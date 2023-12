O rabisco de uma década de um artista japonês num bar de Nova Iorque dispara de valor

Os rabiscos são criação do artista japonês Yoshitomo Nara, que há 10 anos levou uma caneta de feltro para as paredes do Niagara, um bar que frequenta no bairro de East Village, na cidade. O quadro de Nara, "Knife Behind Back", foi vendido por 24,9 milhões de dólares na Sotheby's Hong Kong no passado fim de semana e agora os seus desenhos com uma década podem valer centenas de milhares de dólares, de acordo com um representante da Sotheby's.

Tim Blum, um empresário de artistas que representa Nara desde 1994, diz que esteve com Nara em 2009 no bar. Blum diz que saíram para celebrar depois do stress de organizar um espetáculo. Depois de algumas bebidas, Nara puxou de uma caneta de feltro.

"Ele apontou a caneta para a parede e toda a gente ficou a pensar nisso. Na altura foi um borrão porque ninguém estava a pensar que nos devíamos lembrar disto 10 anos depois", disse Blum, acrescentando que o "ponto alto da noite" foi a detenção de Nara pela polícia de Nova Iorque depois de ter desenhado graffitis numa estação de metro.

E ele fez isso com uma caneta na parede. O resultado? Um mural de figuras de Nara mesmo em frente ao balcão do bar. A figura mais próxima da porta pode ser vista a dançar com um balão de diálogo onde se lê "Hey! Ho! Let's Go!". A frase é uma alusão à linha de abertura de "Blitzkrieg Bop" da banda punk nova-iorquina The Ramones.

Junto ao sinal de saída está o vocalista da banda Nara created. A sua mensagem para os frequentadores dos bares de Niagara? "Hey NYC Are You Happy?"

Mas isso não é tudo. Nara desenhou uma rapariga junto à casa de banho das mulheres e um rapaz junto à casa de banho dos homens, dando as boas-vindas a todas as raparigas e rapazes "fixes" às casas de banho do Niagara.

"É muito típico de Nara", disse Blum sobre os desenhos. "São figuras muito orientadas para a música, ele inspirou-se de certeza na música do bar".

Basta olhar para o trabalho de Nara para se perceberem as semelhanças entre os rabiscos de East Village e as suas pinturas. Por exemplo, "One Foot in the Groove" - que foi vendida por 1,16 milhões de dólares - contém uma figura com cabelo, membros e vestido semelhantes aos do bar.

Mas, ao contrário das pinturas de Nara, os desenhos no bar de East Village eram muito discretos, só entrando no radar dos entusiastas da arte depois da sua venda recorde.

Então, como é que este desenho se compara aos seus quadros milionários?

"As imagens em si estão de acordo com o seu estilo", disse David Schrader, diretor de vendas privadas da Sotheby's. "O meu palpite é que provavelmente vale centenas de milhares. É claro que quando um artista obtém um preço recorde de venda, isso eleva-o no mercado. O meu instinto diz-me que há definitivamente pessoas que gostariam de possuir esta ou as várias peças individualmente".

No entanto, Schrader afirma que a falta de certificação dos desenhos e o facto de não estarem incluídos no portefólio profissional de Nara podem afetar o preço.

"É útil saber que as pessoas estiveram lá para ver que ele o criou e que o assinou, mas as obras mais desejadas de Nara são grandes figuras sobre tela. À medida que os materiais utilizados diminuem, o seu valor diminui bastante", disse Schrader, acrescentando que esta arte é específica do local e "não foi concebida para ser vendida".

A direção do Niagara não quis comentar, mas um empregado de bar disse à CNN que a obra de arte "faz parte do bar há muito tempo e vai continuar assim". Os desenhos estão protegidos por uma fina camada de plástico que foi instalada pelos proprietários do bar.

Nara não quer que o desenho seja vendido, segundo Blum.

"Foi feito no espírito do momento", disse Blum. "Nara não está interessada em nenhum tipo de discussão sobre monetarização, mas certamente vale algum dinheiro."

Willem Roper e David Williams, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

