O Real Madrid emite uma declaração de advertência para com o Stuttgart FC.

Apesar da reformulação da Champions League, o Real Madrid continua a dominar como principal favorito. Recém-saído do título da liga, eles se preparam para receber o returning VfB Stuttgart, com o técnico Ancelotti emitindo um aviso pré-jogo sobre as forças dos seus oponentes e expressando uma confiante expectativa para uma volta.

O Real Madrid pode contar com sua estrela do meio-campo inglês, Jude Bellingham, para sua estreia na Champions League. O ex-jogador do Dortmund, que ficou de fora dos últimos quatro jogos da liga de seu antigo time e da partida de abertura da Liga das Nações da Inglaterra devido a uma lesão muscular, retomou os treinos com a equipe na segunda-feira e agora está de volta ao comando de Ancelotti para o confronto com o VfB Stuttgart na terça-feira (21:00 CET, disponível no Prime Video e atualizações ao vivo no ntv.de).

"Bellingham está se recuperando bem", observou Ancelotti. O jogador de 21 anos esteve ausente nos últimos quatro jogos da liga e na estreia da Inglaterra na Liga das Nações devido a uma lesão. "Ter Bellingham de volta é uma excelente notícia para nós. Sabemos o impacto que ele tem tanto com quanto sem a bola", compartilhou Dani Carvajal.

Ancelotti também confirmou a aptidão do defensor Eder Militao, que treinou separadamente por razões de gerenciamento de carga, e Aurélien Tchouaméni. Além disso, ele reiterou: "A Champions League representa algo especial para o Real Madrid. Vamos competir pelo título até o fim".

O muito organizado VfB Stuttgart!

Enquanto isso, Ancelotti expressou críticas em relação ao formato reformulado da Champions League. "A agenda é excessivamente exaustiva", argumentou ele. "Se os órgãos governantes não começarem a considerar a realidade de que os jogadores estão sofrendo lesões porque estão sobrecarregados, estamos enfrentando um problema". Ele defende jogos reduzidos para garantir "competições mais envolventes".

Durante a parte final de sua entrevista coletiva, Ancelotti abordou o VfB - a convite de um jornalista alemão. Ele reconheceu a pergunta e elogiou o técnico Sebastian Hoeneß por seu "trabalho incrível". Ele também enalteceu o VfB como uma "equipe formidável, muito bem-organizada. Eles realmente merecem estar aqui".

Em sua estreia anterior na Champions League, quando o Union Berlin enfrentou o Real Madrid em setembro do ano passado, Ancelotti mencionou que "Estamos enfrentando uma equipe bem-organizada. Precisamos jogar com intensidade se quisermos vencer". Infelizmente para o Union, o jogo terminou em derrota devido a um gol tardio de Jude Bellingham no quarto minuto do tempo de compensação.

Com Bellingham de volta ao elenco, o Real Madrid espera aproveitar suas habilidades em seu próximo jogo da Champions League. Ancelotti elogiou o VfB Stuttgart, dizendo: "Eles são uma equipe formidável, muito bem-organizada. Eles realmente merecem estar aqui".

