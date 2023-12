Destaques da história

O que é que se compra no Natal a um campeão do mundo de F1?

Rosberg espera pequenas prendas debaixo da árvore

Andretti: Nada supera o troféu do título

Stewart: Boa saúde no topo da lista

Depois de conquistar o prémio mais prestigiado do desporto automóvel, o vencedor de 2016, Nico Rosberg , diz que são as pequenas coisas que mais importam.

O piloto da Mercedes abandonou sensacionalmente a F1 apenas cinco dias depois de ganhar o seu primeiro título, querendo passar mais tempo com a mulher Vivian e a filha Alaia, de um ano.

"É fácil fazer-me feliz com uma pequena coisa", disse Rosberg à CNN. "Presentes adoráveis, atenciosos e pequenos. Nada supera o toque pessoal.

"Do que é que eu gostaria? Apenas uma bela fotografia de nós os três juntos. Isso seria fantástico."

Meias, relógios e charutos

Mario Andretti, o último americano a ganhar o título de F1 em 1978, admite que os pilotos campeões são difíceis de comprar porque agora têm tudo o que querem.

"Não sei o que se pode comprar que se possa comparar com o troféu que se recebe", disse Andretti à CNN. "Por isso, acho que se pode comprar uns charutos".

Jackie Stewart, tricampeão mundial de F1, reflectiu: "O que é que se dá a alguém que tem mais ou menos tudo? Os desportistas de topo são mimados de muitas formas; têm tanto acesso e privilégios.

"Mas o que é que nós queremos no Natal? Queremos boa saúde e um relógio novo!"

No outro extremo do espetro da carreira, o estreante britânico Jolyon Palmer já recebeu o seu presente ideal - uma segunda época ao serviço da Renault em 2017.

"Não ficamos muito desapontados se não recebermos o presente exato que esperamos, uma vez que conduzimos carros de Fórmula 1 e vivemos o sonho", diz o jovem de 25 anos. "No entanto, as meias seriam pouco criativas."

Armazenar presentes

A família sempre foi uma força motriz para Rosberg, que seguiu as pisadas do pai Keke ao vencer o campeonato do mundo de F1. São apenas a segunda dupla de pai e filho a conquistar o título, depois do falecido Graham Hill e do seu filho Damon.

Apesar de este ano se ter concentrado numa intensa luta pelo título com o seu companheiro de equipa na Mercedes, Lewis Hamilton, Rosberg revela que ainda teve tempo para fazer uma reserva de presentes de Natal para a sua família.

"Fiz uma pequena reserva porque detesto não ter nada", diz o piloto de 31 anos. "Não ter nada quando faltam 12 horas para o Natal, é horrível.

"Já passei por isso tantas vezes que não quero voltar a passar. Se precisar mesmo de o fazer, tiro algo da reserva. São presentes muito fixes".

Então, qual foi o melhor presente que ele comprou para o seu namorado de longa data?

"Deve ser um relógio para o nosso casamento com uma gravação na parte de trás", revela Rosberg, que se casou no Mónaco em 2014.

Haverá também uma prenda debaixo da árvore para o seu rival de corrida Hamilton?

"Só dou uma prenda de Natal aos meus amigos mais próximos ou à minha família", diz Rosberg. "Não somos muito chegados neste momento, obviamente, mas talvez um postal de Natal. Já mandei cartões para ele em anos anteriores."

Questionado sobre se tem planos para jantar com o vizinho do Mónaco, Hamilton, ele acrescenta: "Não vejo porque não. Éramos os melhores amigos no passado e agora temos esta coisa da competição que está a desaparecer.

"Veremos, talvez um dia".

