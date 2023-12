O Real Madrid bate o Barcelona e alcança a 100ª vitória no El Clasico para chegar à final da Supertaça de Espanha

O 248º confronto entre estes dois grandes rivais foi disputado em Riade - o primeiro a ser disputado fora de Espanha - com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) a ter acordado um acordo plurianual para que as meias-finais e a final da Supertaça sejam disputadas na Arábia Saudita.

A edição de 2019-20 foi a primeira a ser organizada pela Arábia Saudita e a RFEF acordou agora um contrato com os sauditas para que o mini torneio seja realizado no país do Médio Oriente até 2029, alegadamente no valor de 30 milhões de euros (34 milhões de dólares) por época.

O acordo, orquestrado pelo presidente da RFEF, Luis Rubiales, é mais uma prova das ambições desportivas globais da Arábia Saudita.

No entanto, à medida que a Arábia Saudita emerge como um poderoso interveniente no desporto mundial, o historial do país em matéria de direitos humanos tem sido alvo de atenção, com activistas a acusarem o reino de "lavagem desportiva " - um fenómeno em que regimes corruptos ou autocráticos investem em eventos desportivos para branquear a sua reputação internacional.

A realização do torneio da Supercopa na Arábia Saudita também foi alvo de críticas em Espanha.

Antes de partir para o torneio na terça-feira, o meio-campista do Athletic Bilbao, Raul Garcia - cuja equipa enfrenta o Atlético de Madrid na outra semifinal na quinta-feira - chamou a decisão de sediar o torneio na Arábia Saudita de "um completo absurdo".

"Talvez eu seja da velha guarda, mas o futebol mudou e os adeptos foram esquecidos. Acho que não preciso de dizer isto, qualquer pessoa pode ver", disse Garcia, segundo a Reuters.

Apesar dos protestos, o torneio vai continuar a realizar-se no estrangeiro pelo menos durante mais oito anos e, na quarta-feira, o Real Madrid tornou-se a primeira equipa a garantir o seu lugar na final de domingo.

O jogo contra o Barcelona, disputado no Estádio Rei Fahd, em Riade, foi cheio de ação e exatamente o que os organizadores sauditas esperavam para a abertura do torneio.

Vinícius Jr. deu a liderança ao Real Madrid aos 25 minutos, mas o holandês Luuk de Jong empatou para o Barcelona pouco antes do intervalo.

Karim Benzema marcou a pouco menos de 20 minutos do fim e o Real parecia estar a caminho da vitória, mas o golo do adolescente Ansu Fati a sete minutos do fim garantiu que o jogo fosse para o prolongamento.

No entanto, o Real voltou a colocar-se em vantagem por intermédio de Valverde aos oito minutos do tempo extra e o Barcelona não conseguiu empatar pela terceira vez, o que significa que os Los Blancos vão agora defrontar o Atlético de Madrid ou o Athletic Bilbao na final de domingo, no Estádio King Abdullah Sport City.

