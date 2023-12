O Real Madrid consegue uma reviravolta impressionante para vencer o Manchester City e chegar à final da Liga dos Campeões

Pela terceira eliminatória consecutiva, o Real parecia estar em baixo de forma. Apesar de esta ser uma equipa que se habituou a feitos heróicos improváveis, mesmo para os seus próprios padrões absurdos, a exibição tardia de quarta-feira para garantir uma vitória por 3-1 sobre o City foi muito boa.

Com o City a vencer por 4-3 na primeira mão, o golo de Riyad Mahrez na segunda parte parecia ter garantido a passagem da sua equipa à final em Paris.

No entanto, dois golos do suplente Rodrygo a cada minuto dos 90 minutos viraram o jogo e levaram a partida para a prorrogação.

Na verdade, parecia que só haveria um vencedor.

Apenas a três minutos do final do tempo extra, Karim Benzema - que tinha estado bastante anónimo durante todo o jogo, segundo os seus próprios padrões - foi derrubado por Ruben Dias dentro da área e não cometeu qualquer erro ao marcar a grande penalidade. Este golo garantiu a vitória do Real por 6-5 no agregado.

Não importa em que buraco o Real se encontre, a magia dentro do Bernabéu parece sempre tirar a equipa de lá.

Por três rodadas consecutivas, a equipe de Carlo Ancelotti esteve à beira da eliminação. Agora, de alguma forma, tem a oportunidade de conquistar um recorde de 14º título quando enfrentar o Liverpool no Stade de France, em Paris, no dia 28 de maio.

Será a quinta vez que Ancelotti chega à final da Liga dos Campeões como treinador, o único homem a conseguir esse feito.

"A por la 14", dizia a escrita nas costas das camisolas comemorativas do Real. "Vamos para o número 14".

O Real está a perder, mas agora está fora

Em menos de oito minutos, Luka Modric e Aymeric Laporte receberam cartões amarelos por terem participado de uma confusão provocada por uma entrada dura de Casemiro sobre Kevin De Bruyne.

Casemiro, como tantas vezes inexplicavelmente consegue fazer, evitou a marcação da falta.

Poucos minutos depois, Benzema fez com que o público presente no Bernabéu se levantasse pela primeira vez. O francês recebeu um cruzamento rasteiro de Federico Valverde, mas não conseguiu manter o remate suficientemente baixo para incomodar Ederson na baliza do City.

A partida foi mais cautelosa do que o eletrizante jogo de ida no Etihad na semana passada. O City sabia que o ônus de tentar empatar o jogo estava nas mãos do Real, e a equipe de Pep Guardiola se contentou em permitir que o adversário tivesse mais posse de bola do que há uma semana.

O Real, por vezes, parecia não saber como construir os seus ataques e por duas vezes presenteou o City com a bola em posições perigosas, mas a equipa teve de agradecer a Thibaut Courtois por ter feito defesas inteligentes a De Bruyne e depois a Bernardo Silva.

Os de branco faziam o seu melhor para perturbar as jogadas de ataque do City, especialmente Casemiro. O brasileiro voltou a ser responsável por mais uma falta cínica, desta vez puxando Phil Foden para o chão pela nuca e depois dando-lhe um pontapé na parte de trás das pernas.

O árbitro Daniele Orsato, mais uma vez, não viu cartão amarelo.

Mais magia do Bernabéu

A maior parte da conversa após o jogo de ida girou em torno da incapacidade do City de encerrar o confronto, já que permitiu que a equipe de Ancelotti voltasse ao jogo várias vezes.

O atual Real pode não estar no nível das versões anteriores, mas ir ao Bernabéu com uma vantagem de apenas um gol continua sendo uma tarefa assustadora. Há algo intangível - quase místico - que paira no ar em uma noite de Liga dos Campeões neste estádio.

Os adeptos do Real já foram brindados com reviravoltas espectaculares por duas vezes em jogos recentes, mais recentemente contra o Chelsea nos quartos de final e anteriormente contra o Paris Saint-Germain.

