O que sabemos: Novak Djokovic e o calendário do Open da Austrália

No domingo, o tenista deixou o país depois de ter sido confirmada a decisão de anular o seu visto pela segunda vez.

Eis a cronologia de todos os acontecimentos.

novembro de 2021

18 de novembro

Djokovic recebe um visto de entrada temporária na Austrália para competir no Open da Austrália, um torneio que o tenista de 34 anos venceu nove vezes. Djokovic solicitou o visto em outubro ou novembro de 2021.

29 de novembro

O Ministro da Saúde australiano, Greg Hunt, escreve ao Diretor do Torneio do Open da Austrália e ao Diretor Executivo da Tennis Australia, Craig Tiley, afirmando que uma infeção por Covid-19 nos últimos seis meses - sem vacinação completa - não preenche os requisitos para a entrada no país sem quarentena, de acordo com uma carta que vazou e que foi publicada nos meios de comunicação locais australianos.

dezembro de 2021

7 de dezembro

A Tennis Australia envia uma carta aos jogadores declarando que uma infeção por Covid-19 nos últimos seis meses, juntamente com uma carta de acompanhamento de um médico, seria considerada uma isenção médica válida; e observando que os jogadores têm até 10 de dezembro para apresentar os seus pedidos de isenção médica, de acordo com uma carta que vazou publicada nos meios de comunicação locais australianos.

14 de dezembro

Djokovic assiste a um jogo de basquetebol em Belgrado - após o qual foi noticiado que várias pessoas testaram positivo com Covid-19 - de acordo com uma declaração publicada na conta verificada de Djokovic no Instagram em 12 de janeiro de 2021.

16 de dezembro

Djokovic faz um teste rápido de antigénio - que é negativo - e também faz um teste PCR oficial e aprovado "por uma questão de precaução", de acordo com a declaração de Djokovic.

O resultado do teste PCR de Djokovic dá positivo mais tarde nesse dia, de acordo com uma cópia do resultado do teste no seu depoimento, mas a sua declaração de 12 de janeiro diz que só recebeu a notificação de um resultado positivo do teste PCR depois de um evento de ténis em 17 de dezembro.

Mais tarde, é fotografado em dois eventos, de acordo com imagens publicadas nas redes sociais oficiais da sua fundação, e nenhum dos participantes está mascarado.

17 de dezembro

Djokovic participa num evento de ténis em Belgrado para entregar prémios a crianças, tendo feito um teste rápido de antigénio antes, que deu negativo, de acordo com a declaração de Djokovic.

A página de Facebook da Associação de Ténis de Belgrado publica várias fotografias de Djokovic ao lado de um grupo de jovens numa cerimónia de entrega de prémios de ténis. Uma das fotografias mostra pelo menos 26 pessoas, na sua maioria jovens, a posar com ele. As medidas de distanciamento social não estão a ser respeitadas e não estão a ser usadas máscaras.

Após o evento, Djokovic recebe a notificação de um teste PCR positivo, de acordo com a sua declaração.

18 de dezembro

Djokovic está no seu centro de ténis em Belgrado para cumprir uma entrevista e uma sessão fotográfica para a L'Equipe. A sua declaração diz que se distanciou socialmente e usou uma máscara, exceto quando estava a ser fotografado.

O jornalista Franck Ramella e o fotógrafo Etienne Garnier não foram informados de que Djokovic era positivo para a Covid antes, durante ou depois da entrevista com a estrela do ténis em Belgrado, informou o jornal desportivo francês em 12 de janeiro.

O artigo do L'Equipe refere que Ramella testou negativo para a Covid-19. Não menciona o estado de saúde de Garnier.

22 de dezembro

Djokovic testa negativo para o vírus, de acordo com a sua declaração juramentada.

- 23 de DezembroDjokovictem anticorpos contra o coronavírus, como mostra um documento emitido pelo Instituto de Saúde Pública da Sérvia, apoiando a afirmação do tenista de que tinha recuperado da Covid-19 quando chegou à Austrália para o Open da Austrália.

