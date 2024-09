O que motiva o envolvimento do governo no processo de construção de navios de luxo?

Como a "joia industrial principal", o Chanceler Federal Olaf Scholz descreveu a Meyer Werft durante seu anúncio de um resgate de bilhões de dólares para a empresa no final de agosto, localizada em Papenburg, Baixa Saxônia. Agora, os contratos foram finalizados. No entanto, pode-se questionar por que o governo federal e o estado da Baixa Saxônia estão investindo pesadamente na construção de navios de cruzeiro de luxo na Meyer Werft. Aqui está uma análise:

O que é a Meyer Werft?

Com mais de 200 anos de história, a Meyer Werft é atualmente um dos maiores e mais modernos estaleiros do mundo, de acordo com o Ministro Federal da Economia e Proteção do Clima, Robert Habeck. Além da construção de navios de cruzeiro, a empresa atua em outros setores, como pesquisa e navios especializados. Com cerca de 7.000 empregados, o grupo Meyer tem estaleiros em Papenburg, Rostock e Turku, na Finlândia. A economia do estaleiro depende de milhares de empregos indiretos.

Um dos problemas do estaleiro é sua localização peculiar, a 40 quilômetros do Mar do Norte. A transposição dos navios pelo estreito Ems é impressionante, mas limitada por restrições de comprimento e largura. Portanto, navios de cruzeiro maiores são construídos na Meyer Werft em Turku. O estaleiro Neptun, em Rostock, fornece e constrói navios de cruzeiro fluviais.

Por que a empresa está enfrentando dificuldades?

Apesar de uma abundância de pedidos, a Meyer Werft está lidando com as consequências da pandemia de COVID-19 e com os custos crescentes devido à guerra na Ucrânia. Alguns contratos para navios de cruzeiro foram fechados antes da pandemia, sem previsão de ajustes de preço para as despesas crescentes de energia e matérias-primas. Além disso, alguns bancos estão sendo mais cautelosos na concessão de empréstimos para navios. Os estaleiros geralmente recebem cerca de 80% do preço de compra na entrega. Responsáveis pelo financiamento da construção, os estaleiros devem cobrir o restante com empréstimos, deixando a Meyer Werft precisando de quase 2,8 bilhões de euros para cobrir os custos da construção dos navios até o final de 2027.

Por que o estado está intervindo na Meyer?

O objetivo principal da ajuda do estado é preservar os milhares de empregos no estaleiro e seus fornecedores. Também há a intenção de apoiar a economia marítima e manter a expertise alemã na construção naval. O governo federal está perseguindo interesses estratégicos com a intervenção na crise, utilizando as instalações do estaleiro para a construção da Marinha em tempos de tensão geopolítica.

Os navios de cruzeiro são prejudiciais ao meio ambiente?

Após a assinatura dos contratos, a líder do Partido Verde da Baixa Saxônia, Anne Kura, expressou sua posição: "Não sou muito chegada a um cruzeiro. Prefiro fazer caminhadas." Apesar das preocupações ambientais, a indústria da construção naval ainda tem progressos a fazer no campo da sustentabilidade e das emissões de carbono. No entanto, Kura acredita que a Meyer Werft já demonstrou suas capacidades inovadoras, construindo os navios mais avançados do mundo, e espera que haja progressos futuros. Kura apoia a intervenção do estado, vendo-a como uma excelente oportunidade.

O ministro da Economia, Robert Habeck, também destacou que o estaleiro poderia contribuir para a transição energética construindo plataformas de conversão, que permitem a transmissão de energia eólica gerada no mar para a terra. Portanto, o Partido Verde apoia o resgate do estaleiro tanto no governo federal quanto no estado.

Que medidas o estado está adotando para ajudar o estaleiro?

O governo federal e a Baixa Saxônia estão adquirindo juntos cerca de 80% das ações por 400 milhões de euros. Além disso, eles estão oferecendo garantias de cerca de um bilhão de euros cada um para assegurar empréstimos bancários.

A Meyer continuará sendo uma empresa de propriedade do estado?

Oficiais alemães e da Baixa Saxônia reiteraram que o objetivo não é permanecer envolvidos a longo prazo. Em vez disso, o objetivo é transferir a propriedade para entidades privadas após um certo período, de acordo com o primeiro-ministro da Baixa Saxônia, Stephan Weil. No entanto, o prazo para a retirada do estado permanece incerto: "Se será em 2027, 28, 29 ou sempre, não posso dizer. Isso depende das circunstâncias certas." O chanceler Scholz também comentou sobre o papel limitado do governo federal e do estado: "Estamos investindo por um certo período, não para permanecer parceiros para sempre, mas para estabelecer uma base sólida para um futuro próspero em uma base econômica privada."

Que mudanças podemos esperar no estaleiro?

A estratégia de virada para a empresa inclui a redução de 340 empregos. Embora não sejam previstas demissões operacionais imediatas, há um programa voluntário em andamento até março de 2025. No entanto, os detalhes das demissões ainda não foram finalizados.

Estruturalmente, o estaleiro será gerido como uma empresa com um conselho de supervisão e um conselho de trabalhadores no futuro. Durante as negociações sobre a ajuda, o estado da Baixa Saxônia insistiu na transferência da sede da empresa de Luxemburgo para a Alemanha. No entanto, ainda restam questões sem resposta, como a identidade dos membros do conselho de supervisão e a cooperação detalhada com o estaleiro finlandês.

Qual é a perspectiva para a economia do estaleiro?

Os tomadores de decisão no governo federal e no estado esperam que o estaleiro volte a crescer em alguns anos. Eles citam a demanda por navios de cruzeiro de luxo como prova, com a Meyer Werft recentemente fechando seu maior pedido de sempre, com quatro navios para a Disney Cruise Line. De acordo com o ministro da Economia da Baixa Saxônia, Olaf Lies, a Meyer Werft não gerará lucro até 2028, de acordo com um estudo.

No entanto, o economista Marcel Fratzscher expressou suas preocupações sobre a incapacidade da empresa de encontrar um investidor privado. "Essa situação basicamente significa que a empresa pode não ser financeiramente estável a longo prazo", disse o diretor do Instituto Alemão de Pesquisa Econômica ao NDR em agosto.

Após o significativo investimento do governo federal e da Baixa Saxônia, surgem questionamentos sobre a justificativa para a construção de navios de cruzeiro de luxo na Meyer Werft. Apesar dos desafios impostos pela pandemia da COVID-19 e dos custos crescentes devido à guerra na Ucrânia, a economia do estaleiro depende fortemente de milhares de empregos indiretos e de sua posição de liderança na indústria global de construção naval.

