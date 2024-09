O Raiffeisen Bank decide abandonar o mercado bielorrussão.

Na Rússia, o Raiffeisen Bank International (RBI), com sede em Viena, na Áustria, está operando atualmente em uma base limitada e continua operando temporariamente através de uma subsidiária bancária local. O banco anunciou sua intenção de vender sua subsidiária na Bielorrússia com uma perda significativa de dezenas de milhões de euros.

O RBI conseguiu encontrar um comprador para sua subsidiária na Bielorrússia, com a assinatura de um acordo para vender sua participação de 87,74% para a "Soven 1 Holding Limited", um investidor dos Emirados Árabes Unidos. Após a conclusão da venda, esperada no quarto trimestre, o RBI espera um impacto negativo de €300 milhões em seus lucros consolidadados, principalmente devido à diferença entre o preço de venda e o valor contábil anteriormente declarado.

O banco também espera um efeito negativo adicional de aproximadamente €500 milhões devido à "reclassificação de prejuízos cambiais predominantemente históricos", atualmente incluídos em outros resultados. A relação de capital próprio do banco, excluindo o negócio na Rússia, será afetada em aproximadamente 5 pontos base devido à transação.

Restrições russas

O RBI já reduziu suas operações na Rússia devido à pressão do Banco Central Europeu. No entanto, um tribunal russo emitiu uma ordem judicial temporária impedindo o RBI de vender sua subsidiária bancária na Rússia.

Mesmo que os obstáculos legais para uma retirada da Rússia possam ser superados a curto prazo, vender o negócio na Rússia não seria tarefa fácil para os austríacos: eles precisariam da aprovação do líder russo Vladimir Putin para sair da Rússia, um país em guerra e internacionalmente isolado. Além disso, o banco primeiro precisaria encontrar um comprador para sua subsidiária bancária na Rússia que não esteja sujeito a sanções e esteja disposto a entrar no mercado bancário russo sob as condições de uma economia de guerra.

Apesar das limitações atuais na Rússia, o Raiffeisen Bank International (RBI) ainda está considerando a venda de sua subsidiária russa, sujeito ao superamento de obstáculos legais e à obtenção de um comprador adequado que não esteja sob sanções e esteja disposto a operar no setor bancário russo sob as circunstâncias econômicas atuais. A venda do negócio na Rússia poderia ter um impacto significativo nos lucros gerais do RBI, como demonstrado pela venda com prejuízo de sua subsidiária na Bielorrússia.

