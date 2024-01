O que esperar do relatório sobre o emprego de sexta-feira, o balanço final de 2023

Embora este número seja muito inferior aos 4,79 milhões de postos de trabalho criados em 2022 - o segundo maior total anual desde 1939 - 2023 continuará a ser um ano cheio de reviravoltas e ganhos históricos para o mercado de trabalho.

Em janeiro do ano passado, a taxa de desemprego caiu para 3,4%, um nível não visto desde 1969, quando Neil Armstrong pisou a lua.

Em abril de 2023, a taxa de desemprego dos trabalhadores negros atingiu um mínimo histórico de 4,7%.

E depois, em junho, a taxa de participação da força de trabalho para as mulheres na sua idade ativa (25-54 anos) atingiu um máximo histórico de 77,8%. A taxa de participação global da população ativa em novembro foi de 62,8%, o valor mais elevado desde o início da pandemia.

"Tem sido um bom ano para os homens negros; tem sido um bom ano para as mulheres negras; tem sido um bom ano para as mulheres em geral", disse Jane Oates, ex-funcionária do Departamento do Trabalho que é presidente da organização sem fins lucrativos de educação para o emprego WorkingNation, numa entrevista à CNN.

Ano da greve

2023 também foi, sem dúvida, o ano do poder do trabalhador: Embora a pandemia tenha levado muitos a reavaliar sua carreira e equilíbrio entre vida pessoal e profissional, o mercado de trabalho apertado que se seguiu deu-lhes a coragem de buscar outras oportunidades. O desemprego historicamente baixo e as vagas de emprego historicamente elevadas significavam que os trabalhadores podiam exigir melhores salários, melhores cuidados de saúde ou melhorias na qualidade de vida.

Centenas de milhares de trabalhadores entraram em greve em 2023, desde escritores a actores, enfermeiros e trabalhadores do sector automóvel. Até o Presidente Joe Biden apareceu no piquete de greve, destacando a greve histórica da United Auto Workers contra a General Motors, a Ford e a Stellantis.

O Writers Guild of America, com mais de 11.000 membros, e o SAG-AFTRA, que representa 160.000 actores de cinema e televisão, também entraram em greve em 2023, paralisando as filmagens. É a primeira vez desde 1960 que os dois sindicatos entram em greve ao mesmo tempo.

Uma base de dados sobre as interrupções de trabalho nos EUA, elaborada pela Escola de Relações Industriais e Laborais da Universidade de Cornell, mostra que houve 70 greves de 100 ou mais trabalhadores que duraram mais de uma semana. Trata-se de um aumento de 59% em relação ao ano anterior.

De acordo com uma análise da CNN, cerca de 900 000 trabalhadores sindicalizados obtiveram aumentos salariais imediatos de 10% ou mais apenas no último ano.

Uma mistura de dados de 2023 esta semana

Os últimos pedidos semanais iniciais de desemprego, que foram divulgados na manhã de quinta-feira, mostram que 202,000 pessoas entraram com pedido de seguro-desemprego pela primeira vez na semana encerrada em 30 de dezembro, abaixo das estimativas de 216,000. Os pedidos contínuos mediram 1,855 milhões, abaixo dos 1,875 milhões da semana anterior e abaixo da estimativa de 1,881 milhões.

A ADP informou na quinta-feira que as folhas de pagamento privadas aumentaram em 164.000 em dezembro, um grande salto em relação aos 101.000 revisados para baixo de novembro e melhor do que as estimativas de consenso de 125.000, de acordo com a FactSet. O total de contratações é frequentemente visto como um indicador do número principal do Bureau of Labor Statistics de sexta-feira.

"Estamos a regressar a um mercado de trabalho que está muito alinhado com a contratação pré-pandémica", disse Nela Richardson, economista-chefe da ADP.

O Job Openings and Labor Turnover Survey, também conhecido como relatório JOLTS, revelou na quarta-feira que as vagas de emprego caíram em novembro para o nível mais baixo desde março de 2021. Houve 8,79 milhões de vagas de emprego ajustadas sazonalmente em novembro. Isso é inferior aos 8,85 milhões revisados para cima de outubro e quase em linha com as expectativas dos economistas de 8,77 milhões de vagas, de acordo com a FactSet.

Mas os empregadores norte-americanos anunciaram apenas 34.817 cortes de empregos em dezembro, de acordo com os dados mensais divulgados na manhã de quinta-feira pela empresa de recolocação Challenger, Gray & Christmas. Este número representa uma redução de 24% em relação a novembro e o segundo valor mensal mais baixo do ano. A redução de postos de trabalho também caiu 20% em relação ao ano anterior.

"As empresas estão a abrir menos vagas de emprego, mas não estão a despedir trabalhadores e isso mantém o crescimento económico na coluna positiva no novo ano", escreveu o economista do FwdBonds Christopher Rupkey numa nota na quinta-feira. "O mercado de trabalho não está muito quente nem muito frio no momento. Vamos deixar para os funcionários do Fed dizer se o mercado de trabalho está 'reequilibrando' o suficiente para reduzir ainda mais a inflação.

O que esperar do relatório de dezembro sobre o emprego

A previsão de 160,000 empregos adicionados para o último mês de 2023 seria menor do que o ganho líquido de 199,000 de novembro, um número que foi distorcido por trabalhadores de automóveis e atores saindo das linhas de piquete, de acordo com as estimativas de consenso da FactSet.

Os economistas prevêem que a taxa de desemprego possa subir para 3,8%, contra 3,7% no mês anterior.

Qualquer ganho líquido de postos de trabalho durante o mês de dezembro de 2023 levaria o atual período de expansão do mercado de trabalho para 36 meses, o quinto mais elevado de que há registo.

"Quando se trata de tentar resolver o argumento sobre se a economia está ou não a caminho de uma recessão no próximo ano, não poderia haver notícias econômicas mais importantes no planeta do que o relatório de empregos da folha de pagamento", disse Rupkey à CNN em uma entrevista na semana passada. "Não tivemos uma recessão sem perda de empregos, então vamos ficar atentos para ver se o mercado de trabalho perdeu ou não algum impulso."

O que esperar de 2024

Um abrandamento lento, mas constante, do mercado de trabalho reforçaria as hipóteses da Reserva Federal de conseguir uma aterragem suave - um declínio da atividade económica que faz baixar a inflação, mas evita o aumento do desemprego. Uma inflação mais baixa seria um sinal para o banco central de que poderia embarcar em cortes de taxas após 11 aumentos de taxas punitivos nos últimos dois anos.

As últimas projecções económicas dos funcionários do Fed, divulgadas em dezembro, mostraram que esperam reduzir as taxas este ano pela primeira vez desde o início da sua histórica campanha de combate à inflação em março de 2022.

Wall Street está ansiosa pelos cortes, com alguns investidores a preverem um primeiro corte já em março. Mas alguns responsáveis da Fed moderaram esse otimismo, sublinhando que ainda existem riscos que podem sabotar a derrota da inflação, incluindo as tensões geopolíticas e as eleições presidenciais nos EUA.

O Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, há muito que adverte que o mercado de trabalho precisa de arrefecer o seu ritmo alucinante e de alinhar melhor o número de postos de trabalho disponíveis com o número de pessoas que pretendem aceitá-los.

Mas, no mês passado, Powell reconheceu que o mercado de trabalho dos EUA estava a ficar "mais equilibrado".

O comité de política monetária da Fed anuncia a sua próxima decisão sobre as taxas a 31 de janeiro, apenas dois dias antes da publicação do primeiro relatório de emprego de 2024.

Chris Isidore, da CNN, contribuiu para este artigo.

