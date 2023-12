O que é que está aberto e fechado no Natal de 2023?

Este ano, a véspera de Natal calha no domingo, pelo que alguns serviços bancários e de correio já estarão encerrados. Este ano, o Natal calha na segunda-feira.

Como sempre, verifique o horário das lojas locais antes de sair.

Aqui está o que está aberto e fechado na véspera de Natal e no dia de Natal de 2023.

Retalho

- A maioria das lojas Target estará aberta das 7h às 20h, horário local, na véspera de Natal, disse o varejista. Eles estarão fechados no dia de Natal e reabrirão para o horário normal em 26 de dezembro.

- O Walmart está aberto durante o horário normal na véspera de Natal e fechado no dia de Natal.

- As lojas Best Buy estarão abertas das 8h00 às 19h00, hora local, na véspera de Natal e fechadas no dia de Natal.

- As lojas JCPenney estarão abertas das 9h00 às 18h00, hora local, na véspera de Natal e estarão fechadas no dia de Natal.

- As lojas Macy's estarão abertas das 8h00 às 19h00 na véspera de Natal e fechadas no dia de Natal.

- As lojas Nordstrom e Nordstrom Rack estarão abertas na véspera de Natal com horários limitados e estarão fechadas no dia de Natal.

- As lojas TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods, Sierra e Homesense estarão abertas das 7h às 18h na véspera de Natal e fechadas no dia de Natal.

- A Kohl's está aberta das 7h às 18h na véspera de Natal e fechada no dia de Natal.

Mercearias

- As lojas Whole Foods estão fechadas no dia de Natal, mas abrem com horários modificados na véspera de Natal.

- A Kroger funcionará em horário reduzido (das 9h às 21h) e estará fechada no dia de Natal.

- Todas as lojas Publix fecharão às 19 horas na véspera de Natal e durante todo o dia no dia de Natal.

- Aldi fechará mais cedo na véspera de Natal e fechará no dia de Natal.

- Trader Joe's fechará às 17h na véspera de Natal e fechará durante todo o dia de Natal.

- O horário da Costco na véspera de Natal é das 8h30 às 17h e estará fechado no Natal.

- Wegmans fechará às 18 horas na véspera de Natal e fechará no dia de Natal.

- As lojas Safeway, Albertsons, Jewel-Osco, ACME, Shaw's e Tom Thumb estarão abertas na véspera de Natal em horário reduzido. As lojas e farmácias Jewel-Osco, Shaw's e Tom Thumb estarão fechadas no dia de Natal. As lojas ACME estarão abertas no dia de Natal em horário limitado, mas a sua farmácia estará encerrada.

- Muitas lojas Safeway e Albertsons estarão fechadas no Natal, e as que estiverem abertas terão um horário limitado - consulte as lojas locais para saber o horário.

- As lojas Vons estarão abertas na véspera de Natal e abrirão em horários modificados no Natal.

Farmácias

A CVS informou que muitas farmácias estarão abertas durante as férias de Natal, mas que deve consultar as lojas locais antes de as visitar, uma vez que algumas poderão estar com horário reduzido ou fechadas.

Todas as lojas Rite Aid estarão fechadas no dia de Natal. Na véspera de Natal, algumas lojas estarão abertas das 9h às 19h ou das 9h às 21h, e as lojas 24 horas fecharão às 21h.

A Walgreens estará aberta durante o horário normal na véspera de Natal, mas o horário das farmácias varia consoante o local. Walgreens disse que todos os seus locais 24 horas permanecerão 24 horas. No dia de Natal, as lojas Walgreens estarão abertas com horário ajustado das 9 às 18 horas. As lojas e farmácias que estão abertas normalmente durante 24 horas permanecerão abertas.

Serviços postais

Não espere que o correio do Serviço Postal dos EUA seja entregue no Natal, uma vez que o correio não será enviado nem recebido. O serviço de recolha e entrega da UPS não funcionará na véspera de Natal ou no Natal, mas o serviço UPS Express Critical está disponível.

A maioria dos serviços da FedEx estará encerrada na véspera de Natal, exceto a entrega ao domicílio, o serviço Custom Critical e o horário alterado do FedEx Office. A FedEx estará encerrada no dia de Natal, exceto o serviço Custom Critical.

Bancos

A maioria dos bancos segue os feriados bancários da Reserva Federal, pelo que a maioria dos serviços de caixa estará encerrada no dia de Natal. Como sempre, pode utilizar os serviços bancários móveis e as caixas multibanco.

A Bolsa de Valores de Nova Iorque e o NASDAQ não estarão em funcionamento no dia de Natal.

