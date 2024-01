O Real Madrid torna-se a primeira equipa a marcar 1000 golos na Liga dos Campeões

Karim Benzema marcou um golo à queima-roupa, aos 14 minutos, e deu a vantagem ao gigante espanhol sobre o Shakhtar Donetsk, no Santiago Bernabéu, esta quarta-feira à noite. O francês marcou mais um golo na segunda parte.

Com o golo do francês, o Real Madrid tornou-se a primeira equipa a atingir a marca dos mil golos.

O gigante alemão Bayern de Munique está na segunda posição, com 768 golos, enquanto o rival do Real, o Barcelona, está na terceira posição, com 655 golos.

O clube tem tido alguns marcadores de golos prolíficos ao longo dos anos, nenhum mais do que Cristiano Ronaldo que, durante as suas nove épocas em Madrid, se tornou o melhor marcador da história do torneio, incluindo os 105 golos que marcou pelo Real Madrid.

Os dois golos de Benzema na quarta-feira foram o seu 74º e 75º golos na Liga dos Campeões, enquanto a lenda do clube Raúl tem 66.

A Taça dos Campeões Europeus foi introduzida em 1955, antes de ser renomeada para Liga dos Campeões em 1992.

Visite CNN.com/sport para mais notícias, reportagens e vídeos

O Real Madrid venceu a competição um recorde de 13 vezes, incluindo três vezes consecutivas entre 2015 e 2018.

O clube venceu a edição inaugural da Taça dos Campeões Europeus em 1955-56, bem como as quatro edições seguintes, antes de ser eliminado pelo Barcelona na primeira ronda em 1960.

Os golos de Benzema foram decisivos na quarta-feira, com o Real a vencer o Shakhtar por 2-1 e a manter a luta pela qualificação para a próxima fase da Liga dos Campeões.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com