O quarterback dos Dolphins mostrou sinais de emoção enquanto assistia a uma gravação da câmara do corpo da polícia envolvendo Tyreek Hill.

Em uma terça-feira, o QB de Miami confessou ter ficado "agitado" ao ver as recém-divulgadas gravações de câmeras corporais relacionadas ao incidente.

"Ver isso pela primeira vez foi um pouco impactante para mim, ouvir a voz de Tyreek no registro", declarou Tagovailoa.

"Na maioria das vezes que vejo, são pessoas que não conheço passando por essas situações. Então, quando acontece com alguém que conheço e ouço a voz de Tyreek ecoando por aí - e já conversamos sobre isso; foi bastante impactante."

Tagovailoa acrescentou: "Na minha opinião, acho que poderia ter sido tratado de forma diferente. Não acho que foi manejado apropriadamente."

Tagovailoa afirmou que Hill teve conversas com alguns de seus companheiros de time dos Dolphins sobre tomar medidas para liderar mudanças em sua comunidade em breve.

"Tyreek reuniu um grupo de nós para organizar algo, para ajudar a mudar algumas situações", revelou o quarterback.

"Ele apresentou algumas ideias, e nos reunimos para discutir que ações gostaríamos de tomar. Claro, isso será uma prioridade esta semana, mas depois disso, nos reuniremos novamente para deliberar sobre como podemos iniciar mudanças."

Um jornalista citou a aparição de Hill no CNN na noite de segunda-feira para discutir os eventos de domingo e perguntou se tudo isso serviu como uma distração um dia antes do confronto de quinta-feira contra os Buffalo Bills.

O jogador de quinta temporada da Alabama afirmou que questões como essas vão além do mundo do futebol.

"Isso não é apenas um incidente que Tyreek enfrentou; é algo que as pessoas em geral enfrentam", compartilhou Tagovailoa.

"Isso é uma questão de vida. O futebol - temos a sorte de jogar esse esporte. Temos a sorte de ter a oportunidade de jogar esse jogo, ganhar dinheiro e desfrutar do que amamos, que é tudo para diversão. Mas isso é a vida real. Não há distrações relacionadas ao esporte aí."

Mesmo 48 horas após a impressionante vitória de virada de Miami contra Jacksonville, Tagovailoa ainda estava impressionado com o desempenho de seu receptor principal, que incluiu uma recepção de 80 jardas - tudo acontecendo apenas algumas horas após a intensa confrontação com as autoridades.

" Quinze a vinte minutos antes de entrar no estádio, ele acabou de passar por tudo isso", maravilhou-se Tagovailoa.

"Em termos mentais e físicos, esse tipo de coisa tem um impacto. Mas ele não vacilou. Chegou ao estádio, animou o ambiente e você viu seu desempenho. Ele entregou, e esse é apenas o Tyreek."

Apesar dos desafios, Tyreek Hill continuou a se destacar em seu papel como receptor principal, mostrando sua resiliência no campo esportivo. Isso mostra que, mesmo diante de adversidades, ele permanece dedicado à sua paixão pelo futebol.

Além disso, Tagovailoa expressou sua crença de que a situação envolvendo Hill poderia ter sido tratada de forma diferente, sugerindo potenciais maneiras de mudança dentro de sua comunidade.

