O que estes quadros impressionistas revelam sobre o aleitamento materno no século XIX

Embora a arte de Manet e dos seus seguidores seja mais conhecida pelas suas paisagens solarengas e cenas de lazer parisiense, muitos destes quadros contam histórias humanas complicadas. Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas e Berthe Morisot retratam a amamentação como o exemplo perfeito do trabalho invisível das mulheres.

No século XIX, a amamentação húmida - em que as mulheres eram pagas para amamentar o filho de outra pessoa - era amplamente praticada na Europa.

A amamentação é uma prática antiga, mas na Paris do século XIX, à medida que mais mulheres iam trabalhar na cidade moderna de Georges-Eugène Haussmann, era uma indústria em expansão. As amas-de-leite rurais (idealmente na casa dos 20 anos, de boa saúde, com dentes fortes e leite branco espesso) eram regularmente contratadas para amamentar os filhos das mulheres urbanas da classe baixa e da classe média e eram uma das empregadas domésticas mais apreciadas nas casas burguesas.

No entanto, na sequência das descobertas científicas do químico francês Louis Pasteur sobre a forma como as bactérias se propagam, bem como das publicações médicas que promovem os benefícios do leite materno para a saúde, a amamentação materna começou a ser preferida à amamentação húmida. Além disso, as ideologias políticas conservadoras católicas e liberais fundiram-se para encorajar a amamentação como um elemento central da mulher moderna.

A amamentação não era um tema comum no Impressionismo, mas o seu tratamento por Degas, Renoir e Morisot dá uma visão fascinante de algumas das formas como as mulheres que a praticavam eram vistas.

'Nas Corridas no Campo' de Edgar Degas (1869)

Em "At the Races in the Countryside" (1869), vemos uma família abastada, o retrato do sucesso moderno, numa carruagem de luxo. A mãe e a ama de leite (identificada pela sua roupa e peito exposto) estão sentadas juntas, enquanto o pai, bem vestido, e o bulldog (uma imagem da domesticidade moderna) olham diretamente para o bebé e para o peito.

Como refere a crítica de arte Gal Ventura no seu estudo enciclopédico sobre a amamentação na arte, existem aqui ligações com a sexualidade que estabelecem conexões entre a ama de leite e a prostituta, uma figura frequentemente retratada por Degas. Ambas eram mulheres trabalhadoras que vendiam os seus corpos, ou melhor, as suas funções corporais, para obterem lucro junto de famílias abastadas. Embora a ama de leite estivesse mais próxima de Madonna do que de uma prostituta.

O que Degas destaca aqui - através da convergência do olhar masculino, do corpo feminino a trabalhar e do tema do lazer urbano - é a presença omnipresente do capitalismo moderno e da troca, mesmo numa pintura que tem o lazer como foco ostensivo.

"Maternidade" de Pierre-Auguste Renoir (1885)

A mudança para a amamentação materna é visível numa série de trabalhos que Renoir fez na década de 1880 da sua futura mulher Aline a amamentar o seu filho primogénito, Pierre. Aline era uma costureira do campo e, por isso, vê-la a amamentar era menos chocante para um público burguês rígido.

Na primeira desta série, intitulada "Maternidade", Renoir mostra Aline sentada numa árvore caída, muito parecida com uma camponesa de rosto corado, com o seu chapéu de palha e roupas decadentes. Ela também é sexualizada através do seu peito rechonchudo e saliente e do seu olhar direto.

Os seios, escreve Ventura, "são um escândalo para o patriarcado porque rompem a fronteira entre a maternidade e a sexualidade".

Aline parece feliz, tal como Pierre, mas há algo de estranho. A associação que Renoir faz da sua esposa lactante com o mundo natural é problemática. A representação ecoa a afirmação feita pela feminista Simone de Beauvoir em "O Segundo Sexo" sobre como, sob o patriarcado, através da capacidade da mulher de amamentar e tornar-se mãe, "a mulher é apenas um animal domesticado". A sua natureza serena também sugere que a amamentação não é um esforço ou "trabalho".

A enfermeira húmida Angèle alimentando Julie Manet" de Berthe Morisot (1880)

É no pequeno quadro de Berthe Morisot "The Wet Nurse Angèle feeding Julie Manet" (1880), que a ligação entre arte, trabalho e dinheiro se torna mais evidente.

Pintado em tons deslumbrantes de branco, rosa e verde, revela as figuras misturadas do bebé de Morisot e da mulher contratada para cuidar dele na casa da família. A situação em si é radical - uma artista feminina, em vez de um artista masculino, a pintar uma mulher a amamentar o seu filho, não por instinto de nutrição, mas por dinheiro. Mas é a forma como o quadro é pintado que o torna tão fascinante.

O que choca o espetador não é o peito nu, mas a ferocidade das pinceladas que cobrem a tela inacabada, misturando carne, figura, vestido e fundo em pinceladas grossas e irregulares que disparam numa multiplicidade de direcções. Há algo de extremamente expressivo nesta pintura que talvez só uma mãe possa sentir.

O frenesim físico da pintura comunica trabalho manual. Esta é uma pintura zangada sobre a maternidade e o ato de pintar. É uma pintura sobre o trabalho oculto na criação de um produto artístico e em que tanto o leite como a pintura são, como observou pela primeira vez a historiadora de arte feminista Linda Nochlin, "produtos que estão a ser produzidos ou criados para o mercado, para o lucro".

Morisot expôs mais do que qualquer outro impressionista. Dependente da sua mãe e dos seus sogros, os Manets, vender a sua arte era a sua única hipótese de ter algum tipo de liberdade financeira. Isto teria sido impossível sem uma ama de leite e um marido que a apoiasse. Felizmente, para a arte moderna, ela tinha ambos.

Claire Moran é professora de Estudos Franceses na Queen's University Belfast. Claire Moran recebeu financiamento para esta investigação da Society for French Studies sob a forma de uma bolsa do Prémio de Investigação 2021. Republicado sob uma licença Creative Commons de The Conversation.

