro marcado com o destino.

Ancelotti resumiu a situação da melhor forma possível. "Este clube é especial", disse ele.

Cenas desagradáveis antes do jogo

Mais de uma hora antes do pontapé de saída, os adeptos do Real Madrid encheram quase por completo o seu lado do estádio e receberam os jogadores com entusiasmo quando estes saíram do túnel para o aquecimento.

Os adeptos do Liverpool demoraram um pouco mais a entrar no recinto, mas os que já estavam sentados fizeram uma serenata aos homens de vermelho com uma interpretação estrondosa de "You'll Never Walk Alone" no final do aquecimento.

A atmosfera gerada pelos dois grupos de torcedores era de arrepiar e havia uma eletricidade no ar que só é reservada para esse tipo de ocasião.

No entanto, o pontapé de saída foi adiado por mais de 35 minutos devido a cenas desagradáveis no exterior do estádio, com muitos adeptos a não conseguirem entrar e com gás lacrimogéneo utilizado pelas autoridades.

Algumas pessoas foram vistas a trepar os portões fechados para entrar no estádio, tendo-se formado um perigoso engarrafamento à volta de um determinado ponto de entrada.

A UEFA, organismo que rege o futebol europeu, divulgou um comunicado em que afirma que "os torniquetes do lado do Liverpool ficaram bloqueados por milhares de adeptos que tinham comprado bilhetes falsos que não funcionavam nos torniquetes".

A polícia dispersou os adeptos com gás lacrimogéneo e obrigou-os a abandonar o estádio", acrescentou.

"A UEFA está solidária com as pessoas afectadas por estes acontecimentos e irá rever estas questões com urgência, juntamente com a polícia e as autoridades francesas e com a Federação Francesa de Futebol.

Um porta-voz da Prefeitura de Polícia de Paris disse: "As pessoas sem bilhetes forçaram as barreiras e tentaram entrar no estádio para assistir ao jogo. Estas tentativas criaram movimentos de multidão".

No entanto, muitos adeptos com bilhetes dizem que foram impedidos de entrar no estádio em zonas demasiado concorridas.

Em comunicado, o Liverpool afirmou estar "extremamente desiludido" com os problemas ocorridos no exterior do estádio e apelou a uma investigação formal.

"Ainda não pude falar com a minha família, mas sei que as famílias tiveram grandes dificuldades em entrar no estádio", afirmou o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, após o jogo.

"Ouvi algumas coisas que não eram boas, era obviamente muito complicado lá fora, mas não sei mais nada sobre isso."

A duração do atraso obrigou a que as equipas tivessem de voltar a aquecer para um segundo aquecimento antes do início do jogo.

Com os dois grupos de adeptos a prepararem-se para o pontapé de saída previsto para as 21 horas locais - e sem qualquer informação no estádio até quinze minutos mais tarde - havia uma tensão palpável no ar, com muitas conversas confusas entre os adeptos.

Mas a aparição do presidente da FIFA, Gianni Infantino, nos ecrãs despertou os adeptos do sono, tendo sido recebido com sonoras vaias e apupos por todo o estádio.

Quando a cantora Camila Cabello começou finalmente a animação pré-jogo, quase meia hora depois de o jogo ter começado, os adeptos de ambas as equipas revezaram-se para abafar o seu canto, que mal se ouvia por cima do "Ole, Ole, Ole" do Real e do "Allez, Allez, Allez" do Liverpool.

Domínio do Liverpool

O atraso afectou claramente os jogadores, já que ambas as equipas tiveram dificuldades em encontrar qualquer tipo de ritmo na fase inicial. Os passes eram perdidos, as desmarcações eram mal feitas e as duas equipas tinham dificuldade em encontrar qualquer entrada na área adversária.

A primeira oportunidade de golo surgiu aos 15 minutos, graças a um bom trabalho individual de Trent Alexander-Arnold, que passou por dois defesas do Real e cruzou rasteiro para a área.

Mo Salah estava lá para receber o cruzamento, mas a bola chegou aos seus pés de forma um pouco desajeitada e Thibaut Courtois estava à altura. A segunda oportunidade de Salah surgiu pouco depois, mas esta foi direta ao guarda-redes do Real.

Foi a primeira vez que qualquer uma das equipas conseguiu exercer uma pressão sustentada sobre a outra, e os adeptos do Liverpool voltaram a gemer quando Alexander-Arnold rematou por cima da barra quando estava bem colocado dentro da área.

