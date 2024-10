O próximo relatório sobre o emprego, na sexta-feira, poderá representar os últimos dados regulares sobre o emprego por algum tempo.

Embora a situação atual nem sempre seja emocionante, pode indicar estabilidade para a economia mais ampla e para o Federal Reserve, que está de olho em sinais de desaceleração do mercado de trabalho que poderiam se transformar em uma recessão econômica completa.

Em uma recente nota, Lydia Boussour, economista sênior da EY-Parthenon, mencionou que os próximos relatórios de emprego terão uma influência significativa na decisão de política monetária do Fed em novembro. Embora os dados de empregos de setembro devam permanecer fracos, o relatório de emprego de outubro, a ser lançado em 1º de novembro, poderá ser afetado por três grandes ocorrências: os danos causados pelo furacão Helene, a greve dos maquinistas da Boeing e a breve, mas intensa, greve nos portos da Costa Leste e do Golfo dos EUA.

Ryan Sweet, economista-chefe dos EUA da Oxford Economics, observou que embora essas perturbações não alterem permanentemente a trajetória do mercado de trabalho, setembro provavelmente será nossa última chance de observar uma imagem clara do mercado de trabalho por algum tempo.

Apesar da natureza temporária dessas perturbações, os EUA não registraram um relatório de empregos negativo desde dezembro de 2020, quando os casos de Covid aumentaram novamente.

Análise do relatório iminente

O mercado de trabalho vem exibindo uma tendência de resfriamento à medida que se ajusta ao período pós-pandêmico e ao aumento significativo das taxas de juros para combater a inflação.

O relatório de julho (um aumento mensal surpreendente de 114.000, revisado para baixo para 89.000) e a revisão subsequente dos dados anuais sugerindo um crescimento mais lento de empregos em 2024 destacaram pontos problemáticos e levantaram preocupações de que o mercado de trabalho não estava desacelerando, mas sim entrando em colapso.

No entanto, o relatório de empregos de agosto, que revelou aumentos surpreendentes na folha de pagamentos de 142.000 e uma queda na taxa de desemprego, aliviou significativamente essas preocupações.

Setembro também pode ter um impacto semelhante: os economistas projetam um aumento de empregos nos EUA de 140.000 em setembro e uma taxa de desemprego inalterada de 4,2%, segundo as estimativas do FactSet.

“O mercado de trabalho é bastante robusto no momento”, disse Erica Groshen, ex-comissária da Bureau of Labor Statistics e consultora sênior de economia da Cornell University School of Industrial and Labor Relations.

“Ele caiu ligeiramente dos níveis surpreendentes vistos alguns meses atrás”, acrescentou ela. “O desemprego permanece excepcionalmente baixo. O crescimento de empregos provavelmente está perto de um nível sustentável.”

Mercado de trabalho: estável, mas frágil

Apesar dessa estabilidade, os economistas enfatizaram os sólidos fundamentos subjacentes do mercado de trabalho, incluindo altas taxas de emprego-população, taxas de participação na força de trabalho e vagas de emprego; forte gasto do consumidor, produtividade e balanços corporativos; e taxas excepcionalmente baixas de demissões.

Os dados recém-lançados na quinta-feira mostraram que os cortes de empregos foram ligeiramente reduzidos em setembro. As empresas anunciaram 72.821 cortes de empregos no mês passado, uma queda de 4% em relação a agosto, de acordo com a Challenger, Gray & Christmas. No entanto, os cortes de empregos em setembro estão 53% acima do mesmo período do ano passado.

Os pedidos de seguro-desemprego, frequentemente considerados um proxy para demissões, aumentaram ao longo do ano, mas permaneceram relativamente estáveis. Na semana passada, os pedidos iniciais aumentaram para 225.000, de 219.000, de acordo com os dados do Departamento do Trabalho lançados na quinta-feira.

Esse aumento foi esperado devido aos afastamentos temporários na Boeing, como observado pelos economistas da Pantheon Macroeconomics em uma nota aos investidores na quarta-feira.

