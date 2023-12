O que se segue para Serena Williams depois da sua corajosa eliminação na primeira ronda de Wimbledon?

O seu regresso ao Grand Slam de Wimbledon, na terça-feira - uma batalha de três horas e 11 minutos com a francesa Harmony Tan - foi teatral, cativante, mas acabou por terminar com a derrota.

No jogo mais longo do sorteio de singulares femininos até ao momento, Tan, número 115 do ranking mundial e a fazer a sua primeira aparição em Wimbledon, quanto mais no palco principal do Centre Court, aguentou o nervosismo no super tie break decisivo para vencer por 7-5 1-6 7-6 (10-7).

Este não foi claramente o desempenho mais vintage da ilustre carreira de Williams, nem nunca seria, dado o tempo que esteve afastada do jogo.

Mas quando o teto se fechou e as luzes se acenderam no Centre Court - uma cena que provocou ovações e aplausos de quem assistia - as duas jogadoras protagonizaram um espetáculo que superou o drama.

No final, foi Tan quem estragou a festa de regresso de Williams, que em várias ocasiões produziu golpes que até mereceram aplausos da sua adversária do outro lado da rede.

"Para o meu primeiro Wimbledon - é uau. Simplesmente uau", disse Tan, sem palavras, na sua entrevista no court.

Poucos na assistência podiam discordar.

Quanto a Williams, que completou 40 anos em setembro passado, recusa-se a desistir da sua busca pelo 24º título de Grand Slam, um recorde, cinco anos depois de ter conquistado o último no Open da Austrália.

"Quem sabe onde vou aparecer", disse ela aos jornalistas quando questionada sobre o seu futuro, sugerindo mesmo que uma participação no Open dos Estados Unidos poderia estar nos planos ainda este ano.

"O Open dos Estados Unidos - que foi o primeiro lugar onde ganhei um Grand Slam - é algo sempre muito especial", acrescentou Williams. "A primeira vez é sempre especial. Há definitivamente muita motivação para melhorar e para jogar em casa."

Era de esperar que Williams voltasse a estar enferrujada em Wimbledon e demorou algum tempo a encontrar algum ritmo contra Tan. Antes de terça-feira, a sua única saída competitiva no último ano tinha sido dois jogos de pares em Eastbourne, na semana passada.

Foi quebrada no primeiro jogo, mas no quarto já tinha começado a encontrar o seu ritmo - batendo as suas pancadas de fundo de forma mais limpa, enquanto contra-atacava com uma dupla quebra de serviço de Tan.

O primeiro set, no entanto, provou ser indicativo do jogo como um todo: quando Williams parecia ter a vantagem sobre a sua adversária, Tan voltava a entrar na disputa.

Foi o que aconteceu em várias ocasiões no último set, com Williams a liderar por duas vezes por um break, e depois a ganhar uma vantagem no super tie break decisivo, mas Tan ganhou 10 dos 13 pontos seguintes e conquistou a maior vitória da sua carreira.

O jogo de terça-feira foi um claro contraste de estilos. A exibição de ataque de Williams foi um sucesso e um fracasso, pois ela conseguiu 61 winners - uma mistura de golpes de chão e voleios de drive docemente golpeados - intercalados com 54 erros não forçados.

Tan, por outro lado, foi mais conservadora e confiou fortemente no seu slice para mover Williams pelo court - uma tática que a americana admitiu mais tarde tê-la apanhado de surpresa.

"Acho que poderia ter jogado contra qualquer pessoa, provavelmente o resultado teria sido diferente", disse ela. "Eu sabia que havia muito slice, mas não tanto no forehand. Tive mesmo de tentar encontrar o meu ritmo. Sabes, em retrospetiva é 20/20".

O ponto positivo para Williams, que se retirou contra Aliaksandra Sasnovich na primeira ronda de Wimbledon do ano passado, depois de escorregar e magoar a perna, foi o facto de o seu corpo ter resistido bem contra Tan.

"Fisicamente estava bem", acrescentou. "Nos últimos dois pontos comecei a sentir. Mas estou a movimentar-me bem, estou a recuperar muitas bolas. Estou a movimentar-me bem nos treinos.

"Não foi surpreendente para mim, porque sabia que estava a fazer isso bem. Não treinei para, sabe, um jogo de três horas. Acho que foi aí que errei".

Antes de Wimbledon, Williams reflectiu sobre o facto de o ténis já não ser o seu único objetivo na vida. Fora do campo, a maternidade, a sua empresa de capital de risco e o lançamento do filme King Richard, que ajudou a produzir, têm ocupado o seu tempo.

"Sinceramente, tem sido totalmente diferente. Uma parte de mim sente que isso é um pouco mais da minha vida agora do que os torneios", disse ela na semana passada.

Mas isso não quer dizer que Williams esteja totalmente pronta para dizer adeus ao ténis - mesmo que continue indecisa sobre quando e onde será a sua próxima aparição.

E a derrota contra Tan fez com que a chama do ténis ficasse um pouco mais acesa.

"Faz-me definitivamente querer ir para os campos de treino", disse ela, "porque quando não se está a jogar mal e se está tão perto... é como se dissesse: 'Ok, Serena, podes fazer isto se quiseres'".

Fonte: edition.cnn.com