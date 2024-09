O público que visita a praia encontra um alce em Usedom

Espetáculo na praia de Ahlbeck: Um alce adulto surpreende a multidão, fazendo uma aparição inesperada na área costeira. Vários espectadores foram atraídos pela cena enquanto o animal tentava repetidamente alcançar a costa, apenas para retornar à Polônia depois. Não é a primeira vez que Vorpommern recebe esse tipo de visitante.

De acordo com Klaus Kraft do departamento de resgate animal de Vorpommern-Greifswald, o alce provavelmente veio das florestas vizinhas. O animal fez várias tentativas de chegar à terra. As autoridades e a polícia tentaram manter uma distância segura, mas alguns espectadores desobedeceram às regras, dificultando mantê-los afastados. Um fã até violou as barreiras para tirar algumas fotos.

O alce era adulto, de acordo com Kraft, pesando entre 700 e 1.000 quilos. Apesar de sua aparência majestosa e do espetáculo natural que apresentam, é importante não subestimar os potenciais riscos que eles representam.

Aumento da população na Polônia

Os alces não têm inimigos naturais. Embora não sejam tipicamente agressivos, podem causar ferimentos com seus chifres ou apenas com seu tamanho se sentirem ameaçados ou provocados. Cães que estavam na praia também corriam o risco de encontrar esses animais. Kraft confirmou que, de tempos em tempos, alces podem ser avistados na região.

Relatórios anteriores sugeriram que a caça intensiva nos anos 1990 levou a uma queda significativa na população de alces na vizinha Polônia. No entanto, após o término da iniciativa, a população de alces na área começou a prosperar. Relatórios do distrito de Vorpommern-Greifswald revelaram que esses animais às vezes nadam pelo Oder, alcançando Brandenburg e Vorpommern também. Alces jovens machos, em busca de seus próprios territórios e parceiras para acasalar, são um espetáculo comum nesta parte da região.