“Estamos agora em um ponto crítico do mercado de trabalho”, disse Andrew Challenger, vice-presidente sênior da Challenger, Gray & Christmas. “Ele pode emperrar ou melhorar. Levara alguns meses para que a redução das taxas de juros afete os custos dos empregadores e as contas de poupança dos consumidores. O gasto do consumidor é projetado para aumentar, o que pode levar a uma maior demanda por trabalhadores em indústrias voltadas para o consumidor.”

Essa atitude cautelosa ficou evidente no último relatório do Job Openings and Labor Turnover Survey, lançado pela BLS na semana passada.

Embora as vagas de emprego tenham aumentado em agosto, a atividade de contratação foi lenta: fora da pandemia, a taxa de contratações em relação ao emprego total foi semelhante à observada durante e logo após a Grande Recessão.

Além disso, fora do período da pandemia, a taxa de demissões foi a mais baixa desde 2015.

Parecia que o mercado de trabalho estava em um estado de estagnação, de acordo com os economistas do Wells Fargo, que escreveram em uma nota lançada na terça-feira.

“O mercado de trabalho dos EUA está mantendo a estabilidade no momento, mas permanece em uma posição frágil”, escreveram os economistas. “Abaixo da superfície, a circulação do mercado de trabalho (ou seja, nova contratação e trabalhadores deixando seus empregos atuais) estagnou em níveis semelhantes aos do início e meio da década de 2010. A boa notícia é que as demissões e outras separações permanecem historicamente baixas.”

No entanto, eles acrescentaram que as demissões e outras separações devem permanecer baixas para evitar uma desaceleração significativa na contratação líquida, dadas as atuais baixas demandas por novos trabalhadores.

A névoa aumenta

A flexibilização adicional da política monetária poderia potencialmente reacender a atividade, mas a recente redução de meio ponto do Fed levará algum tempo para se espalhar pelo sistema, como observado por Noah Yosif, economista-chefe e diretor de pesquisa da American Staffing Association.

“Apenas porque o Federal Reserve vota para reduzir as taxas de juros em setembro não significa que os empregadores verão despesas mais baixas em outubro”, explicou ele, acrescentando que pode levar de três a seis meses para se disseminar pelas empresas.

Outras reduções nas taxas de juros estão previstas para este ano, mas a magnitude depende da situação do mercado de trabalho, e essa situação pode se tornar turva devido às greves e ao furacão Helene.

Os representantes dos bancos federais, que formularão a próxima estratégia de taxa de juros do banco central alguns dias após a atualização do relatório de emprego de outubro, tentarão cortar a confusão e presumivelmente os elementos únicos, disse Sweet da Oxford Economics.

No entanto, quanto mais essas perturbações persistirem, maior será a probabilidade de que os efeitos se espalhem pelo mercado de trabalho e pela economia, disse o professor associado de economia da Universidade de Miami em Ohio, Ejindu Ume.

Estamos testemunhando atualmente indicadores contrastantes, que vão da fraqueza à resiliência do mercado de trabalho. Esses novos incidentes podem injetar mais risco no sistema: um maior risco de perdas de empregos, um maior risco de aumento da taxa de desemprego, explicou Ume durante uma entrevista. "Consequentemente, a missão do Fed se torna ainda mais complexa."

O Federal Reserve está de olho no mercado de trabalho, já que melhorias nele poderiam sinalizar estabilidade para a economia em geral e suas decisões de política monetária. Empresas nos EUA estão antecipando uma possível interrupção no relatório de emprego de outubro devido ao furacão Helene, à greve dos trabalhadores da Boeing e a uma breve greve portuária.

Dado o estado frágil atual do mercado de trabalho, qualquer sinal de desaceleração do mercado de trabalho se transformando em uma recessão econômica completa seria minuciosamente analisado por economistas e empresários, afetando suas previsões econômicas e estratégias empresariais.

