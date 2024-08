- O próximo verão de 2024 é excessivamente quente.

Verão de 2024 na Alemanha viu temperaturas ultrapassando a média normal. O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) em Offenbach compartilha essa informação, baseando-se em avaliações preliminares de cerca de 2.000 estações de medição.

A temperatura média ficou em 18,5 graus Celsius, 2,2 graus acima da média de 1961 a 1990. Em comparação com o período de referência mais recente de 1991 a 2020 (17,6 graus), a diferença aumenta para 0,9 graus.

O verão foi uma montanha-russa: começou mais frio e só esquentou no final. De acordo com o DWD, agosto terminou com uma diferença de temperatura incomum. Apesar de alguns episódios intensos de chuva local, a duração do sol ficou dentro de limites razoáveis.

O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) emitiu um relatório meteorológico, indicando que agosto terminou com diferenças de temperatura incomuns.

