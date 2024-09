O quarterback dos Green Bay Packers Malik Willis decide não lançar um passe em um momento crítico, após o acidente do centro cuspindo a bola.

No jogo inaugural da temporada, o quarterback principal dos Packers, Jordan Love, acabou se machucando no joelho durante um confronto com os Philadelphia Eagles, que ocorreu no Brasil. Como consequência, o novo reserva Malik Willis entrou em ação quando os Packers voltaram ao Lambeau Field. Após três semanas como parte do grupo, após uma troca dos Tennessee Titans em 26 de agosto, Willis mostrou uma incrível adaptabilidade em sua estreia.

No entanto, a situação de Willis deu uma reviravolta inesperada no segundo quarto, com os Packers presos em terceira e dez. O centro Josh Myers pareceu vomitar no campo momentos antes de dar a bola para Willis. Em vez de seguir o procedimento padrão e jogar a bola, Willis optou por correr logo após ganhar cerca de três jardas antes de ser derrubado. O treinador-chefe dos Packers, Matt LaFleur, revelou que Willis havia escolhido correr porque Myers tinha vomitado na bola.

LaFleur ficou surpreso com a revelação, comentando: "Perguntei a Malik por que ele não jogou a bola na terceira descida, e ele disse que Josh tinha vomitado na bola. Eu falei: 'Isso é a primeira vez que ouço isso!'"

O árbitro aproximou-se de LaFleur, dizendo que havia notado Myers vomitando na bola e perguntou se deveriam retirar Myers do jogo na próxima vez que isso acontecesse, ao que LaFleur concordou, reconhecendo que jogar na terceira descida com uma bola coberta de vômito era uma experiência completamente nova.

Após o jogo, Myers confessou que havia sentido algo preso na garganta antes do lance e se perguntou se estava relacionado às bebidas isotônicas fornecidas aos jogadores. Apesar disso, Myers perseverou e concluiu sua tarefa, independentemente de seu estado de náusea.

"Eu tenho que fazer meu trabalho", disse Myers depois, segundo o USA TODAY. "Se eu der um sack, ninguém se importa se eu estiver vomitando. Eu tenho que bloquear ele. Eu só penso: 'Meu Deus. Eu não posso não bloquear esse cara agora. Eu tenho que fazer isso.' Os únicos pensamentos na minha cabeça eram bloquear e garantir que nada desse errado."

Notavelmente, Myers também tinha vomitado durante um jogo anterior contra os Eagles.

Contra todas as probabilidades, os Packers entregaram uma exibição espetacular e venceram os Colts por 16 a 10, garantindo sua posição em 1-1 e se tornando a primeira equipe da NFL a alcançar 800 vitórias no total.

Willis se destacou em sua estreia, completando 12 de suas 14 tentativas para 122 jardas e marcando seu primeiro touchdown na NFL. Ele também foi fundamental no jogo terrestre dominador de Green Bay, que acumulou 261 jardas no dia, com o running back Josh Jacobs fazendo 151 jardas em 32 corridas em uma exibição espetacular, enquanto Willis contribuiu com mais 41 jardas.

O quarterback dos Colts, Anthony Richardson, foi 17 de 34 para 204 jardas, um touchdown e três interceptações. O recorde dos Colts agora está em 0-2, após sua derrota apertada para os Houston Texans na primeira semana.

Apesar das circunstâncias incomuns, Malik Willis mostrou resiliência em sua estreia na NFL, exibindo suas habilidades tanto no passe quanto na corrida. A emocionante vitória por 16 a 10 dos Packers sobre os Colts, liderada por Willis, resultou em uma vitória emocionante.

A náusea de Josh Myers durante o jogo continuou a ser um ponto de discussão, com o centro enfrentando incidentes de vômito não apenas uma, mas duas vezes contra os Eagles, destacando os desafios que os atletas muitas vezes enfrentam em situações esportivas de alta pressão.