Tudo o que esta multidão precisa é de um pequeno momento para apoiar a sua equipa e levar os jogadores do Real a alturas que talvez duvidassem que pudessem alcançar.

"Essa energia (...) que os adeptos emitem, os jogadores - ainda mais em jogos [como contra o PSG] em que tivemos de recuperar num jogo difícil da Liga dos Campeões - sentem-na", disse o defesa Nacho à CNN sobre o ambiente do Bernabéu.

O defesa Nacho falou à CNN sobre o ambiente do Bernabéu. "Atinge-nos e, em noites como esta, atinge-nos a um nível completamente diferente. O Bernabéu é especial em noites como esta... pensamos nisso e ficamos arrepiados. Ficamos arrepiados só de pensar em viver noites como aquela porque são históricas, são mágicas".

É a utilização da palavra "magia" por Nacho que parece mais correcta nas noites da Liga dos Campeões. Em jogos como este contra o City, em que os nervos podem muitas vezes tomar conta de ambos os conjuntos de jogadores, esses momentos de magia podem decidir o empate.

O Real talvez pensasse que tinha encontrado esse momento no minuto inicial da segunda parte, mas Vinicius Jr. não conseguiu direcionar para a baliza o cruzamento rasteiro e imaculado de Dani Carvajal, quando estava sozinho no segundo poste.

A capacidade de Vinicius para encontrar tanto espaço no poste mais distante deveu-se em grande parte ao facto de Kyle Walker estar fora de posição, com o lateral-direito do City a ser prejudicado por uma lesão; Walker perdeu o jogo da primeira mão com uma pancada e o seu substituto improvisado, Fernandinho, foi aterrorizado por Vinicius durante toda a noite.

Walker foi remendado e voltou a tempo para o jogo de volta, pois o City sabia que ele era a melhor chance de combater o ritmo alucinante de Vinícius. No entanto, apesar das inúmeras tentativas da equipe médica do City para salvar a noite, a lesão acabou forçando Walker a sair.

Em seu lugar, entrou Oleksandr Zinchenko e, talvez de forma surpreendente, Guardiola também colocou Ilkay Gundogan no lugar de De Bruyne - e levou menos de um minuto para que a dupla substituição tivesse impacto.

Em menos de um minuto, a dupla substituição teve impacto. Zinchenko e Gundogan combinaram para encontrar Silva em grande espaço em direção à baliza do Real, e o passe lateral do médio encontrou Mahrez, que rematou de primeira contra Courtois para o ângulo superior.

No final do jogo, o suplente Jack Grealish esteve por duas vezes perto de duplicar a vantagem do City na noite e enviar a sua equipa para Paris.

Mas quando os adeptos começavam a acreditar que a "magia" não era real, o Real provou mais uma vez que podia ser.

Dois golos rápidos do suplente Rodrygo - o primeiro com um toque instintivo e o segundo com um cabeceamento brilhante - a cada minuto dos 90 minutos levaram um Bernabéu até então silencioso ao delírio.

De uma equipa que, há segundos, parecia tão abatida que grande parte do estádio tinha começado a esvaziar-se, o Real parecia agora a equipa com mais probabilidades de ganhar este jogo.

O City ficou de costas para a muralha durante a maior parte dos seis minutos de acréscimos e provavelmente até ficou grato por ouvir o apito de fim de jogo, já que o ataque do Real continuou.

Mas a equipa de Guardiola só teve um momento de descanso antes de recomeçar o bombardeamento e foram precisos apenas três minutos de prolongamento para que o Real assumisse pela primeira vez a liderança da eliminatória.

O Real marcou pela primeira vez na história da competição, aos três minutos do segundo tempo, com um golo de Dias, que derrubou Benzema na área.

E foi o que aconteceu. O City não parecia ter recuperado a compostura para voltar ao jogo.

Apesar de toda a preparação tática e meticulosa de Guardiola, parece que ninguém consegue impedir o que acontece no Bernabéu. Ninguém consegue encontrar uma forma de travar a "magia" do Real Madrid.

Fonte: edition.cnn.com