A CNN contactou o Instituto de Saúde Pública da Sérvia, em Belgrado, para perguntar se os anticorpos poderiam ter vindo de uma infeção anterior, em junho de 2020.

30 de dezembro

Djokovic recebe uma isenção médica da Tennis Australia que lhe permite entrar na Austrália sem vacinação contra a Covid ou quarentena, com o argumento de que acabou de recuperar da Covid, de acordo com documentos judiciais.

Antes do final do ano, vídeos e imagens parecem mostrar Djokovic em Espanha e na Sérvia nas duas semanas anteriores à viagem para a Austrália. Djokovic assinalou "Não" numa declaração de viagem quando lhe foi perguntado se tinha viajado nos 14 dias anteriores à sua chegada à Austrália, de acordo com documentos judiciais obtidos pela CNN.

janeiro de 2022

1 de janeiro

A equipa de Djokovic apresenta a sua declaração de viagem ao Ministério do Interior australiano, que os notifica de que a mesma foi avaliada e que o jogador está autorizado a chegar sem quarentena, de acordo com a declaração.

2 de janeiro

Djokovic recebe uma Autorização de Viagem Fronteiriça do governo do estado de Victoria, segundo a sua declaração juramentada, onde se situa Melbourne e onde se realizará o Open da Austrália.

5 de janeiro

Tendo saído de Espanha no dia anterior, Djokovic chega a Melbourne perto da meia-noite. O seu passaporte é retirado e é escoltado para uma pequena sala onde é entrevistado por agentes do controlo fronteiriço, segundo a declaração juramentada.

6 de janeiro

O visto de Djokovic é cancelado pelo governo australiano e ele é levado para um centro de detenção temporária no Park Hotel em Melbourne, de acordo com a declaração juramentada.

Numa conferência de imprensa, o Primeiro-Ministro Scott Morrison confirma e lê a carta enviada em 29 de novembro pelo Ministro da Saúde Hunt ao Tennis Australia, declarando que só uma infeção por Covid-19 nos últimos seis meses não preenche os requisitos para a entrada sem quarentena.

10 de janeiro

Começa a audiência de Djokovic, com o juiz a decidir anular a an ulação do seu visto e a ordenar a sua libertação da detenção. No entanto, o juiz afirma que o Ministro australiano da Imigração, Alex Hawke, se reserva o direito de deportar Djokovic.

11 de janeiro

A Australian Border Force (ABF) está a investigar se Djokovic apresentou uma falsa declaração de viagem antes da sua chegada à Austrália.

12 de janeiro

Djokovic diz que a sua equipa forneceu informações adicionais ao Governo australiano para esclarecer a questão da sua declaração de viagem.

No entanto, os funcionários da Australian Border Force (ABF) estão a investigar possíveis inconsistências nos documentos relacionados com o resultado do PCR de Djokovic em dezembro, bem como os movimentos do tenista nos dias após ter testado positivo para a Covid-19 na Sérvia, disse uma fonte com conhecimento da investigação à CNN.

13 de janeiro

Enquanto aguarda uma decisão sobre se pode permanecer na Austrália, Djokovic é sorteado contra o também sérvio Miomir Kecmanovic na primeira ronda do Open da Austrália.

14 de janeiro

O Ministro da Imigração da Austrália revoga o visto de Djokovic antes do Open da Austrália, dizendo que "era do interesse público fazê-lo".

15 de janeiro

Djokovic é detido pelas autoridades australianas antes de uma audiência em tribunal sobre o seu caso para permanecer no país.

16 de janeiro

O sérvio perde o seu recurso em tribunal e é deportado da Austrália. Diz estar "extremamente desapontado" e parte num voo com destino ao Dubai.

Uma versão anterior desta cronologia indicava incorretamente o número de eventos conhecidos em que Djokovic participou a 16 de dezembro.

Fonte: edition.cnn.com