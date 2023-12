O Real Madrid apresenta uma proposta de 188 milhões de dólares pela estrela do PSG, Kylian Mbappé, de acordo com os relatórios

A CNN não conseguiu verificar de forma independente as informações do L'Equipe ou do Le Parisien.

O diretor desportivo do PSG, Leonardo, afirmou que o clube recusou uma primeira proposta do Real Madrid.

"Sim, dissemos não verbalmente ao Real", disse Leonardo ao RMC Sport. "Ninguém está a ser retido. Se alguém quiser sair e as nossas condições forem cumpridas, veremos".

"A oferta é considerada muito distante do que Kylian vale hoje. Também devemos parte deste dinheiro ao Mónaco e consideramos que a oferta não é suficiente.

"A nossa posição sempre foi manter Kylian, prolongar o seu contrato, esse sempre foi o nosso objetivo e continua a ser."

O vencedor da Taça do Mundo, de 22 anos, juntou-se ao clube parisiense vindo do AS Monaco, inicialmente por empréstimo em 2017, antes de o acordo se tornar permanente em 2018.

O atual contrato do francês com o PSG expira a 30 de junho de 2022 e ele ainda não assinou uma extensão de contrato.

Contactados pela CNN, nem o PSG, nem o Real Madrid, nem os advogados de Mbappé estavam disponíveis para comentar o assunto.

Mbappé marcou 133 golos em 174 jogos pelo PSG e foi o melhor marcador da Ligue 1 na época passada, com 27 golos.

No início deste mês, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, disse esperar que a chegada de Lionel Messi ao PSG convença Mbappé a permanecer no clube.

"Acho que toda a gente conhece o futuro de Kylian - ele quer ganhar, quer ganhar troféus", disse Al-Khelaifi numa conferência de imprensa.

"Ele disse-o em público, quer ter uma equipa competitiva e nós temos a equipa mais competitiva do mundo. Não há desculpa para ele agora - ele não pode fazer outra coisa senão ficar."

