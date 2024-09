O quarterback Joe Burrow dos Bengals discute seu problema no pulso após especulações online provocadas por um clipe mostrando ele pegando uma garrafa de água.

Uma derrota em casa decepcionante para os menos esperados New England Patriots abriu o caminho para um começo sóbrio para uma equipe com ambições de glória no Super Bowl.

No entanto, após a Semana 1, não foi o resultado que estava gerando conversas. Era o pulso direito de Burrow.

O quarterback sofreu uma lesão no pulso direito no final da temporada passada, o que exigiu uma cirurgia e um tempo no banco.

Ele fez uma aparição breve na pré-temporada, mas voltou para a abertura da temporada regular contra os Patriots, completando 21 de 29 passes para apenas 164 jardas, sem touchdowns ou interceptações, na derrota em casa por 16-10.

No entanto, imagens do jogo acenderam especulações nas redes sociais sobre a saúde do pulso de Burrow. Ele foi visto flexionando e massageando o braço nas laterais durante todo o jogo, enquanto um clipe dele pegando cuidadosamente uma garrafa d'água chamou a atenção, com alguns duvidando da força do seu pulso.

Mas Burrow descartou qualquer preocupação com lesões na quarta-feira.

"Eu peguei a garrafa d'água de uma maneira esquisita?" ele declarou durante uma entrevista coletiva, também afirmando que seu pulso estava se sentindo "fantástico".

"Eu não vi aquilo (vídeo) ou sei do que todos estão falando", ele acrescentou.

O quarterback explicou que a flexão do pulso fazia parte do seu processo de recuperação. "Se você não usar, você perde, então eu sempre mexo nele, mantenho ele solto, mantenho minha mobilidade como deve ser, então isso vai continuar acontecendo".

Burrow apareceu na lista de lesionados dos Bengals com um problema no pulso direito - o mesmo que o tirou da temporada passada - mas foi um participante integral nos treinos.

Os Bengals enfrentam os campeões defensores do Super Bowl, os Kansas City Chiefs, no domingo, o que significa outro confronto com Patrick Mahomes.

Esses dois quarterbacks estrela já se enfrentaram quatro vezes antes, com Burrow liderando o placar geral, 3-1; Burrow é o único quarterback ativo com três vitórias sobre Mahomes.

E o coordenador ofensivo dos Bengals está otimista quanto a um melhor desempenho na Semana 2.

"Quanto mais futebol você joga ao longo da temporada, melhor você fica", declarou Burrow após o treino de quarta-feira. "Padrões começam a emergir, certas formações em determinados looks indicam quanto os times jogam você.

"Eu aprendo muito com meus erros, aprendo semana a semana, jogo a jogo, e geralmente, eu sou capaz de aplicar isso efetivamente. Estou animado com nossa posição, o treino que tivemos hoje".

