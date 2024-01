O que é preciso para ganhar o Open? O psicólogo de golfe "Dr. Mo" treinou dois campeões

Ao sintonizar-se para uma noite de basquetebol, um Pickens adolescente olhava para a sua televisão com admiração enquanto um homem conversava com os ícones da NBA Karl Malone e John Stockton no ginásio dos Utah Jazz.

Esse mesmo homem, que se revelou ser um psicólogo desportivo da equipa, foi depois mostrado a embarcar no avião privado dos Jazz quando a equipa partiu para enfrentar os Los Angeles Lakers, onde se sentou à beira do campo no The Forum - diretamente atrás do banco - a comer pipocas e a beber refrigerantes.

Como um miúdo de 17 anos da zona rural da Carolina do Sul, pensei: "Estão a pagar a este tipo?"" disse Pickens à CNN.

"'Isto é ridículo. Eu quero fazer isso porque isso não parece um trabalho.

E assim começou uma viagem que viu o "Dr. Mo" ajudar a treinar atletas profissionais em vários desportos - da NFL à Nascar. Mas a sua verdadeira casa sempre foi o fairway.

Um golfista entusiasta na sua juventude, Pickens escreveu uma dissertação sobre "The Acquisition of Putting Confidence" (A Aquisição de Confiança no Putting) a caminho de receber o seu doutoramento em psicologia desportiva pela Universidade da Virgínia. Desde então, tornou-se conhecido como um dos melhores psicólogos do golfe, trabalhando com algumas das maiores estrelas do jogo ao longo de 27 anos de carreira.

Pressão

Uma clientela repleta de estrelas acumulou 28 vitórias no PGA Tour enquanto trabalhou com Pickens, com destaque para quatro grandes triunfos de Zach Johnson, Lucas Glover e Stewart Cink.

Com o muito aguardado 150º Open Championship em St Andrews, na Escócia, previsto para começar a 14 de julho, a Pickens está bem posicionada para oferecer uma visão sobre o que é necessário para levantar o Claret Jug.

Poucos meses depois de começar a trabalhar com Pickens em 2009, Cink conquistou o seu primeiro Major na 138ª edição do evento. Seis anos mais tarde, Johnson - um cliente de Pickens há 16 anos - ganhou em St Andrews o seu segundo grande triunfo.

Ambos os jogadores venceram através de playoffs de quatro buracos de cortar a respiração. Para Pickens, tentar reproduzir a pressão do dia do jogo é o maior desafio que enfrenta como psicólogo desportivo. Por mais que tente - fale sobre o assunto e faça exercícios exigentes - simplesmente não há maneira de Pickens simular a tensão psicológica de um evento, muito menos de um playoff decisivo.

"É quase impossível - porque é uma coisa fisiológica - fazer a adrenalina deles subir como vai acontecer no domingo", disse Pickens.

E, no entanto, os esforços do psicólogo parecem tirar o melhor partido de Johnson, um indivíduo confessadamente hipercompetitivo que aprecia as apostas práticas de Pickens que apostam pequenas somas no resultado.

"Adoro competir, adoro qualquer coisa que me leve a tentar melhorar", disse Johnson num vídeo publicado no sítio Web de Pickens.

"Estou sempre a tentar fazer algo nos meus treinos para que, quando chegar o momento de competir, semana após semana, em digressão, eu saiba que já lá estive antes. Já o vi, já o senti e posso ser bem sucedido."

Gestão da mente

A capacidade de treinar de forma eficiente toca naquilo que Pickens acredita serem os dois traços mentais críticos exigidos aos golfistas de elite: disciplina e capacidade de controlar a mente.

Pode parecer paradoxal, mas Pickens diz que o maior desafio psicológico que os golfistas enfrentam quando batem a bola é simplesmente o facto de a bola estar parada.

Enquanto no futebol ou no ténis, os pensamentos dos jogadores e as acções correspondentes são instintivamente ocupados pela bola em movimento, os golfistas - forçados a preencher conscientemente este silêncio mental - têm de se treinar para "ocupar a mente". As comparações entre desportos podem ser encontradas no lançamento livre do basquetebol e no lançamento do basebol.

Essencialmente, é a isto que se resume o papel de Pickens - ajudar os jogadores a gerir a sua mente, especialmente nos cinco a seis segundos críticos antes da tacada. Como uma forma de meditação, os jogadores precisam de saber exatamente que pensamentos estão a passar pelas suas cabeças.

"Alguns jogadores contam", explica Pickens. "Entrar. Um, taco atrás da bola. Dois, pés no chão. Três, olhar para o alvo. Quatro, de costas para a bola. Cinco, balanço para trás. Seis, balanço completo.

"Se tiver consistência na entrada do seu pensamento, tem mais hipóteses de obter consistência na saída para dar a tacada."

Para Johnson, que suspeitava que havia algo "errado" no seu jogo antes de trabalhar com Pickens em 2006, o conselho pegou imediatamente e perdurou ao longo dos seus 24 anos de carreira profissional.

"Pensava que tinha uma boa rotina, que era consistente, que era repetível, mas era tudo menos isso", disse Johnson num vídeo no sítio Web de Pickens.

"Era extremamente inconsistente, não era pensada, não me permitia jogar no meu melhor nem me dava confiança e consistência tacada a tacada."

Técnicas semelhantes ajudaram Cink a limpar a sua mente de uma fixação excessiva nos resultados, diz o americano num vídeo no site de Pickens. Aos 49 anos, Cink continua a aumentar as suas oito vitórias no PGA Tour, conquistando um terceiro título no RBC Heritage em abril de 2021.

Entretanto, gerir a mente foi uma lição que um jovem Glover de cabeça quente - campeão do Open dos EUA em 2009 - aprendeu rapidamente quando começou a trabalhar com Pickens depois de se formar na Universidade de Clemson em 2001.

"Aprendi imediatamente que o meu temperamento estava a afetar demasiado as minhas rondas", disse Glover num vídeo publicado no sítio Web do psicólogo. "O Dr. Mo ensinou-me basicamente que não havia problema em ficar chateado e zangado, mas que devia esquecer isso rapidamente e não deixar que isso afectasse a tacada seguinte."

Disciplina

No entanto, a capacidade de ocupar a mente não é nada sem uma prática disciplinada, afirma Pickens.

Em vez de sair e simplesmente bater umas bolas, os profissionais de topo têm de se concentrar a fundo no seu treino. Crucialmente, tal como acontece com a rotina pré-balanço, os jogadores devem eliminar as emoções da sua prática - não se limitando a refletir sobre um dia bom ou mau, mas analisando desapaixonadamente o seu desempenho.

Para Pickens, este é um dos trunfos mais exemplares - embora muitas vezes incompreendido - de Johnson.

"Não é que Zach não tenha emoções. Às vezes as pessoas interpretam mal e pensam que ele não as tem", explica Pickens. "Ele é apenas muito bom a geri-las e a concentrar-se naquilo em que se quer concentrar.

"E é incrível a dizer 'ok, isto é o que eu quero fazer e eis como o vou fazer'.

"Muitas pessoas consideram-se profissionais, mas continuam a jogar golfe. Os tipos que o conseguem, compreendem que têm de tratar isto como um trabalho."