Depois de mais de cinco minutos de ondas contínuas de camisolas vermelhas a fustigarem a defesa do Real, Sadio Mané pensou que tinha encontrado o golo inaugural, mas Courtois improvavelmente conseguiu agarrar o seu remate e colocá-lo no poste.

O facto de a maior parte dos adeptos do Liverpool no outro lado do estádio já ter começado a festejar, à espera que a rede se abrisse, é uma prova do quão notável foi a defesa.

A esta altura, quase 30 minutos depois, o melhor que o Real conseguiu fazer foi um cruzamento de Vinicius que, por uma fração de segundo, pareceu poder incomodar Alisson na baliza do Liverpool.

Os brancos estavam encurralados no seu próprio meio-campo, perturbados e incapazes de escapar ao ataque do Liverpool.

Os adeptos do Real, por seu lado, continuaram a cantar e a agitar as suas bandeiras e cachecóis, numa tentativa de dar vida à sua equipa. Tinham os melhores lugares da casa para assistir à primeira parte quase perfeita do Liverpool, mas, felizmente para eles, a única coisa que não tinham visto de perto era um golo.

Então, do nada, a equipa de Carlo Ancelotti parecia ter assumido a liderança do marcador contra a corrente do jogo. Depois de a bola ter andado às voltas na grande área, Benzema aproveitou para marcar por baixo de Alisson, mas viu o seu golo ser imediatamente anulado pelo árbitro.

O que inicialmente parecia ser uma decisão fácil sobre o impedimento acabou demorando uma eternidade para ser confirmado, já que os árbitros do VAR tiveram dificuldades para decidir se a bola inicial havia saído de um jogador do Liverpool.

Finalmente, depois de uma espera angustiante, os jogadores de vermelho comemoraram com entusiasmo a confirmação do impedimento. Foi um final tenso para o que havia sido um primeiro tempo emocionante.

O Real se lança ao ataque

A segunda parte começou a ser vivida de forma familiar, com o Liverpool a manter a pressão sobre um Real que rapidamente parecia estar a afundar-se com o peso da ocasião.

Era uma visão estranha. Afinal de contas, esta é uma equipa que fez o seu nome nesta competição, reescrevendo constantemente os livros de recordes e conseguindo o aparentemente impossível.

Depois veio o golo. Foi contra a corrente do jogo, sim, com o Liverpool a parecer a única equipa que iria marcar durante a primeira hora, mas, na verdade, este golo parecia inevitável. É sempre assim quando o Real Madrid está a jogar.

Valverde encontrou espaço pela direita e fez um passe rasteiro na cara do golo, com Vinicius a chegar ao poste mais distante para bater a bola para a baliza vazia.

O que é que se passa? As escadas de cimento do Stade de France começaram a tremer e os festejos dos adeptos do Real duraram quase cinco minutos. Inúmeros foguetes foram lançados enquanto a parte final do estádio começava a brilhar em vermelho e a fumaça enchia o ar frio de Paris.

Salah fez tudo o que podia para empatar o jogo com o Liverpool, cortando para o interior e rematando em arco para o poste mais distante, mas Courtois conseguiu mais uma vez afastar a bola a toda a força.

Courtois salva o Madrid

Vinicius vai receber os aplausos pelo golo da vitória, mas quando a poeira assentar, o desempenho de Courtois será considerado um dos melhores de sempre de um guarda-redes numa final da Liga dos Campeões.

Quando o tempo passava, Courtois voltou a manter Salah à distância, desta vez desviando a bola para canto, enquanto o remate do egípcio ia para o fundo da baliza.

"Quando o guarda-redes é o homem do jogo, alguma coisa está a correr mal para a outra equipa. No último terço, poderíamos ter feito melhor", disse Klopp após a partida.

A cada oportunidade desperdiçada, a inevitabilidade de uma vitória do Madrid aumentava. Os adeptos do Real sentiram-no, tal como os do Liverpool.

Apesar de a equipa de Klopp ter continuado a pressionar até ao fim, os adeptos madrilenos já tinham começado a festejar. A alegria que se fez sentir quando soou o apito final foi, em grande parte, tingida de alívio - estes adeptos sabem a provação que foi esta noite.

O Real Madrid não deveria ter chegado tão longe. Por três vezes esteve perante a derrota durante a campanha e por três vezes saiu vitorioso.

Mas quando chegou a Paris, talvez não devesse ter havido dúvidas de que este seria o resultado final.

Fonte: edition.cnn.com