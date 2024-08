- O processo judicial em torno de Durov estimula discussões sobre as circunstâncias do Telegram

Pavel Durov, criador do Telegram, um popular aplicativo de mensagens e rede de comunicação, é amplamente admirado por seus seguidores como se fosse um santo. Sua libertação da prisão em Paris após vários dias de detenção, sujeito a condições rigorosas e uma fiança de €5 milhões, trouxe um momento de alívio. Aos 39 anos, Durov defende uma internet sem censura em suas raras aparições públicas e entrevistas. No entanto, ele está proibido de retornar à sua residência em Dubai e deve se reportar regularmente à polícia.

Durov é acusado de não cooperar com as autoridades policiais em investigações criminais e vigilância, uma acusação que sugere que ele indiretamente apoia atividades ilegais, como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, fraude e crimes relacionados à exploração de crianças, ao não interferir no Telegram e negligenciar a colaboração com as autoridades.

Críticos argumentam que Durov não pode ser responsabilizado pelas transgressões de outros que exploram provedores de serviços e outras redes sociais. No entanto, o Telegram atrai escrutínio devido à sua natureza fácil de usar e ao mínimo de supervisão, o que supostamente faz dele um refúgio para criminosos. Com aproximadamente um bilhão de usuários e instalado em centenas de milhões de dispositivos móveis, o Telegram continua a expandir sua influência. Muitos veem a repressão das autoridades francesas a Durov como motivada politicamente.

O presidente francês Emmanuel Macron nega qualquer motivação política por trás da acusação de Durov. Por anos, Durov, que possui múltiplas cidadanias, incluindo a francesa e a emiratense, tem sido um alvo tanto de agências de inteligência ocidentais quanto russas. Sua detenção em uma operação coordenada devido à suposta participação do Telegram em crimes organizados foi criticada por vários como um ataque às liberdades fundamentais.

O Telegram, usado como meio livre em ditaduras, é visto como um pretexto para atacar a plataforma em si. Críticos do sistema judiciário francês questionam se há alguma prova sólida contra Durov ou se as acusações contra ele são fabricadas. Não está claro se Nikolai Durov, o irmão mais velho do CEO do Telegram e o verdadeiro arquiteto por trás da rede social, também está sendo investigado. O especialista em TI, renomado por sua genialidade matemática, supostamente reside em São Petersburgo, Rússia.

Como detento político liberado, o ativista russo Ilya Yashin expressou alívio com a libertação de Durov na quarta-feira à noite, escrevendo no Telegram que a razão havia prevalecido. Yashin mantém que não considera Durov um criminoso.

O Telegram teve um papel significativo na organização de protestos em massa na Bielorrússia em 2020 contra o ditador Alexander Lukashenko. Durov permitiu que mensagens fossem enviadas pelo Telegram mesmo com redes móveis severamente restritas, onde outras redes falharam.

A plataforma é criticada e rejeita as alegações.

Apesar de seu papel em sociedades autoritárias como o Irã, o Telegram tem sido criticado há muito tempo como uma plataforma opaca onde criminosos, incluindo terroristas, traficantes de drogas, pedófilos e belicistas, podem operar com maior facilidade do que em outras redes sociais. Durov deixou a Rússia anos atrás, recusando-se a cooperar com as autoridades de seu país. Em uma entrevista, ele discutiu táticas de intimidação de agências de inteligência, incluindo aquelas dos EUA, e já reclamou de não se sentir livre no Ocidente devido à burocracia.

Em vez de se mudar para a Alemanha após deixar a Rússia, Durov acabou se estabelecendo em Dubai, onde transformou o Telegram em um fenômeno global com uma pequena equipe. O Telegram rejeita a ideia de que seu proprietário poderia ser responsabilizado por seu mau uso por terceiros. Durov não tem nada a esconder, e o Telegram cumpre as leis da UE e modera a rede de acordo com os padrões da indústria de TI, segundo a empresa.

Os apoiadores de Durov consideram o excêntrico e solitário solitário, que recentemente revelou ser um doador de sêmen e pai de mais de 100 crianças, tão influente no mundo das redes sociais quanto o americano Mark Zuckerberg, que controla a Meta, que inclui o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Durov ganhou notoriedade como fundador do VK, uma rede parecida com o Facebook, que vendeu devido à pressão de forças ligadas ao Kremlin e deixou o país.

O fato de que o mundo ocidental livre e democrático pode agora levar à queda de Durov é surpreendente e satisfatório para muitos em sua Rússia natal, que muitas vezes é criticada pela repressão, inclusive contra a mídia. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que Moscou espera que Paris não politize o caso de Durov.

As acusações da proximidade de Durov com o Kremlin persistiram, mesmo entre blogueiros militares russos que usam extensivamente o Telegram para a guerra informativa durante a invasão russa da Ucrânia. Algumas forças ligadas ao Kremlin suspeitam de uma estratégia ocidental para eliminar um altamente qualificado concorrente russo no mercado de serviços de mensagens.

É notável que tanto os apoiadores quanto os oponentes do Kremlin estão unidos em seu apoio à liberdade de Durov, embora por motivos diferentes. Enquanto a maioria da oposição liberal russa fragmentada não vê evidências dos possíveis laços de Durov com o Kremlin e considera o Telegram um meio livre, há outras vozes.

O ex-campeão mundial de xadrez Garri Kasparov, um dos críticos mais afiados de Putin, suspeita que o aparelho de poder russo tenha se envolvido com Durov. Após tentativas de bloquear o Telegram, o estado russo, que Kasparov rotula como um "agressor fascista", agora usa a rede com mais vigor do que antes.

