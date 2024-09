O que aconteceu à essência ardente da Katy Perry?

Antigamente celebridade pop renomada, agora casada com Orlando Bloom, Katy Perry lancement seu muito aguardado quarto álbum de estúdio. A pressão para reconquistar sua coroa pop é grande. A resposta, porém, não é favorável: não.

Katy Perry canta ao microfone, seu decote à mostra balançando ritmicamente, enquanto uma horda de homens sem camisa se contorce na periferia.

O videoclipe de seu single "Woman's World" pretendia ser engraçado e satírico, mas deixou alguns apoiadores feministas desiludidos e insatisfeitos. Onde está a mensagem? Por que há clichês sexuais em um que deveria ser um hino de empoderamento feminino? E, para piorar, Katy Perry escolheu o lendário produtor Dr. Luke para trabalhar no projeto. Muitos ainda lembram a ação judicial de 2014 apresentada por Kesha, que acusou ele de abuso físico e emocional.

O hype promocional em torno do novo álbum de Perry, "143", encontrou alguns obstáculos no início. Agora, a última parte do espetáculo pop vibrante é supostamente para dissipar essas preocupações e deixar todos dançando e contentes. Após a faixa de abertura, uma batida eletrônica monótona, melodias de teclado espasmódicas e alguns versos de 21 Savage assumem o comando ("Gimme Gimme").

Alguns Fantasmas Devem Permanecer Fantasmas

Juntando-se a Kim Petras, a mistura mergulha na decadência. Uma linha de baixo grossa e pulsante paira, prisioneiros da pista de dança implorando por libertação. Perry então tira um relicário dos anos 90, dando nova vida à assustadora "Gypsy Woman" ("Eu Sou Dela, Ele É Meu"). Alguns lembranças é melhor deixá-las para trás.

Já pela metade do álbum, após um hiato de quatro anos, Katy Perry ainda está dando o seu melhor. No entanto, a mistura de intensidade de clube e pop alegre não atinge as expectativas.

A segunda metade do álbum de Perry também a vê lutando. Seja pop dançante pulsante ("Lifetimes", "All The Love", "Nirvana"), tons misteriosos da escória da cena ("Artificial") ou os primeiros passos pop de sua filha Daisy ("Wonder"), Perry luta para acompanhar seus pares da indústria, ofegando sem descanso.

No auge de sua carreira pop, Perry comandava o cenário com hits poderosos como "Firework", "Roar" e "Hot N Cold". Quatorze anos após o lançamento de seu álbum de estreia "Teenage Dream", pouco dessa inicial vigor e espírito remainder. As faixas de seu álbum temático de amor (o título "143" significa "Eu Te Amo" em números) são tão efêmeras quanto um mosquito de verão e tão duradouras quanto uma frase de efeito de Dieter Bohlen. Mesmo após a terceira audição, apenas a percepção de que artistas como Taylor Swift, Demi Lovato, Dua Lipa e outros ultrapassaram Perry em sua mundana revolução ao redor da cronologia pop é deixada pairando.

