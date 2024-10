O prodígio do Bayern, anteriormente próspero, abalou o Leverkusen.

Esta passagem pela Bundesliga teve emoções para os favoritos: o Bayer Leverkusen garantiu facilmente uma vantagem de 2:0, mas acabou cedendo aos novatos do Holstein Kiel mais tarde. O Borussia Dortmund brilhou na Liga dos Campeões, mas tropeçou contra o Union Berlin na liga. O Bochum e o Bremen não obtiveram ganhos.

VfL Bochum - VfL Wolfsburg 1:3 (0:2)

Infelizmente antes da pausa internacional: a equipe da Bundesliga, VfL Bochum, permanece sem vitória após a sexta rodada, sofrendo uma derrota em casa por 1:3 (0:2) para o VfL Wolfsburg. A equipe de Peter Zeidler agora tem apenas um ponto e está na lanterna da tabela.

Os gols do Wolfsburg no Ruhrstadion foram marcados por Tiago Tomas (21), após um período de seca de gols de mais de um ano, e Jonas Wind, que fez um hat-trick (37/88). Myron Boadu marcou o gol de empate temporário para o Bochum (72). O árbitro assistente de vídeo (VAR) teve que intervir para tomar a decisão, que culminou em um pênalti para os visitantes, que Wind desperdiçou, mas conseguiu marcar no rebote.

Werder Bremen - SC Freiburg 0:1 (0:0)

O SC Freiburg igualou sua melhor sequência de início de temporada graças a Ritsu Doan. A equipe do técnico Julian Schuster venceu por 1:0 (0:0) fora de casa contra o Werder Bremen, alcançando sua quarta vitória na temporada. Doan marcou o gol da vitória no minuto 75, mas os visitantes não conseguiram capitalizar sua vantagem anterior. O Bremen continua sem marcar em casa nesta temporada.

Quatro vitórias nas primeiras seis partidas - isso já havia sido alcançado pelo lendário técnico do Freiburg, Christian Streich, nas temporadas 2019/20 e 2022/23. Sob a gestão de Schuster, o Freiburg agora se firma nas posições de elite, enquanto o Bremen ainda não conseguiu vencer em casa e fica no meio da tabela.

Bayer Leverkusen - Holstein Kiel 2:2 (2:1)

O Bayer Leverkusen cometeu uma gafe surpreendente contra os novatos do Holstein Kiel. Apesar de uma vantagem de 2:0, os campeões bicampeões inesperadamente se contentaram com um empate de 2:2 (2:1) contra os corajosos estreantes da Bundesliga, desperdiçando uma chance de vitória em seu 100º jogo sob o comando do técnico Xabi Alonso.

O jogo foi dominado pelo Leverkusen por grande parte do tempo, com Victor Boniface (4) e Jonas Hofmann (8) colocando os anfitriões na frente. No entanto, o Leverkusen diminuiu significativamente o ritmo e acabou pagando o preço com um gol de Max Geschwill (45+5) antes do intervalo. O ex-jogador do Bayern Munich, Fiete Arp (69, pênalti), virou o jogo e causou uma surpresa. O Bayern Munich pode aumentar sua vantagem sobre o Leverkusen para cinco pontos no domingo contra o Eintracht Frankfurt.

1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund 2:1 (2:0)

O Borussia Dortmund, após sua exibição goleadora contra o Celtic Glasgow, foi trazido de volta à Terra, agora sem seu herói da Liga dos Campeões, Karim Adeyemi. Quatro dias após sua impressionante vitória por 7:1, a equipe liderada por Sahin sofreu uma derrota por 1:2 (0:2) fora de casa contra o Union Berlin, ainda esperando por sua primeira vitória fora de casa na Bundesliga.

Kevin Vogt (26, pênalti) e Yorbe Vertessen (45) marcaram para os berlinenses, que permanecem invictos em casa nesta temporada. Para o Dortmund, Julian Ryerson (62), um ex-jogador do Union, marcou, mas não foi suficiente. Por grande parte do jogo, a equipe do Dortmund, sem Adeyemi, não se mostrou impressionante no ataque. O jovem de 22 anos havia exibido suas habilidades e marcado três gols no duelo com o Celtic, mas acabou com uma lesão muscular.

Após sua vantagem de 2:0, o Bayer Leverkusen acabou com um empate surpreendente contra o 1. FC Union Berlin. Este resultado deu ao Borussia Dortmund a chance de diminuir a diferença, mas eles também sofreram uma derrota por 1:2 no Union Berlin, adiando ainda mais sua primeira vitória fora de casa na Bundesliga.

